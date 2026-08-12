'Phượng hoàng lửa' cất cánh, sân bay Phú Quốc nước rút về đích

Hơn một năm thi công, đại công trường dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Quốc đang bước vào giai đoạn nước rút. Nhà ga T2 dần khép lại phần kết cấu chính, đường cất hạ cánh số 2 tiến sát mốc nghiệm thu, sẵn sàng về đích vận hành từ tháng 4.2027 để phục vụ Tuần lễ cấp APEC 2027.

Được triển khai từ 15-9-2025, dự án mở rộng Cảng HKQT Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group có tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỉ đồng. Được xác định là dự án trọng điểm trong công tác chuẩn bị đón APEC 2027 - nhiệm vụ chính trị đối ngoại đặc biệt và tạo động lực phát triển lâu dài cho Phú Quốc, Cảng HKQT Phú Quốc đang chạy đua với tiến độ thi công chưa từng có trong lịch sử hàng không Việt Nam.

Công trường đang chuyển dần sang hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật và thiết bị phục vụ khai thác

25.000 tấn thép để dựng nên cánh “phượng hoàng lửa”

Tính đến đầu tháng 8 năm nay, nhà ga T2, tâm điểm của toàn bộ dự án mở rộng Cảng HKQT Phú Quốc đã hoàn thành khoảng 95% kết cấu bê tông cốt thép, 70% kết cấu thép và 80% công tác xây, trát. Công trường đang chuyển dần sang hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật và thiết bị phục vụ khai thác.

Nhà ga được thiết kế mang hình tượng “chim phượng hoàng lửa” đang sải cánh bay - biểu trưng cho sự tái sinh, sức sống bền bỉ và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Nếu như đầu tháng 3, công trường mới bắt đầu lắp dựng những cấu kiện thép đầu tiên của hệ mái thì chỉ sau khoảng 5 tháng, phần khung chịu lực của “cánh trái” phượng hoàng đã cơ bản thành hình.

Đây là phần nhà ga thuộc giai đoạn 1 của dự án mở rộng, được đầu tư với công suất 24 triệu hành khách mỗi năm để kịp đưa vào khai thác phục vụ APEC 2027. Theo quy hoạch dài hạn, khi các giai đoạn tiếp theo hoàn thành, toàn bộ nhà ga sẽ hợp thành hình tượng phượng hoàng hoàn chỉnh với công suất 50 triệu hành khách mỗi năm.

Nhà ga được thiết kế mang hình tượng “chim phượng hoàng lửa” đang sải cánh bay

Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết, hệ mái là một trong những hạng mục khó nhất của dự án, do tạo hình thiết kế phức tạp với nhiều lớp "lông vũ" nổi và chìm xen kẽ. Tổng khối lượng thép của hệ kết cấu mái lên tới gần 25.000 tấn, với nhịp lớn nhất 72m. Khối lượng khổng lồ này đòi hỏi phải được tổ hợp thành một hệ chịu lực vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của công trình, vừa tạo chính xác hình học kiến trúc của những lớp cánh Phượng hoàng.

Hệ mái là một trong những hạng mục khó nhất của dự án, do tạo hình thiết kế phức tạp với nhiều lớp "lông vũ" nổi và chìm xen kẽ

Thực tế thi công càng khắc nghiệt khi đây cũng là phần việc chịu tác động trực tiếp nhất của mùa mưa Phú Quốc. Hoạt động nâng hạ cấu kiện và làm việc trên cao phụ thuộc lớn vào mưa, gió và điều kiện an toàn.

Hệ trần mái lớn cũng đang bước vào một mốc mới. Công tác làm mẫu đang được triển khai để kiểm tra giải pháp trước khi thi công trên diện rộng. Theo kế hoạch, từ ngày 15/8, hạng mục này sẽ bắt đầu thi công đại trà. Nhân lực và vật tư hiện đã được nhà thầu chuẩn bị để đáp ứng tiến độ.

Bên trong nhà ga, dây chuyền hành lý 5 tầng hiện đại đã đạt khoảng 50% khối lượng thi công. Theo kế hoạch, các công tác cuối cùng đang được chuẩn bị để tiến hành kiểm tra chạy thử hệ thống vào 20.8 tới.

Toàn bộ dự án đang được huy động hơn 6.000 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục theo 3 ca, 4 kíp

Cuộc 'tổng tiến công' đưa dự án về đích

Chỉ vài tháng trước, công trường còn tập trung xử lý nền đất yếu và thi công những lớp bê tông đầu tiên, đến nay, đường cất hạ cánh số 2 dài 3,3 km đã hoàn thành và bay hiệu chuẩn hôm 27-7. Đây là hạng mục có mốc hoàn thành sớm nhất trong dự án, dự kiến khai thác ngày 3-9.

Cách đó không xa, nhà ga VVIP cùng những hạng mục còn lại đang đạt khoảng 85% phần thô. Hình ảnh “cánh đại bàng biển” đã dần lộ diện. Công trình khi hoàn thiện sẽ có khả năng phục vụ các chuyến bay chuyên cơ với quy mô 300 hành khách.

Sau khi kết cấu chính hoàn thành, các tổ thi công đồng thời triển khai trần, vách, sàn, hệ cơ điện và các hạng mục nội thất, chuẩn bị cho giai đoạn lắp đặt thiết bị chuyên dụng. Nhà máy suất ăn hàng không đạt tỷ lệ tương tự, qua đó từng bước hình thành chuỗi dịch vụ phục vụ hành khách, khách cấp cao và hoạt động khai thác tại cảng hàng không.

Chưa từng có sân bay nào thi công đường băng với tốc độ như ở Phú Quốc

Toàn bộ dự án được huy động hơn 6.000 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục theo 3 ca, 4 kíp. Tuy nhiên, với lượng lớn nhân lực đó cũng đồng nghĩa việc phải giải bài toán ăn ở, sinh hoạt. Sun Group đã chủ động xây dựng khu nhà ở công nhân với sức chứa 2.000 người nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú ngay tại công trường. Việc tổ chức khu lưu trú ngay tại dự án không chỉ giải quyết bài toán hậu cần cho một lực lượng lao động lớn trên đảo, mà còn góp phần duy trì ổn định nhân lực cho các mũi thi công liên tục.

Những tháng tới, áp lực trên đại công trường được dự báo còn lớn hơn khi hàng loạt đường găng phải cùng lúc hội tụ. Đặc biệt chuyến bay kỹ thuật dự kiến vào cuối năm nay sẽ là phép thử quan trọng đầu tiên cho cuộc chạy đua đã kéo dài suốt hơn một năm qua trên đại công trường sân bay Phú Quốc.

Theo Hà Khanh (TNO)