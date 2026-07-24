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Khảo sát phát triển du lịch từ văn hóa cà phê Gia Lai

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HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC
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(GLO)- Từ ngày 23 đến 26-7, Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Bảo tồn và lan tỏa văn hóa cà phê thông qua du lịch tái tạo tại vùng trồng cà phê” (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) tiến hành khảo sát tại một số vùng trồng cà phê ở Gia Lai.

Chuyến khảo sát nhằm thu thập thông tin, đánh giá thực tế phục vụ công tác nghiên cứu.

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Đoàn khảo sát tại Farm Ngon Avata. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đoàn khảo sát thực tế tại địa bàn các xã Ia Ly, Ia Phí và Kon Gang; một số doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động sản xuất, chế biến cà phê và định hướng khai thác giá trị văn hóa cà phê gắn với phát triển du lịch như Công ty TNHH: Vĩnh Hiệp, Ba Ka, Sản xuất và Dịch vụ Tam Ba, Chế biến nông sản Jrai Ialy, Công ty TNHH MTV Ngon Avatar…

Ngoài ra, đoàn còn tham quan, trải nghiệm không gian cà phê tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku). Đây là mô hình thưởng thức cà phê gắn với văn hóa phục vụ người dân và du khách.

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Tìm hiểu cách pha và thưởng thức các loại cà phê đặc sản tại nông trại là một trong những trải nghiệm trong tour du lịch cà phê. Ảnh: Hoàng Ngọc

Qua khảo sát, đoàn tìm hiểu thực tế quy trình canh tác, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cà phê; trao đổi kinh nghiệm về khai thác giá trị văn hóa cà phê để xây dựng sản phẩm, dịch vụ du lịch tại vùng trồng cà phê.

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