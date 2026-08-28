Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

(GLO)- Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Trong đó, Nghị quyết đặt mục tiêu đón 50 triệu khách quốc tế vào năm 2030.

Nghị quyết xác định du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có khả năng tạo giá trị gia tăng lớn, thúc đẩy tiêu dùng, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng "hai con số"; đồng thời góp phần bảo tồn văn hóa, phát huy tài nguyên thiên nhiên và quảng bá hình ảnh đất nước.

Việt Nam phấn đấu đón 70 triệu lượt khách du lịch quốc tế vào năm 2045. Ảnh: Phương Vi

Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu để du lịch đóng góp trực tiếp từ 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD.

Cùng với đó, phát triển mạnh ba cực tăng trưởng du lịch Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; 10 trung tâm du lịch trọng điểm; 20 khu du lịch quốc gia; 15 tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh và sức cạnh tranh quốc tế; bảo đảm khoảng 1,5 triệu buồng lưu trú du lịch.

Toàn ngành tạo ra khoảng 2,3 triệu việc làm trực tiếp và 3,5 triệu việc làm gián tiếp. Đồng thời, hình thành đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh, cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia, nền tảng số du lịch quốc gia.

Đến năm 2045, du lịch Việt Nam phát triển hiện đại, bền vững, khẳng định vai trò động lực của nền kinh tế, đóng góp trực tiếp từ 14 đến 15% GDP; thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới; là điểm đến du lịch hấp dẫn, chất lượng cao, đẳng cấp và mang đậm bản sắc Việt Nam; phấn đấu đón 70 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

Nghị quyết cũng yêu cầu chuyển mạnh mô hình phát triển du lịch từ số lượng sang chất lượng, lấy văn hóa, bản sắc và trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh. Ảnh: Phương Vi

Để đạt các mục tiêu này, Nghị quyết đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, gồm hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, đẩy mạnh quảng bá, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng điểm đến theo hướng xanh, thông minh, an toàn và bền vững.

Nghị quyết cũng yêu cầu chuyển mạnh mô hình phát triển du lịch từ số lượng sang chất lượng, lấy văn hóa, bản sắc và trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

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