Báo Anh chọn khu phố ở TP.HCM vào top hấp dẫn nhất thế giới

Tờ báo chuyên về du lịch có trụ sở ở Anh Time Out vừa công bố bình chọn thường niên 40 khu phố hấp dẫn nhất thế giới năm 2026.

Năm ngoái, các chuyên gia của Time Out đã chọn khu vực gần chợ Bến Thành với các con đường Lê Công Kiều, Nguyễn Thị Hồng Gấm, Yersin… thuộc phường Nguyễn Thái Bình vào top khu phố hấp dẫn nhất thế giới. Năm nay, cũng một khu phố khác cách đó không xa xuất hiện trong danh sách.

Để quyết định thứ hạng, hội đồng biên tập của Time Out đã đánh giá từng khu phố dựa trên một loạt các tiêu chí, bao gồm ẩm thực, cuộc sống về đêm, các doanh nghiệp địa phương độc đáo, khả năng sinh sống và cộng đồng.

Nhà thờ Hồng, điểm đến thu hút du khách, ở khu vực Tân Định. Ảnh: Thanh Đa

"Hầu hết du khách đến TP.HCM đều chụp ảnh nhà thờ màu hồng ở khu vực Tân Định, rồi quay trở lại trung tâm thành phố. Nhưng phía sau nhà thờ là khu phố chính, và điều mà trung tâm của đô thị lớn nhất nước gần như đã đánh mất: sự yên bình. Trong khi các tòa nhà chọc trời và quán bar trên tầng thượng ở quận 1 cũ ngày càng mọc lên san sát, góc phố nơi này vẫn giữ được vẻ thấp tầng, yên tĩnh và đầy ắp những món ăn ngon. Khu vực này có nhà hàng Cục Gạch Quán mà gia đình siêu sao Angelina Jolie từng ăn vào năm 2011, gia đình ông Obama năm 2019, nhưng không có khu phố nào dành cho dân du lịch bụi mọc lên. Thay vào đó, chính giới trẻ làm trong ngành dịch vụ ăn uống của Việt Nam lại đổ về Tân Định, xây dựng nhiều nhà hàng nổi tiếng, có cả Michelin", Time Out viết.

Khu vực Tân Định cũng có nhiều quán ăn truyền thống nổi tiếng như bánh cuốn Tây Hồ 127, bánh xèo 46A, cà phê Đỗ Phủ, và đặc biệt là chợ Tân Định tuổi đời trăm năm.

Đứng đầu danh sách năm nay là khu vực Jongno 3-ga ở Seoul, Hàn Quốc; quận L'Ocean ở Rabat, Morocco; Neos Kosmos ở Athens, Hy Lạp; phố Hoa ở Los Angeles, Mỹ; Govanhill ở Glasgow, Scotland…

Theo Vi Nguyễn (TNO)