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Đi muôn phương

Việt Nam vào nhóm 10 nền kinh tế du lịch mới nổi lớn của thế giới

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Vietnam+, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam)

(GLO)- Việt Nam được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) xác định là một trong 10 nền kinh tế du lịch và lữ hành mới nổi quy mô lớn, cùng Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico và Brazil.

Thông tin được WEF công bố trong Báo cáo Chỉ số Phát triển Du lịch và Lữ hành (TTDI) 2026. Theo báo cáo, 10 nền kinh tế này đang đóng góp hơn 28% GDP trực tiếp của ngành du lịch và lữ hành toàn cầu. Tỷ trọng này được dự báo tăng lên 35% vào năm 2035, cho thấy vai trò ngày càng lớn của các thị trường mới nổi đối với tăng trưởng du lịch thế giới.

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Việt Nam ngày càng được nhiều du khách quốc tế yêu thích chọn làm điểm đến. Ảnh: Phương Vi

WEF cho biết từ năm 2019 đến 2026, điểm số TTDI trung bình của nhóm tăng 4,7%, cao hơn mức tăng 2,9% của 110 nền kinh tế được đánh giá. Riêng giai đoạn 2024-2026, nhóm này cải thiện nhanh hơn 100 nền kinh tế còn lại ở 15 trong tổng số 17 trụ cột của chỉ số.

Các lợi thế nổi bật của nhóm gồm khả năng cạnh tranh về giá, nguồn tài nguyên tự nhiên, tài nguyên văn hóa và sức hấp dẫn đối với nhu cầu du lịch. Tuy nhiên, WEF cũng chỉ ra những khoảng cách cần thu hẹp, nhất là về hạ tầng và dịch vụ du lịch, môi trường kinh doanh, nguồn nhân lực và phát triển bền vững.

Với Việt Nam, việc được xếp vào nhóm các nền kinh tế du lịch mới nổi quy mô lớn diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch đang được định hướng phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trong thời kỳ mới, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD và đóng góp 10-12% GDP.

Định hướng phát triển tập trung vào nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng giá trị gia tăng, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và gắn du lịch với phát triển văn hóa.

Trước đó, Nghị quyết số 26-NQ/TW cũng đặt mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam vào nhóm 30 nền kinh tế du lịch có năng lực cạnh tranh hàng đầu thế giới; phấn đấu đón khoảng 70 triệu lượt khách quốc tế và để du lịch đóng góp 14-15% GDP.

Theo WEF, TTDI 2026 đánh giá 110 nền kinh tế trên 17 trụ cột, trong đó có môi trường kinh doanh, an toàn - an ninh, hạ tầng hàng không, hạ tầng du lịch, tài nguyên tự nhiên, tài nguyên văn hóa, khả năng cạnh tranh về giá và tính bền vững.

Kết quả này cho thấy Việt Nam đang có thêm cơ hội nâng cao vị thế trên thị trường du lịch quốc tế. Tuy nhiên, để biến lợi thế về tài nguyên, văn hóa và giá cả thành năng lực cạnh tranh lâu dài, việc tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng chất lượng dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm tính bền vững vẫn là những yêu cầu quan trọng.

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