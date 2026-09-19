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Lễ hội Ánh sáng biên cương lần đầu tiên ở Lạng Sơn có gì?

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NHÃ UYÊN (theo Báo và PTTH Lạng Sơn, Báo Đầu tư)

(GLO)- Tối nay (19-9), Lễ hội Ánh sáng biên cương Lạng Sơn 2026 sẽ chính thức khai mạc với chủ đề “Sắc màu Xứ Lạng”. Chương trình kết hợp nghệ thuật ánh sáng, trình diễn drone và các hoạt động văn hóa, du lịch, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người dân, du khách.

Lần đầu tiên được tổ chức, Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 19 và 20-9, mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc.

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Tổng duyệt tiết mục trong chương trình khai mạc lễ hội. Ảnh: Báo và PTTH Lạng Sơn

Lễ hội được tổ chức trên địa bàn các phường Lương Văn Tri, Đông Kinh, Kỳ Lừa và Tam Thanh, với chuỗi hoạt động kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng, văn hóa truyền thống, trải nghiệm cộng đồng, du lịch và thương mại.

Tâm điểm của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật kết hợp các giá trị văn hóa, di sản của Xứ Lạng với nghệ thuật trình diễn đương đại. Chương trình được dàn dựng gồm 3 chương: “Cội nguồn di sản - Xứ Lạng ngàn năm”; “Sắc màu xứ Lạng”; “Biên cương hội nhập - kiến tạo tương lai”.

Đặc biệt, màn trình diễn thiết bị bay (Drone light show) sẽ sử dụng công nghệ ánh sáng để tạo nên những hình ảnh và hiệu ứng nghệ thuật trên bầu trời, gắn với văn hóa, con người và các biểu tượng của tỉnh Lạng Sơn.

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Bản đồ tỉnh Lạng Sơn bằng công nghệ ánh sáng hiện đại. Ảnh: Triệu Thành/TGTT

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm được tổ chức, gồm: triển lãm đèn lồng truyền thống và hiện đại, diễu hành đèn lồng, chương trình giao lưu nghệ thuật “Trăng sáng miền biên cương”, phiên chợ “Lung linh đêm Xứ Lạng” và tọa đàm phát triển du lịch biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Tại không gian triển lãm, người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu các mẫu đèn lồng theo chủ đề “Lịch sử - Hiện đại - Sáng tạo”, đồng thời trải nghiệm làm đèn lồng cùng nghệ nhân. Hoạt động diễu hành đèn lồng góp phần tạo không khí sôi động trên các tuyến phố trung tâm, mang đến những trải nghiệm phù hợp với không khí Tết Trung thu.

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Những chiếc đèn lồng "khổng lồ" sẽ hiện diện trong lễ hội. Ảnh: Triệu Thành/TGTT

Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm du lịch sinh thái và khám phá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn được triển khai, góp phần giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, giá trị địa chất và bản sắc văn hóa địa phương đến du khách.

Thông qua lễ hội, Lạng Sơn hướng tới xây dựng một sản phẩm du lịch đêm mới, thu hút du khách lưu trú lâu hơn, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và kinh tế đêm. Tỉnh đồng thời đặt mục tiêu từng bước đưa “Lễ hội Ánh sáng biên cương” trở thành sự kiện văn hóa, du lịch thường niên có sức hút trong khu vực.

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