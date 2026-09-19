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Trâu 900 kg vượt qua 14 đối thủ, đăng quang chọi trâu Đồ Sơn

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NHÃ UYÊN (theo VnExpress, Vietnam+)

(GLO)- Sáng 19-9, tại sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn (TP. Hải Phòng), vòng chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2026 diễn ra với sự tranh tài của 15 “ông trâu”. Kết quả, trâu số 15 nặng 900 kg của ông Lê Bá Ngọc (thuộc đình Ngọc Xuyên) đã giành chiến thắng.

Theo đó, trận chung kết là cuộc so tài giữa trâu số 15 của ông Lê Bá Ngọc và trâu số 21 của ông Hoàng Gia Dũng (thuộc đình Nam). Trâu số 15 đã thể hiện sức mạnh và khả năng thi đấu, vượt qua đối thủ để đăng quang chọi trâu Đồ Sơn.

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Trận chung kết là màn so tài nghẹt thở giữa trâu số 21 và số 15. Ảnh: Lê Tân/VnExpress

Trâu vô địch có chiều cao 154 cm, chiều dài 225 cm, vòng ngực 244 cm và độ rộng sừng 70 cm. Con trâu được mua từ Hà Nội. Đây là lần thứ ba ông Lê Bá Ngọc sở hữu trâu vô địch lễ hội, sau các năm 1993 và 2005.

Ban Tổ chức đã trao giải nhất trị giá 100 triệu đồng cho chủ trâu số 15. Trâu số 21 giành giải nhì, trị giá 70 triệu đồng. 2 giải ba, mỗi giải 30 triệu đồng, thuộc về trâu số 05 của ông Đinh Xuân Thắng (thuộc đền Nghè) và trâu số 23 của ông Phạm Văn Lưu (thuộc đình Nam).

Trước đó, vòng đấu loại có 32 trâu thi đấu trong 16 kháp chọi, lựa chọn 15 trâu vào vòng chung kết. Sau các kháp đấu, trâu thua trận sẽ được hiến sinh và bán thịt với giá 4-5 triệu đồng/kg. Riêng trâu vô địch sẽ có nghi thức riêng vào ngày mai.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ thần Điểm Tước Đại Vương - vị thần của non nước Đồ Sơn - hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ, lưu truyền từ đời này qua đời khác, gắn liền với sự phát triển của vùng đất, con người Đồ Sơn.

Lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và quảng bá du lịch, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của địa phương.

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