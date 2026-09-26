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Tối nay (26-9) chính thức khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc với nhiều hoạt động đặc sắc

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NHÃ UYÊN (theo Báo Hải Phòng, TTXVN, ĐBND)

(GLO)- Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa thu năm 2026 sẽ chính thức khai hội vào tối 26-9, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật và du lịch diễn ra trong 9 ngày.

Theo đó, tối nay, tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, TP. Hải Phòng sẽ tổ chức Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 và công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới.

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Tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm” khai hội Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa thu năm 2026. Ảnh: Thành Chung

Đây là chương trình trọng điểm của mùa lễ hội năm nay, diễn ra trong không gian quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới.

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 diễn ra từ ngày 26-9 đến 4-10, với nhiều nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và xúc tiến thương mại.

Lễ hội nhằm tưởng niệm, tri ân các bậc tiền nhân, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản và quảng bá hình ảnh văn hóa, lịch sử của Hải Phòng đến người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Trước chương trình khai hội chính, trong ngày 26-9, tại Khu di tích Côn Sơn diễn ra lễ dâng hương chùa Côn Sơn, lễ rước văn, tưởng niệm 584 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và lễ tế tại đền thờ Nguyễn Trãi.

Cùng thời gian này, Tuần Văn hóa - Du lịch và Xúc tiến thương mại được tổ chức, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch, làng nghề, ẩm thực và sản phẩm OCOP, tạo thêm không gian trải nghiệm cho người dân và du khách.

Một trong những hoạt động được quan tâm trong đêm khai hội là Lễ Khai ấn đền Kiếp Bạc, dự kiến diễn ra từ 22 giờ đến 24 giờ ngày 26-9. Nghi lễ tiếp nối truyền thống văn hóa, tín ngưỡng gắn với đền Kiếp Bạc và Đức Thánh Trần. Theo chương trình được công bố, dự kiến khoảng 30.000 ấn được phát trong dịp này.

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Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đặt trước cửa đền Kiếp Bạc. Ảnh: Báo Hải Phòng

Trong những ngày tiếp theo, lễ hội tiếp tục với nhiều hoạt động đặc sắc. Từ ngày 27 đến 29-9 diễn ra chương trình trình diễn Hầu Thánh. Ngày 28-9, Lễ Cầu an và Hội hoa đăng trên sông Lục Đầu được tổ chức, dự kiến thả khoảng 7.000 hoa đăng, tạo không gian văn hóa tâm linh đặc sắc. Ngày 30-9 diễn ra lễ rước bộ, lễ tế và lễ giỗ Đức Thánh Trần tại khu vực đền Kiếp Bạc.

Các hoạt động nghệ thuật cũng được tổ chức xuyên suốt lễ hội. Múa rối nước tại Thủy đình hồ Kiếp Bạc diễn ra trong các ngày 26 đến 27-9 và từ ngày 2 đến 3-10; tại Khu di tích Côn Sơn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian, góp phần tạo không khí sinh động, hấp dẫn phục vụ nhân dân và du khách.

Theo Ban Tổ chức, công tác chuẩn bị lễ hội được triển khai đồng bộ, chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế, vệ sinh môi trường và xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

Lễ hội năm nay tiếp tục là dịp để cộng đồng hướng về cội nguồn, gìn giữ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và lan tỏa những giá trị nổi bật của Di sản Văn hóa Thế giới.

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