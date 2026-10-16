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Gia Lai tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc trong quý IV năm 2026

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PHƯƠNG DUYÊN
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(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức các chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, ẩm thực và trải nghiệm trong quý IV, tạo điểm nhấn cho giai đoạn kết thúc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Với chủ đề “Gia Lai: Chạm nhịp cồng chiêng - Chạm hồn Tây Nguyên”, các hoạt động diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12-2026 tại khu vực Pleiku, Quy Nhơn và các địa phương trong tỉnh.

Nổi bật là Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 30-10 đến 8-11 tại phường Pleiku và xã Biển Hồ. Chương trình hướng đến quảng bá bản sắc văn hóa, không gian văn hóa cồng chiêng và văn hóa truyền thống các dân tộc; kết hợp du lịch sinh thái, giới thiệu sản phẩm OCOP, không gian văn hóa cà phê cùng các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian.

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Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 hướng đến quảng bá Không gian văn hóa cồng chiêng và văn hóa truyền thống các dân tộc. Ảnh: Phương Duyên

Từ ngày 10 đến 14-11, Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai Cúp 2026 dự kiến được tổ chức tại phường Pleiku. Tiếp đó, chuỗi sự kiện “Ngày Văn hóa Việt Nam” sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 30-11 tại các bảo tàng, di tích và không gian văn hóa trên địa bàn tỉnh, với nhiều hoạt động trải nghiệm, trưng bày, triển lãm và hội thảo về di sản văn hóa.

Bên cạnh đó, tỉnh triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch, kết nối thị trường, đón khách quốc tế và tổ chức Hội nghị không chính thức các Quan chức cao cấp APEC (ISOM) từ ngày 7-12 đến 9-12 tại Quy Nhơn.

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Du khách Nga tham gia một chương trình ẩm thực tại phường Pleiku vào tháng 4-2026. Ảnh: Phương Duyên

Đáng chú ý, chuỗi sự kiện bế mạc Năm Du lịch quốc gia dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12 tại phường Pleiku, gồm chương trình nghệ thuật bán thực cảnh, hội nghị tổng kết, Festival Sinh vật cảnh Pleiku - Gia Lai, các chương trình famtrip…

Thông qua chuỗi hoạt động, Gia Lai hướng đến quảng bá hình ảnh điểm đến, phát huy giá trị văn hóa, cảnh quan và sản phẩm đặc trưng; đồng thời tăng cường liên kết doanh nghiệp, thu hút du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

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