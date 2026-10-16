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Gia Lai hôm nay

Hội thảo "Nông sản Việt: Từ trang trại lên bàn ăn thế giới"

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LỆ XUÂN
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(GLO)- Chiều 16-10, tại Khách sạn ANYA (phường Quy Nhơn Nam), Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo “Nông sản Việt: Từ trang trại lên bàn ăn thế giới”, với sự đồng hành của Vietravel, Nutifood, VTV8, King Coffee và Rượu Hồ Tiên.

Dự hội thảo có nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch; Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam Nguyễn Quốc Kỳ.

Hội thảo cũng thu hút sự tham gia của khoảng 250 đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, ẩm thực và du lịch.

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Các đại biểu thảo luận tại phiên 1 với chủ đề “Liên kết để nâng tầm nông sản Việt: Từ chuẩn hóa vùng nguyên liệu đến thị trường toàn cầu - Cơ hội cho Gia Lai”. ﻿Ảnh: Phi Long

Với thông điệp “Chuẩn hóa giá trị - Kể câu chuyện Việt - Kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp, ẩm thực và du lịch tuần hoàn”, hội thảo tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao giá trị nông sản thông qua kết nối sản xuất, chế biến, văn hóa ẩm thực và phát triển du lịch.

Trong đó, việc đổi mới tư duy, ứng dụng công nghệ, chuẩn hóa chất lượng và xây dựng thương hiệu được xác định là những yếu tố quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh, từng bước đưa nông sản Việt tiếp cận thị trường quốc tế.

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Quang cảnh buổi hội thảo. ﻿Ảnh: Phi Long

Tại hội thảo, ẩm thực được xác định là cầu nối nâng cao giá trị nông sản thông qua phát triển món ăn đặc trưng, sản phẩm chế biến và trải nghiệm du lịch mang bản sắc địa phương.

Việc bảo đảm chất lượng, xây dựng thương hiệu, kể câu chuyện văn hóa và tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người sản xuất với ngành du lịch được xem là giải pháp mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

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Đại biểu trải nghiệm các sản phẩm nông sản, ẩm thực đặc trưng của tỉnh Gia Lai. ﻿Ảnh: Phi Long

Đối với Gia Lai, việc kết nối nông nghiệp với văn hóa ẩm thực và du lịch mở ra hướng đi nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai và đưa nông sản Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

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