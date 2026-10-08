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UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam

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LỆ XUÂN
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(GLO)- Sáng 8-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì buổi làm việc với Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam về việc phối hợp tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Tham dự buổi làm việc có ông Lã Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về công tác phối hợp tổ chức các hoạt động, qua đó góp phần quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực, thúc đẩy liên kết và nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Gia Lai.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (giữa) trao đổi các nội dung liên quan đến việc tổ chức chuỗi hội thảo. Ảnh: Bình Dương

Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, chuỗi hội thảo chuyên đề do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17-10, với sự tham gia của khoảng 250 đại biểu mỗi chương trình.

Chuỗi hoạt động hướng đến kết nối nông nghiệp, ẩm thực, điện ảnh, truyền thông và du lịch; qua đó nâng cao giá trị nông sản, quảng bá văn hóa ẩm thực và sức hấp dẫn của điểm đến.

Theo đó, dự kiến chiều 16-10, Hội thảo “Nông sản Việt: Từ trang trại lên bàn ăn thế giới” sẽ tập trung trao đổi giải pháp nâng tầm giá trị nông sản từ vùng nguyên liệu đến sản phẩm, món ăn và thị trường.

Các tham luận và thảo luận sẽ đề cập đến chuẩn hóa sản phẩm, ứng dụng công nghệ trong chế biến và bảo quản, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường; đồng thời phát huy vai trò của ẩm thực và du lịch trong việc đưa nông sản Việt đến người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình còn có tiệc Gala Dinner với hoạt động quảng diễn ẩm thực và giới thiệu hình ảnh, hương vị Gia Lai qua chủ đề “Taste of Gia Lai”.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bình Dương

Sáng 17-10, Hội thảo “Điện ảnh - Truyền hình - Short Video với Văn hóa Ẩm thực trong việc thúc đẩy du lịch” sẽ bàn về cách đưa văn hóa ẩm thực lên màn ảnh và các nền tảng nội dung số.

Các chuyên gia, nhà làm phim, truyền hình, nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp du lịch sẽ trao đổi về sức mạnh của storytelling, điện ảnh và nội dung đa nền tảng trong quảng bá món ăn, con người, vùng đất; từ đó, chuyển sự quan tâm của khán giả thành nhu cầu trải nghiệm tại điểm đến.

Hội thảo cũng giới thiệu các nghiên cứu điển hình, đồng thời thảo luận hướng phát triển Screen Tourism và Food Tourism, gắn nội dung ẩm thực trên màn ảnh với việc xây dựng và quảng bá sản phẩm, điểm đến du lịch.

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Ông Lã Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam (giữa) trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Bình Dương

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các sở, ngành và Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo để chuỗi hội thảo diễn ra hiệu quả.

Trong đó, cần phát huy thế mạnh nông sản, ẩm thực và văn hóa địa phương; tăng cường kết nối doanh nghiệp, người sản xuất với ngành du lịch và chú trọng công tác truyền thông, quảng bá; từng bước chuyển các ý tưởng, sáng kiến từ hội thảo thành sản phẩm cụ thể, góp phần nâng cao giá trị nông sản và sức hấp dẫn của du lịch Gia Lai.

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