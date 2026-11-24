(GLO)- Sáng 24-11, tại bãi biển Xuân Diệu (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Thể thao Cộng đồng Pháp ngữ (AFS) vùng Normandie tổ chức sự kiện Đi bộ dưới nước (Longe-Côte) - Sự kiện thể thao Pháp - Việt Nam năm 2026.

Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; ông Marc Lecerf - Chủ tịch AFS, Phó Chủ tịch Cộng đồng đô thị Caen la mer, Thị trưởng Fleury-sur-Orne; ông Emmanuel Renard - Chủ tịch Caen Normandie Métropole, Phó Chủ tịch Cộng đồng đô thị Caen la mer; Đoàn đại biểu vùng Normandie; chuyên gia thể thao đến từ Pháp; đại diện Cục Thể dục thể thao Việt Nam và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (hàng trên, ở giữa) tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu vùng Normandie tại sự kiện. Ảnh: Hoàng Vũ

Longe-Côte là môn thể thao được khởi nguồn tại vùng Normandie (Pháp), kết hợp giữa đi bộ và vận động dưới nước, giúp rèn luyện sức bền, tăng cường thể lực và phù hợp với nhiều đối tượng.

Đây cũng là môn thể thao đang được Pháp thúc đẩy hướng tới chương trình thi đấu Olympic 2032.

Quang cảnh sự kiện. Ảnh: Hoàng Vũ

Việc tổ chức sự kiện tại Quy Nhơn cũng là dấu mốc cụ thể hóa Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai và Hiệp hội AFS; đồng thời, mở ra cơ hội tiếp nhận kinh nghiệm, kỹ thuật quốc tế để phát triển một loại hình thể thao cộng đồng mới tại địa phương.

Các đại biểu và học viên cùng khởi động trước khi trải nghiệm môn thể thao đi bộ dưới nước. Ảnh: Hoàng Vũ

Đặc biệt, sự đồng hành của Hiệp hội AFS, các chuyên gia từ Trung tâm Hoạt động thể thao và khám phá thiên nhiên ngoài trời tại khu vực bãi biển Omaha (vùng Normandie), sự ủng hộ của Cục Thể dục thể thao Việt Nam, tỉnh Gia Lai quyết tâm trở thành địa phương tiên phong đưa môn Longe-Côte vào phát triển bài bản tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển “Kinh tế thể thao” và “Du lịch xanh, bền vững”.

Tại chương trình, các chuyên gia Pháp đã hướng dẫn kỹ thuật di chuyển dưới nước, giữ thăng bằng, phối hợp đội hình và phổ biến các quy tắc an toàn. 30 vận động viên, học viên tham gia thực hành, trải nghiệm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao dưới sự hướng dẫn trực tiếp của chuyên gia.

Các học viên thực hành đi bộ dưới nước Longe-Coote dưới sự hướng dẫn của chuyên gia đến từ Pháp. Ảnh: Ngọc Luận

Người tham gia đi bộ dưới biển ở mực nước ngang ngực hoặc vai, có thể kết hợp sử dụng mái chèo hoặc chân vịt tay để di chuyển. Lợi ích của môn thể thao này góp phần tác động nhẹ nhàng lên các khớp và gân, hỗ trợ tuần hoàn máu và rèn luyện sức bền tim mạch hiệu quả, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Các học viên hào hứng trải nghiệm môn thể thao Longe-Côte tại biển Quy Nhơn. Ảnh: Ngọc Luận

Theo các chuyên gia thể thao đến từ Pháp, với đường bờ biển dài, bãi cát mịn, độ dốc thoải cùng khí hậu ôn hòa quanh năm tại Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai hội tụ đầy đủ những điều kiện tự nhiên lý tưởng nhất để phát triển môn thể thao này.