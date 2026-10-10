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6 đội bóng tranh tài tại Giải bóng rổ thanh thiếu niên tỉnh Gia Lai 2026

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Chiều 9-10, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã khai mạc Giải bóng rổ thanh thiếu niên tỉnh Gia Lai 2026. 

Giải bóng rổ thanh thiếu niên tỉnh Gia Lai 2026 diễn ra từ ngày 8 đến 11-10, quy tụ 6 đội bóng đến từ các trường THPT: Trưng Vương, Hùng Vương, Chuyên Lê Quý Đôn, Số 1 Trần Cao Vân, Quốc Học Quy Nhơn và Chi Lăng.

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Các đội bóng tranh tài sôi nổi tại Giải bóng rổ thanh thiếu niên tỉnh Gia Lai 2026. Ảnh: H.V

Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng giành quyền vào vòng bán kết, chung kết.

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Một pha tranh chấp giữa đội bóng Trường THPT Trưng Vương và Trường THPT Hùng Vương (áo đỏ). Ảnh: H.V

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/026); đồng thời tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên, thanh niên và học sinh trong tỉnh giao lưu, học hỏi, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong thanh thiếu niên.

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