Chinh phục đỉnh Pyâu qua từng bước chạy

(GLO)- Sáng 27-9, 325 vận động viên đã tham gia Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pyâu” lần thứ I năm 2026 tại xã Lơ Pang (tỉnh Gia Lai). Các VĐV tranh tài ở 2 cự ly 4 km và 11 km, chinh phục những đoạn dốc trên cung đường núi.

Những bước chân vượt dốc

Sau 3 lần tổ chức với quy mô cấp huyện (cũ), Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pyâu” đã chính thức quay trở lại do UBND xã Lơ Pang tổ chức.

Đây cũng là lần đầu giải được tổ chức trong điều kiện chính quyền địa phương thực hiện mô hình 2 cấp, thu hút 325 VĐV trong tỉnh và một số địa phương lân cận tham gia.

Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pyâu” lần thứ I năm 2026 thu hút 325 VĐV tranh tài. Ảnh: Hoàng Hoài

Từ sáng sớm, cơn mưa lớn đã trút xuống nơi xuất phát khiến các lối đi đất đỏ quanh khu vực phát bib trở nên lầy lội; những đoạn đường bê tông cũng trơn trượt hơn bình thường, tạo ra thử thách không nhỏ cho ý chí của các VĐV.

Tuy nhiên, khi trời vừa ngớt mưa, không khí tại vạch xuất phát nhanh chóng được hâm nóng bởi tinh thần thể thao sôi nổi cùng tiếng cười nói rộn rã của các chân chạy.

Dù trời mưa, các VĐV vẫn hào hứng trên cung đường chạy. Ảnh: Hoàng Hoài

Dù điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi nhưng trên gương mặt của mỗi VĐV vẫn rạng ngời sự háo hức, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục những thử thách phía trước trên cung đường Pyâu.

Đúng 6 giờ, các vận động viên cự ly 4 km xuất phát chinh phục đỉnh Pyâu. Đến 6 giờ 35 phút, những chân chạy ở cự ly 11 km bắt đầu cuộc đua hướng về đích là thác Pyâu.

Sau vài trăm mét đầu tiên xuất phát, dòng người nhanh chóng giãn ra bởi những con dốc thẳng đứng, thử thách này có thể khiến những ai chưa quen địa hình dễ bị "xóc hông" nếu chuẩn bị chưa kỹ.

Trong khi những chân chạy có nền tảng thể lực tốt chủ động bứt tốc ở các đoạn sườn thoải, nhiều VĐV lại chọn cách giữ nhịp ổn định để dưỡng sức cho chặng đường dài phía trước.

Cung đường uốn lượn giữa rừng mang đến không khí mát mẻ cho các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Với những người dày dặn kinh nghiệm chạy địa hình, cung đường Pyâu là cơ hội để cọ xát và thử thách giới hạn bản thân. Song với không ít người, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ khi được rời xa không gian đô thị ồn ả để hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên núi rừng.

Tham gia tranh tài ở cự ly 4 km, chị Hoàng Hải Hà (phường Thống Nhất) chia sẻ: “Tuy không phải là người về đích đầu tiên nhưng mình cảm thấy đã vượt qua chính mình. Lần trước chinh phục đỉnh Pyâu, mình còn khá đuối và chưa hoàn thành được như mong muốn. Lần này, thể lực tốt hơn nên mình hoàn thành cung đường thuận lợi, không còn cảm giác mệt hay hụt hơi như trước.

Giải chạy Pyâu lần trước giúp mình có thêm động lực để tiếp tục tập luyện và thử sức chính mình quay trở lại chinh phục đỉnh núi này”.

Chị Hoàng Hải Hà (phường Thống Nhất) trên đường chạy cự ly 4 km. Ảnh: Hoàng Hoài



Trên đường chạy, những đoạn dốc liên tục thử thách sức bền khiến nhịp chạy của các VĐV chậm lại. Tuy nhiên, cảnh quan núi rừng xanh mát, những cung đường uốn lượn cùng không gian yên bình của vùng quê Pyâu cũng mang đến cho các chân chạy những trải nghiệm thú vị trong hành trình chinh phục cung đường. Có người còn tranh thủ dừng lại trong giây lát để ghi lại cảnh núi rừng hùng vĩ khi đứng nhìn từ trên cao.

Thêm trải nghiệm sau những bước chạy

Dọc cung đường đi ngang thôn Pyâu, tiếng hò reo cổ vũ của các em học sinh cùng lá cờ đỏ sao vàng trên tay đã tạo nên không khí sôi động, tiếp thêm hứng khởi cho các VĐV.

Những ánh mắt dõi theo đoàn VĐV, tiếng cổ vũ và sự hỗ trợ tại các điểm trên đường chạy đã tiếp thêm động lực cho những người đang chinh phục quãng đường phía trước.

Tiếng hò reo của học sinh tiếp thêm động lực cho các chân chạy. Ảnh: Hoàng Hoài

Chị Nguyễn Thị Duyên (xã Ia Rsai) - VĐV tham gia cự ly 11 km - chia sẻ: “Năm nay dù trời mưa nhưng Ban tổ chức bố trí các điểm tiếp nước khá chu đáo, lực lượng hỗ trợ cũng rất nhiệt tình. Đây là một điểm cộng của giải.

Đường chạy năm nay do mưa nên có những đoạn trơn trượt, nhưng cũng mang đến cho mình một trải nghiệm mới. Đặc biệt, khi chạy qua khu vực trường học, được các em học sinh đứng hai bên đường cổ vũ, mình cảm thấy rất vui và có thêm động lực để tiếp tục hoàn thành chặng đường”.

Với nhiều VĐV, hành trình chinh phục Pyâu không dừng lại ở vạch đích. Sau những bước chạy, thác Pyâu có lẽ là điểm đến được mong chờ nhất. Dòng nước mát lạnh giữa không gian núi rừng giúp các chân chạy thư giãn, xua tan mệt mỏi sau hành trình vượt dốc, đồng thời mang đến thêm một trải nghiệm về cảnh quan Pyâu.

Thác Pyâu trở thành điểm trải nghiệm sau đường chạy. Ảnh: Hoàng Hoài

Anh Nguyễn Nguyên Văn Quan (xã Cửu An) chia sẻ: “Tôi rất vui khi được tham gia giải và trải nghiệm cung đường Pyâu. Cung đường có những đoạn dốc khá thử thách nhưng cảnh quan hai bên rất đẹp, không khí trong lành.

Sau khi hoàn thành phần chạy, được đến thác Pyâu, được đi cầu treo bằng tre và ngâm mình trong dòng nước mát nghỉ ngơi giữa không gian núi rừng khiến tôi cảm thấy rất thích thú. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ”.

Không chỉ mang đến trải nghiệm mới cho các VĐV, giải chạy còn mở ra cơ hội để xã Lơ Pang giới thiệu cảnh quan, văn hóa và đời sống của địa phương đến du khách.

Từ những bước chạy trên cung đường Pyâu, địa phương đang hướng đến việc xây dựng giải thành 1 hoạt động thường niên, gắn thể thao với quảng bá du lịch và tạo thêm cơ hội phát triển cho người dân.

Các VĐV về đích ngay trên cầu Pyâu. Ảnh: Hoàng Hoài

Ông Lê Lợi - Chủ tịch UBND xã Lơ Pang - cho biết: “Đây là năm đầu tiên xã tổ chức giải nên vẫn còn nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, xã xác định sẽ duy trì giải thành hoạt động thường niên, chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm và tìm kiếm thêm các nguồn lực, nhà tài trợ để tổ chức giải tốt hơn”.

“Xã cũng sẽ nghiên cứu mở rộng các cự ly, trong đó có thể tổ chức cự ly 21 km, khảo sát thêm những cung đường phù hợp hoặc liên kết với các xã lân cận để tạo thêm lựa chọn cho VĐV.

Qua đó, giải không chỉ góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao mà còn quảng bá cảnh quan, văn hóa Pyâu, tạo thêm cơ hội để người dân địa phương tham gia các hoạt động dịch vụ, có thêm việc làm và thu nhập” - ông Lợi cho hay.