Gia Lai: Hơn 200 vận động viên tham gia Giải chạy gây quỹ UKA Run To Shine 2026

(GLO)- Sáng 26-9, tại khu đô thị Bossco Gia Lai (số 51, đường Lý Nam Đế, phường Hội Phú); Trường Quốc tế song ngữ UKA Gia Lai phối hợp với Đoàn phường Hội Phú, Công ty TNHH Giải pháp Sự kiện và Thể thao Tâm Nguyễn tổ chức Giải chạy UKA Run to shine 2026.

Các vận động viên cùng xuất phát tại Giải chạy UKA Run To Shine 2026. Ảnh: Linh Chi

Có hơn 200 vận động viên tham gia Giải chạy UKA Run to shine 2026. Trong không khí sôi nổi, các vận động viên từ 6 tuổi đến 40 tuổi tranh tài ở 2 cự ly: 1.500 m và 3.000 m. Đây là hoạt động thể thao gây Quỹ khuyến học phường Hội Phú.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải nhất, giải nhì, giải ba cho các vận động viên có thành tích xuất sắc ở từng cự ly; trao huy chương kỷ niệm cho 20 vận động viên về đích sớm nhất tại mỗi cự ly.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao ở từng cự ly. Ảnh: Linh Chi

Thông qua tổ chức giải đã gây quỹ gần 20 triệu đồng, do vận động viên đóng góp cùng sự ủng hộ của nhiều cá nhân. Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ chuyển vào Quỹ khuyến học phường Hội Phú để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.