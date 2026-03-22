Hệ thống ngoại ngữ Lalisa tổ chức giải chạy “Bước chân vì cộng đồng”

(GLO)- Hệ thống ngoại ngữ Lalisa (phường Pleiku) sẽ tổ chức giải chạy Lalisa “Bước chân vì cộng đồng” vào ngày 5-4-2026 nhằm gây quỹ hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ nghèo trong tỉnh, đồng thời tạo sân chơi thể thao lành mạnh cho trẻ em.

Theo đó, giải chạy Lalisa “Bước chân vì cộng đồng” sẽ diễn ra tại các cung đường thuộc khu đô thị Bossco Gia Lai (số 51, đường Lý Nam Đế, phường Hội Phú).

Giải chạy “Bước chân vì cộng đồng” lần thứ 3. Ảnh: ĐVCC

Với chủ đề “Mỗi bước chân là một viên gạch”, sự kiện thể thao thường niên của hệ thống ngoại ngữ Lalisa dành cho học viên từ 4 - 11 tuổi, ở hai cự ly 800 m và 1.600 m. Mỗi vận động viên đóng góp 200.000 đồng vào quỹ xây dựng nhà cho các hộ nghèo trong tỉnh.

Tại Giải chạy Lalisa “Bước chân vì cộng đồng” lần thứ 3, Ban tổ chức đã quyên góp kinh phí xây dựng 1 căn nhà tặng cho hộ nghèo tại làng Yít Tú, xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai. Ban tổ chức hy vọng giải chạy lần này sẽ tiếp tục phát huy tinh thần nhân văn, lan tỏa giá trị cộng đồng trong mỗi bước chân.