Vận động hơn 120 triệu đồng tại đêm văn nghệ gây quỹ khuyến học xã Ia Hiao

(GLO)- Tối 25-3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Khuyến học xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ khuyến học. Chương trình đã vận động được hơn 120 triệu đồng để hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Đêm văn nghệ gây quỹ khuyến học xã Ia Hiao mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc cho khán giả. Ảnh: ĐVCC

Chương trình gồm 8 tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu bởi các đội văn nghệ và lực lượng thanh thiếu nhi xã Ia Hiao. Các tiết mục vừa mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Bên cạnh đó, chương trình được phát trực tiếp trên trang Facebook “Ia Hiao Ngày Mới”, thu hút hơn 3.000 lượt xem, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn đến cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, số tiền hơn 120 triệu đồng thu được là đóng góp của các nhà tài trợ, cán bộ, đoàn viên và người dân địa phương từ khi phát động đến kết thúc đêm văn nghệ. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển vào Quỹ khuyến học xã Ia Hiao để hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, trao học bổng và triển khai các chương trình giáo dục, khuyến học khác trên địa bàn xã.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 6 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 1,4 triệu đồng) và 20 suất học bổng (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho các em học sinh nghèo và con em cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu của xã.