Vận động hơn 120 triệu đồng tại đêm văn nghệ gây quỹ khuyến học xã Ia Hiao

NGỌC DUY
(GLO)- Tối 25-3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Khuyến học xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ khuyến học. Chương trình đã vận động được hơn 120 triệu đồng để hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Đêm văn nghệ gây quỹ khuyến học xã Ia Hiao mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc cho khán giả. Ảnh: ĐVCC

Chương trình gồm 8 tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu bởi các đội văn nghệ và lực lượng thanh thiếu nhi xã Ia Hiao. Các tiết mục vừa mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Bên cạnh đó, chương trình được phát trực tiếp trên trang Facebook “Ia Hiao Ngày Mới”, thu hút hơn 3.000 lượt xem, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn đến cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, số tiền hơn 120 triệu đồng thu được là đóng góp của các nhà tài trợ, cán bộ, đoàn viên và người dân địa phương từ khi phát động đến kết thúc đêm văn nghệ. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển vào Quỹ khuyến học xã Ia Hiao để hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, trao học bổng và triển khai các chương trình giáo dục, khuyến học khác trên địa bàn xã.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 6 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 1,4 triệu đồng) và 20 suất học bổng (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho các em học sinh nghèo và con em cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu của xã.

Ban tổ chức trao tặng 6 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Hiao. Ảnh: ĐVCC
Trao 100 suất quà cho người dân khó khăn xã Ia Hiao

Trao 100 suất quà cho người dân khó khăn xã Ia Hiao

(GLO)- Ngày 31-1, UBND xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) và Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương” năm 2026.

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

Xã hội

(GLO)- Tận dụng nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai hỗ trợ mỗi hộ nghèo, cận nghèo 2 con bò giống. Cách làm này không chỉ giúp người dân có sinh kế trước mắt mà còn tạo điều kiện để thoát nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững.

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

Đời sống

(GLO)- Chiều muộn, ông Lê Văn Yên (tổ 1, ở xã Ia Ly) vẫn cặm cụi sắp xếp lại đống vật liệu để ngày mai thợ đến khởi công xây dựng nhà. Ngôi nhà cũ của gia đình ông nằm tại khu vực ngã ba đường Lê Hồng Phong - Phạm Văn Đồng (tổ 1) đã bị sụt xuống hố sâu gần 20 m.

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

Đời sống

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán 2026, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Việc đẩy nhanh thi công hạ tầng khu tái định cư nhằm sớm di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, giúp họ ổn định cuộc sống lâu dài.

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Lâu nay, đồng bào DTTS các xã vùng cao ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã quen với hình ảnh những phụ nữ miền xuôi rong ruổi trên “ngựa sắt”, chở theo đủ loại hàng hóa len lỏi qua từng con dốc, con suối để đến các thôn, làng xa xôi. Bà con Bahnar, H’re gọi đó là “chợ di động” vùng cao.

Tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

Gia Lai tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

Đời sống

(GLO)- Thông qua Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được triển khai. Sự hỗ trợ này giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Ngăn chặn tà đạo núp bóng tôn giáo

Ngăn chặn tà đạo núp bóng tôn giáo

Đời sống

(GLO)- Thời gian qua, bọn phản động FULRO lưu vong móc nối với các đối tượng trong nước phục hồi tổ chức, núp bóng tôn giáo để lôi kéo người dân tham gia cái gọi là “Bana Đê ga Kon Kông”.

Những đóa hoa kiên cường

Những đóa hoa kiên cường

Đời sống

(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của những người phụ nữ chống chọi với bệnh tật bằng nghị lực sống bền bỉ, âm thầm mà phi thường. Họ được ví như những đóa hoa kiên cường trong nghịch cảnh. 

