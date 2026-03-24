Đêm nghệ thuật “Chung một niềm tin – Vững bước tương lai” tại xã Ia Phí

(GLO)- Tối 23-3, tại nhà văn hóa thôn 1 (xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai), UBND xã Ia Phí phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Chung một niềm tin – Vững bước tương lai”, thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức.

Chương trình nghệ thuật “Chung một niềm tin – Vững bước tương lai” mang đến nhiều tiết mục đặc sắc cho khán giả. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình gồm 3 phần: “Ánh sáng Đảng quang vinh – Tình Bác sáng ngời”; “Việt Nam đất nước con người”; “Khát vọng vươn cao – Việt Nam đổi mới và phát triển”. Mỗi phần là những tiết mục ca múa nhạc mang đậm giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp.

Ngay từ đầu giờ tối, sân nhà văn hóa thôn 1 (xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) đã nhộn nhịp người xem. Nhiều gia đình, trẻ em và người lớn tuổi quây quần theo dõi, tạo nên một không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng ấm áp.

Chương trình không chỉ mang đến những phút giây giải trí mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn xã Ia Phí.

Đông đảo người dân đến xem chương trình nghệ thuật “Chung một niềm tin – Vững bước tương lai” tại xã Ia Phí. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng thành công Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhấn mạnh ý nghĩa mỗi lá phiếu là niềm tin và trách nhiệm của công dân đối với sự phát triển quê hương, đất nước.

Được biết, tối 24-3, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Chung một niềm tin – Vững bước tương lai” tiếp tục được tổ chức tại làng Prép (xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai).