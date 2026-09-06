Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I: Tạo nền tảng từ phong trào cơ sở

(GLO)- Ðại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026 đang bước vào giai đoạn quan trọng với vòng chung kết diễn ra từ ngày 1 đến 15-9.

Trước thềm lễ khai mạc Ðại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc trao đổi với ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về kết quả tổ chức Ðại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, công tác chuẩn bị cho những nội dung trọng tâm và kỳ vọng từ ngày hội thể thao lớn của tỉnh.

Ông Bùi Trung Hiếu (thứ 6 từ phải sang) tại lễ khai mạc Giải bóng đá Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026 trên sân vận động An Nhơn. Ảnh: H.Q

• Ông đánh giá thế nào về kết quả tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở?

- Có thể nói, Đại hội TDTT cấp cơ sở đã được triển khai nghiêm túc, tạo không khí sôi nổi và thu hút đông đảo người dân tham gia. Theo kế hoạch, Đại hội cấp cơ sở được tổ chức từ ngày 15-11-2025 đến 30-5-2026. Đến nay, đã có 137/138 xã, phường và ngành tổ chức xong đại hội. Điều đáng ghi nhận là các địa phương đã chủ động lựa chọn tổ chức 3 - 10 môn thể thao phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, đại hội thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, từ cán bộ, công chức, viên chức, LLVT đến ĐVTN, học sinh, người lao động. Tôi cho rằng kết quả này phản ánh khá rõ sức lan tỏa của phong trào TDTT quần chúng. Đại hội không chỉ tạo sân chơi, cơ hội giao lưu mà còn góp phần tiếp tục đưa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đi vào đời sống.

• Từ đại hội cấp cơ sở, ngành thể thao kỳ vọng gì về việc phát hiện nguồn VĐV?

- Đại hội TDTT cấp cơ sở là dịp để chúng ta nhìn nhận rõ hơn phong trào thể thao ở từng địa phương, đồng thời phát hiện những nhân tố có năng khiếu. Những VĐV nổi bật từ cơ sở sẽ là nguồn để ngành tiếp tục theo dõi, tuyển chọn, bồi dưỡng để phát triển trong thời gian tiếp theo. Thông qua kỳ đại hội này, ngành thể thao sẽ đánh giá thực trạng, tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Theo Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045 được HĐND tỉnh thông qua ngày 9-12-2025, tỉnh sẽ tổ chức các lớp năng khiếu cơ sở tại các xã, phường (28 - 32 HLV, 140 - 160 VĐV) cùng 115 - 135 vệ tinh thể thao tại các xã, phường, nhằm đẩy mạnh phát triển phong trào, phát hiện tài năng thể thao và đào tạo chuyên môn thể thao ban đầu.

Việc tổ chức các nội dung thi đấu nhằm tạo thêm động lực thúc đẩy phong trào TDTT phát triển. Ảnh: H.Q

• Đối với Đại hội TDTT toàn tỉnh, công tác tổ chức thi đấu đến nay đạt kết quả như thế nào, thưa ông?

- Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I có 21 môn. Đến nay, đã tổ chức thành công 14 môn, gồm: bắn nỏ, chạy cà kheo, đẩy gậy, kéo co, pickleball, karate, vovinam, taekwondo, billiards, kickboxing, boxing, việt dã, bóng bàn và cầu lông. Qua 14 môn, Ban tổ chức đã trao 192 bộ huy chương. Các cuộc tranh tài diễn ra sôi nổi, bảo đảm yêu cầu chuyên môn, an toàn và đúng điều lệ Đại hội. Từ ngày 1 đến 15-9, Đại hội tổ chức vòng chung kết 7 môn gồm: bóng đá nam 11 người, bóng chuyền nam, nữ; võ cổ truyền, cờ vua, cờ tướng, điền kinh và bơi lội. Đây là giai đoạn quan trọng bởi quy tụ những VĐV, đội tuyển có thành tích nổi bật từ các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Đặc biệt, qua vòng chung kết, ngành thể thao sẽ có thêm cơ sở đánh giá chất lượng phong trào, trình độ chuyên môn và lực lượng VĐV. Đây cũng là cơ hội để phát hiện những nhân tố nổi bật, bổ sung cho các đội tuyển của tỉnh tham gia các giải đấu cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.

• Như vậy, mục tiêu của Đại hội không chỉ dừng ở việc tổ chức một kỳ thi đấu thành công?

- Một kỳ đại hội thành công không chỉ được đo bằng số lượng môn thi đấu hay huy chương. Điều quan trọng hơn là chúng ta đánh giá được thực chất phong trào, nhìn nhận được những mặt mạnh, những vấn đề cần tiếp tục đầu tư, đồng thời phát hiện và xây dựng lực lượng VĐV cho những năm tới. Đại hội lần này cũng là dịp để tăng cường giao lưu giữa các địa phương, đơn vị và VĐV; qua đó tạo thêm động lực thúc đẩy phong trào TDTT phát triển. Cùng với đó là từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết chế thể thao, đẩy mạnh xã hội hóa và huy động các nguồn lực đầu tư cho thể thao. Đặc biệt, tinh thần của Đại hội cần tiếp tục được duy trì sau khi các cuộc tranh tài kết thúc. Phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển rộng khắp, trong khi thể thao thành tích cao tiếp tục được đầu tư có trọng tâm. Đó sẽ là nền tảng để thể thao Gia Lai phát triển theo hướng toàn diện, bền vững, từng bước nâng cao vị thế của tỉnh trên bản đồ thể thao khu vực và cả nước.

• Đại hội diễn ra trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, đây là cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương?

- Đúng vậy. Các hoạt động thể thao sẽ thu hút VĐV, HLV, trọng tài, người hâm mộ và du khách đến với Gia Lai. Qua đó, chúng ta có thêm cơ hội giới thiệu cảnh quan, văn hóa, con người và những sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Chúng tôi kỳ vọng sự kết hợp giữa thể thao - văn hóa - du lịch sẽ tạo thêm sức hấp dẫn cho các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và năng động.

• Xin cảm ơn ông!