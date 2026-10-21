Bóng ném nữ Gia Lai hướng tới mục tiêu mới

(GLO)- Ði qua những tháng ngày đầy gian khó, đội tuyển bóng ném nữ Gia Lai từng bước trưởng thành. Các cô gái luôn mang theo niềm tự hào màu cờ sắc áo, miệt mài tập luyện, thi đấu và nối dài những thành tích đã được vun đắp qua năm tháng.

Vượt qua những ngày gian khó

Bóng ném xuất hiện ở Bình Định từ năm 1997 với đội tuyển nam. Trong quá trình phát triển, 4 VĐV nam của tỉnh từng được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, góp sức cùng bóng ném Việt Nam giành HCV tại SEA Games 22 (năm 2003). Dù đạt được dấu mốc đáng nhớ, bóng ném Bình Định sau đó gặp nhiều biến động khi đội tuyển nam chính thức giải thể vào năm 2011.

Các VĐV bóng ném nữ Gia Lai đấu tập, rèn luyện khả năng phối hợp đồng đội. Ảnh: Kiều Vân

Ở nội dung nữ, năm 2002, đội tuyển bóng ném nữ Bình Định với lực lượng được tuyển chọn từ đội tuyển bóng đá nữ đã giành HCĐ tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Thành tích này tạo tiền đề để một năm sau, đội tuyển bóng ném nữ chính thức thành lập. Thời gian này, HLV đội tuyển bóng ném nữ Bình Định Nguyễn Xuân Quắc được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam tham dự SEA Games 22 và cùng các học trò giành HCV.

Những năm tiếp theo, đội tuyển nữ của tỉnh tiếp tục duy trì thành tích cao tại các giải quốc gia, nhiều VĐV được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam tham dự các giải vô địch Đông Nam Á.

Tuy nhiên, việc giữ vững thành tích chưa bao giờ là điều dễ dàng. Năm 2015, Bình Định tuyển chọn lứa VĐV năng khiếu nữ với kỳ vọng tiếp nối các đàn chị. Thế nhưng, chỉ một năm sau, hơn một nửa thành viên đội tuyển chia tay với thể thao, khiến lực lượng vốn đã mỏng càng thêm thiếu hụt. Các VĐV trẻ phải đôn lên tuyến tỉnh, trong khi công tác tuyển chọn và đào tạo lớp kế cận cần nhiều thời gian.

Trong những giai đoạn thiếu hụt lực lượng, phong trào lại chưa phát triển, các HLV vẫn “lặn lội” tìm kiếm nguồn VĐV kế cận tại các trường học. Dù tốn nhiều thời gian và công sức, nhưng đây là cách phù hợp nhất để phát hiện, tuyển chọn và đào tạo những gương mặt mới, bổ sung lực lượng, bảo đảm tính kế thừa cho đội tuyển.

HLV đội tuyển bóng ném Gia Lai Nguyễn Văn Ty cho biết: “Qua từng giai đoạn, các thế hệ HLV và VĐV đều nỗ lực khắc phục khó khăn về lực lượng, điều kiện tập luyện, duy trì thành tích tại các giải đấu quốc gia và đóng góp VĐV cho đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games, các giải vô địch Đông Nam Á. Tất cả đều vì màu cờ sắc áo với mong muốn tiếp nối thành tích của các thế hệ đi trước và mang về niềm tự hào cho tỉnh nhà”.

Kế thừa và nối dài thành tích

Hiện nay, bóng ném Gia Lai có 32 VĐV nữ, gồm 16 VĐV tuyến năng khiếu và 16 VĐV tuyến trẻ, tuyến tỉnh. Các VĐV sinh năm 2001 - 2005. Đây là lứa tuổi còn nhiều biến đổi về tâm lý, việc duy trì sự tập trung và tính kỷ luật trong tập luyện không dễ dàng. Thấu hiểu điều đó, ban huấn luyện luôn kiên nhẫn đồng hành, hướng dẫn và khích lệ VĐV qua từng buổi tập.

Mỗi ngày, từ 5 - 6 giờ sáng, VĐV đã có mặt trên bãi biển để rèn thể lực; buổi tối, từ 19 - 20 giờ 30 phút lại tiếp tục tập luyện các bài tập bổ trợ, chuyên sâu tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

Giữa các VĐV có sự chênh lệch về tuổi đời và thời gian gắn bó với đội, nhưng luôn cùng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trên sân tập lẫn trong sinh hoạt. Nhờ đó, tinh thần đồng đội ngày càng được vun đắp, giúp mỗi VĐV thêm tự tin và động lực để cùng tập thể tiến bộ.

Đội U20 nữ Gia Lai giành HCV Giải vô địch bóng ném trẻ quốc gia năm 2026, diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng vào tháng 8. Ảnh: ĐVCC

Những năm gần đây, bóng ném nữ Gia Lai tiếp tục duy trì thành tích ở các giải quốc gia. Gần đây nhất, lứa U20 giành HCV, lứa U18 giành HCB tại Giải vô địch bóng ném trẻ Quốc gia 2025; đội tuyển đoạt HCĐ Giải vô địch bóng ném bãi biển Quốc gia, Giải vô địch bóng ném Quốc gia 2025 và Giải vô địch bóng ném các CLB Quốc gia 2026; lứa U18 giành HCB và lứa U20 giành HCV tại Giải vô địch bóng ném trẻ Quốc gia 2026; lứa U18 và lứa U20 giành HCV tại Giải vô địch bóng ném trẻ bãi biển Quốc gia 2026.

Dấu ấn của bóng ném nữ Gia Lai còn thể hiện qua những VĐV được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia thi đấu tại các kỳ SEA Games và Giải vô địch Đông Nam Á. Mới đây, Võ Bé Tư và Nguyễn Thị Diễm Quỳnh được triệu tập vào đội tuyển bóng ném trong nhà Việt Nam tham dự ASIAD 20. Trước đó, Võ Bé Tư từng được gọi vào đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, Mai Thị Thúy và Đỗ Thị Kim Yến cũng từng được triệu tập ở các đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Năm 2025, Nguyễn Thị Bích Thảo cùng đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam giành HCV ở cả Giải vô địch Đông Nam Á và SEA Games 33 (năm 2025).

Theo HLV Nguyễn Văn Ty, phần lớn VĐV hiện nay còn trẻ, kinh nghiệm thi đấu chưa nhiều nên cần thêm thời gian để tích lũy. Dù vậy, các VĐV luôn thể hiện tinh thần quyết tâm trong tập luyện, chủ động tiếp thu góp ý của ban huấn luyện để từng bước hoàn thiện chuyên môn.

Đội tuyển đang bước vào giai đoạn tập luyện chuyên sâu, hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 với mục tiêu giành ít nhất 1 tấm HCB.