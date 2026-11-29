Giải bóng bàn tranh Cúp Lai Sương - Phù Mỹ 2026 do Câu lạc bộ (CLB) bóng bàn Phù Mỹ tổ chức, thu hút 64 vận động viên (VĐV) đến từ 9 CLB bóng bàn trong tỉnh tham gia. Các VĐV được chia thành 32 cặp, thi đấu nội dung đôi tự do.
Kết thúc giải, cặp VĐV Nguyễn Xuân Phương - Đỗ Minh Châu (CLB Quy Nhơn) giành giải nhất; giải nhì thuộc về cặp VĐV Đào Thanh Toàn - Nguyễn Xuân Minh (CLB Hoài Nhơn). Hai giải ba được trao cho các cặp VĐV Hồ Quang Định - Trần Mộng Tùng (CLB Tuy Phước) và Nguyễn Việt Lâm - Lê Thị Quý (CLB Quy Nhơn).