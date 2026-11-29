(GLO)- Ngày 28-11, tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hoá thể thao Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai), Giải bóng bàn tranh Cúp Lai Sương - Phù Mỹ 2026 đã khép lại sau những trận tranh tài hấp dẫn.

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Giải bóng bàn tranh Cúp Lai Sương - Phù Mỹ 2026 do Câu lạc bộ (CLB) bóng bàn Phù Mỹ tổ chức, thu hút 64 vận động viên (VĐV) đến từ 9 CLB bóng bàn trong tỉnh tham gia. Các VĐV được chia thành 32 cặp, thi đấu nội dung đôi tự do.

Các trận đấu diễn ra hào hứng, hấp dẫn. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các cặp VĐV đạt thành tích cao. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Kết thúc giải, cặp VĐV Nguyễn Xuân Phương - Đỗ Minh Châu (CLB Quy Nhơn) giành giải nhất; giải nhì thuộc về cặp VĐV Đào Thanh Toàn - Nguyễn Xuân Minh (CLB Hoài Nhơn). Hai giải ba được trao cho các cặp VĐV Hồ Quang Định - Trần Mộng Tùng (CLB Tuy Phước) và Nguyễn Việt Lâm - Lê Thị Quý (CLB Quy Nhơn).