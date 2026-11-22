Giải cờ vua học sinh tiểu học phường Quy Nhơn năm 2026 thu hút sự tham gia của 100 vận động viên (VĐV) đến từ 5 trường: Đống Đa, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Lê Hồng Phong và Lý Thường Kiệt.

Quang cảnh buổi thi đấu. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Các nữ kỳ thủ tập trung cao độ, cân nhắc kỹ lưỡng từng nước đi trong quá trình thi đấu. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Các VĐV tranh tài ở thể loại cờ nhanh với 4 nội dung thi đấu: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ; theo hệ Thụy Sĩ 7 ván.

Các kỳ thủ "nhí" tranh tài sôi nổi ở bảng nam tại Giải cờ vua học sinh tiểu học phường Quy Nhơn năm 2026. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Với việc tổ chức giải, phường Quy Nhơn mong muốn tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", góp phần nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện tư duy toàn diện cho học sinh. Đây cũng là dịp để Ban Tổ chức phát hiện, tuyển chọn những VĐV có năng khiếu, bổ sung lực lượng cho giải đấu trong thời gian tới.