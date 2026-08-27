Gia Lai có 3 vận động viên tham dự ASIAD 20

(GLO)- Cục Thể dục thể thao Việt Nam vừa ban hành quyết định thành lập đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản. Trong đó, Gia Lai có 3 vận động viên (VĐV) được triệu tập, gồm 1 VĐV Taekwondo và 2 VĐV Bóng ném.

VĐV Nguyễn Thị Loan (thứ 3 từ phải qua) sẽ cùng đội tuyển Việt Nam tranh tài môn Taekwondo tại ASIAD 20. Ảnh: Đỗ Vũ Vương

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) được tổ chức tại Nhật Bản, diễn ra từ ngày 10-9 đến ngày 5-10. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội với 498 thành viên gồm: cán bộ, chuyên gia, nhân viên y tế, huấn luyện viên và VĐV.

Trong danh sách đoàn thể thao Việt Nam, Gia Lai có 3 VĐV góp mặt. Ở môn Taekwondo, VĐV Nguyễn Thị Loan là đại diện duy nhất của Gia Lai, cùng các VĐV đến từ Sơn La, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng và Hà Nội.

Ở môn Bóng ném, Gia Lai có 2 VĐV được triệu tập là Võ Bé Tư và Nguyễn Thị Diễm Quỳnh.