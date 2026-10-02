Võ sĩ Taekwondo người Gia Lai thất bại tại ASIAD 20

(GLO)- Chiều 2-10, võ sĩ Taekwondo người Gia Lai là Nguyễn Thị Loan đã có trận đấu mở màn tại ASIAD 20 và phải nhận thất bại đầy tiếc nuối.

Đối thủ của Nguyễn Thị Loan là Lee Yumin (hạt giống số 6) đến từ xứ sở Taekwondo Hàn Quốc. Ở trận đấu này, võ sĩ người Việt Nam được đánh giá thấp hơn khi chỉ được xếp hạng hạt giống số 11 trong 16 vận động viên tranh tài ở hạng cân dưới 49 kg nữ.

Nguyễn Thị Loan đã khởi đầu suôn sẻ, song vẫn phải nhận thất bại tiếc nuối. Ảnh: Đức Nhật

Tuy vậy, cô gái Gia Lai vẫn có khởi đầu tốt khi vượt qua đối thủ với tỷ số 10-9 ở hiệp 1. Bước vào hiệp 2, cả 2 võ sĩ thi đấu tương đối chắc chắn và cân bằng, song Nguyễn Thị Loan đã để mất điểm ở các lỗi không đáng và phải nhận thất bại với tỷ số 6-7.

Ở hiệp thứ 3 quyết định, Nguyễn Thị Loan cũng liên tiếp dẫn điểm nhưng ở những phút cuối cùng, Lee Yumin đã ghi liền 2 điểm để vượt qua võ sĩ Việt Nam với tỷ số 5-3.