Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 15/9: U23 Việt Nam ra quân

ASIAD 2026 chưa bước vào lễ khai mạc nhưng không khí tranh tài đã nóng lên tại Nhật Bản. Sau lượt trận đầu tiên của bóng đá nữ, môn bóng đá nam bắt đầu khởi tranh trong ngày 15/9 với ba cặp đấu.

Hình minh họa AI.

Sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam hướng về cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait. Đây không chỉ là trận ra quân của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng C.

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 15/9

Lịch thi đấu ngày 15/9/2026 chủ yếu tập trung vào lượt trận mở màn môn bóng đá nam. Các khung giờ dưới đây được tính theo giờ Việt Nam:

Thời gian Bảng Trận đấu 13h30 C U23 Uzbekistan - U23 Philippines 17h00 C U23 Việt Nam - U23 Kuwait 17h30 D U23 Qatar - U23 Hàn Quốc

Trận đấu sớm nhất diễn ra giữa U23 Uzbekistan và U23 Philippines. Uzbekistan được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho vị trí nhất bảng C, vì vậy kết quả của cuộc đối đầu này cũng được U23 Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Đến 17h, U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait. Trong bảng đấu còn có Uzbekistan và Philippines, một kết quả thuận lợi ở ngày ra quân sẽ giúp đội tuyển Việt Nam giảm đáng kể áp lực trước hai lượt trận tiếp theo.

U23 Việt Nam không có đầy đủ những gương mặt nổi bật nhất trong lứa tuổi, nhưng vẫn sở hữu nhiều cầu thủ đã được thi đấu thường xuyên tại các giải quốc nội. Mục tiêu trước mắt của đội là vượt qua vòng bảng, trước khi tính đến khả năng tiến sâu hơn tại đại hội.

Ở trận đấu còn lại, U23 Hàn Quốc bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch bằng cuộc chạm trán U23 Qatar lúc 17h30. Đại diện Đông Á được đánh giá cao hơn, nhưng Qatar vẫn là đối thủ có khả năng tạo ra khó khăn nếu Hàn Quốc nhập cuộc thiếu tập trung.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất

Tính đến sáng 15/9, ASIAD 2026 chưa ghi nhận huy chương nào. Vì vậy, bảng tổng sắp chưa hình thành thứ hạng giữa các đoàn thể thao.

Trạng thái Huy chương vàng Huy chương bạc Huy chương đồng Tổng số Chưa phát sinh nội dung trao huy chương 0 0 0 0 Đoàn thể thao Việt Nam 0 0 0 0

Độc giả cần phân biệt bảng tổng sắp huy chương toàn đại hội với bảng xếp hạng vòng bảng của từng môn. Kết quả các trận bóng đá nữ ngày 14/9 và bóng đá nam ngày 15/9 chỉ được tính vào bảng xếp hạng môn bóng đá, chưa làm thay đổi bảng huy chương.

ASIAD 2026 chính thức diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Aichi–Nagoya và một số địa điểm khác của Nhật Bản. Bóng đá được tổ chức sớm nhằm bảo đảm đủ thời gian hoàn thành vòng bảng và các vòng đấu loại trực tiếp.

Bởi vậy, trong những ngày trước lễ khai mạc, bảng tổng sắp huy chương vẫn có thể giữ nguyên ở mức 0. Thứ hạng giữa các đoàn chỉ xuất hiện sau khi những nội dung chung kết đầu tiên kết thúc.

Chờ khởi đầu thuận lợi của U23 Việt Nam

Trận gặp Kuwait là cơ hội để U23 Việt Nam tạo lợi thế trong cuộc đua tại bảng C. Nếu giành trọn ba điểm, đội tuyển Việt Nam có thể chủ động hơn khi bước vào trận gặp Philippines ngày 18/9 và cuộc đối đầu Uzbekistan ở lượt cuối.

Ngược lại, một kết quả không thuận lợi sẽ khiến áp lực tăng lên đáng kể, đặc biệt khi Uzbekistan được xem là đối thủ mạnh nhất bảng. U23 Việt Nam vì thế cần nhập cuộc chắc chắn, hạn chế sai sót và tận dụng tốt những cơ hội có được.

Lịch thi đấu và bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 sẽ được cập nhật liên tục theo diễn biến mới nhất của đại hội.