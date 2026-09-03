U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan lại so kè khốc liệt: Nóng bỏng cuộc đua ASIAD 20

9 tháng kể từ khi U.23 Việt Nam thắng ngược U.23 Thái Lan tại Rajamangala để đoạt HCV SEA Games 33, cuộc đua quyết liệt giữa 2 đội bóng sẽ bước sang sân chơi châu lục tại ASIAD 20.

Ngọc Mỹ để ngỏ khả năng cùng U.23 Việt Nam tham dự ASIAD 20

Bóng đá Việt Nam "đè" Thái Lan nghẹt thở

Kể từ khi HLV Park Hang-seo cập bến và đến nay là triều đại của HLV Kim Sang-sik, bóng đá Việt Nam đã lật ngược thế cờ để ép ngược bóng đá Thái Lan toàn diện ở các cấp độ, từ đội tuyển quốc gia cho đến đội tuyển U.23 Việt Nam.

Riêng ở cấp độ U.23 Việt Nam, chúng ta đã hòa 2-2 và loại U.23 Thái Lan từ vòng bảng ở hành trình đoạt tấm HCV đầu tiên tại SEA Games năm 2019, thắng 1-0 ở chung kết SEA Games 30 tại Việt Nam để đoạt tấm HCV thứ hai tại SEA Games.

Gần nhất ngày 18.12.2025, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã tiếp nối đà chiến thắng từ người tiền nhiệm Park Hang-seo khi đánh bại U.23 Thái Lan ngay trên sân Rajamangala của Voi chiến để có tấm HCV SEA Games 33.

Điều này đã khắc sâu vào nỗi đau của người Thái, khi ở đấu trường giải U.23 Đông Nam Á, đội tuyển U.23 Việt Nam đã lập cú hat-trick với 3 chức vô địch liên tiếp, với nhiều lần U.23 Thái Lan trở thành bậc thang cho hành trình đăng quang.

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Tuy nhiên, diễn biến tại ASEAN Cup 2026 vừa qua có thể tạo ra động lực để U.23 Thái Lan hướng đến cuộc phục thù kình địch, khi có rất nhiều cầu thủ trong độ tuổi tham dự kỳ Á vận hội lần thứ 20 sẽ tổ chức tại Nhật Bản.

Mới nhất vào ngày 2.9, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã công bố danh sách 23 cầu thủ nước này sẽ tham dự môn bóng đá nam ASIAD 2026 tại 2 thành phố Aichi - Nagoya (Nhật Bản).

Đáng chú ý, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã từ chối 3 suất cầu thủ quá tuổi, để sử dụng đội hình 100% U.23 với nhiều gương mặt đáng chú ý như Chanapach Buaphan, Thanakrit Chotmuangpak, Jehhanafee Mamah và Yotsakorn Burapha.

Trong số này tiền đạo Yotsakorn vừa ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, trong khi chân sút 21 tuổi Thanawut Phochai hiện khoác áo SC Sagamihara thuộc hệ thống J-League 3 tại Nhật Bản.

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Ngoài ra, U.23 Thái Lan còn có Chawanwit Saelao và Oussama Thiangkham từng tập trung đội tuyển quốc gia. Dù Seksan Ratree, Kakana Khamyok và Chaipol Odtan vắng mặt do đá FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng rõ ràng U.23 Thái Lan mang tham vọng không nhỏ tại ASIAD 20.

Nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Kyrgyzstan và Hồng Kông, đội tuyển U.23 Thái Lan mang kỳ vọng rất lớn sẽ đi sâu ở ASIAD 20, để lần đầu tiên sau nhiều năm thoát cảnh bị U.23 Việt Nam "đè đầu, cưỡi cổ" với HCB, HCĐ giải U.23 châu Á hay bán kết ASIAD 18.

Từ sớm trước đó, sau khi bóng đá trẻ Việt Nam đang dẫn đầu tuyệt đối ở khu vực với 3/4 HCV SEA Games và 3 chức vô địch U.23 Đông Nam Á gần nhất, VFF thậm chí từng muốn mạnh dạn cử lứa U.21 tham dự ASIAD 20, trước khi cân bằng bằng cách bổ sung thêm bộ khung U.23 Việt Nam.

Việc U.23 Việt Nam và sau đó U.23 Thái Lan đều không sử dụng các cầu thủ quá tuổi tại ASIAD 20 sẽ tạo ra sự cạnh tranh ngầm quyết liệt giữa 2 nền bóng đá trẻ hàng đầu Đông Nam Á, nơi chúng ta đang vượt trội hoàn toàn về thành tích so với Voi chiến.

Theo Tiểu Bảo (TNO)