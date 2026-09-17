Kết quả, lịch bóng đá hôm nay 17/9: Nữ Việt Nam đấu Nhật Bản, MU bị loại

(GLO)- Kết quả, lịch bóng đá 17/9 nổi bật với nữ Việt Nam gặp Nhật Bản tại ASIAD; MU thua ngược Brighton, còn Man City và Juventus cùng ra sân rạng sáng 18/9.

Bóng đá hôm nay 17/9 thu hút sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam với trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản tại ASIAD 2026. Đây là thử thách lớn với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sau thất bại ở lượt trận ra quân.

Hình minh họa AI.

Các trận đấu kết thúc rạng sáng 17/9 cũng để lại nhiều diễn biến đáng chú ý. Thể Công Viettel giành một điểm trước Melbourne Victory, MU bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh dù dẫn trước hai bàn, trong khi Barcelona thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 7-2 tại La Liga.

Kết quả bóng đá cập nhật sáng 17/9

Giải đấu Trận đấu Kết quả Bóng đá nam ASIAD U23 UAE - U23 Iran 1-3 Bóng đá nam ASIAD U23 Thái Lan - U23 Kyrgyzstan 3-2 Bóng đá nam ASIAD U23 Trung Quốc - U23 Triều Tiên 2-1 Bóng đá nam ASIAD U23 Nhật Bản - U23 Hong Kong, Trung Quốc 2-0 AFC Champions League Two Thể Công Viettel - Melbourne Victory 1-1 Cúp Liên đoàn Anh MU - Brighton 2-3 Cúp Liên đoàn Anh Everton - Wolves 1-0 Cúp Liên đoàn Anh Coventry City - Aston Villa 1-3 La Liga Atletico Madrid - Osasuna 4-0 La Liga Barcelona - Racing Santander 7-2 Europa League AC Milan - Benfica 0-2 Europa League Sunderland - AZ Alkmaar 1-0 Europa League Anderlecht - Lyon 1-2 Europa League Leverkusen - NK Celje 2-0

Thể Công Viettel khép lại trận ra quân AFC Champions League Two bằng kết quả hòa 1-1 trước Melbourne Victory. Đại diện Australia mở tỷ số ở phút 59, nhưng Lucas Ribamar nhanh chóng tận dụng tình huống hàng thủ đội khách phá bóng thiếu dứt khoát để gỡ hòa.

Trong bối cảnh thiếu nhiều trụ cột vì chấn thương và phải gặp đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng, một điểm là kết quả chấp nhận được với Thể Công Viettel. Đội chủ sân Hàng Đẫy cho thấy khả năng cạnh tranh, nhưng vẫn cần cải thiện chất lượng ở những đường chuyền quyết định nếu muốn tiến sâu.

Bất ngờ lớn nhất diễn ra tại Old Trafford. MU dẫn Brighton 2-0 chỉ sau 10 phút nhờ các bàn thắng của Shea Lacey và Mason Mount, nhưng không bảo vệ được lợi thế. Brighton ghi ba bàn liên tiếp để thắng ngược 3-2 và giành quyền vào vòng bốn Cúp Liên đoàn Anh.

Đây là lần đầu tiên sau khoảng nửa thế kỷ MU thua trên sân nhà khi đã dẫn trước hai bàn. Kết quả cho thấy vấn đề của đội bóng không chỉ nằm ở hàng thủ, mà còn ở khả năng kiểm soát nhịp độ và duy trì sự tập trung sau khi có lợi thế.

Tại La Liga, Barcelona thắng Racing Santander 7-2 trong trận đấu mà Raphinha lập hat-trick. Hàng công giàu tốc độ tiếp tục giúp đội bóng xứ Catalunya duy trì khởi đầu ấn tượng, dù hai bàn thua cho thấy hệ thống phòng ngự vẫn có những thời điểm thiếu chắc chắn.

Ở Europa League, AC Milan gây thất vọng khi thua Benfica 0-2 ngay trên sân nhà. Benfica phòng ngự kỷ luật, chuyển trạng thái hiệu quả và tận dụng cơ hội tốt hơn. Sunderland, Lyon và Leverkusen cũng có chiến thắng trong lượt trận mở màn.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 17 và rạng sáng 18/9

Giờ thi đấu được tính theo giờ Việt Nam và có thể được điều chỉnh bởi ban tổ chức.

Thời gian Giải đấu Trận đấu 12h00 ngày 17/9 Bóng đá nữ ASIAD Uzbekistan - Trung Quốc 14h00 ngày 17/9 Bóng đá nữ ASIAD Thái Lan - Đài Bắc Trung Hoa 14h00 ngày 17/9 Bóng đá nữ ASIAD Bangladesh - Hàn Quốc 17h00 ngày 17/9 Bóng đá nữ ASIAD Hong Kong, Trung Quốc - Philippines 17h30 ngày 17/9 Bóng đá nữ ASIAD Việt Nam - Nhật Bản 17h30 ngày 17/9 Bóng đá nữ ASIAD Myanmar - Triều Tiên 17h00 ngày 17/9 AFC Champions League Two Lion City Sailors - BG Pathum United 19h15 ngày 17/9 AFC Champions League Two Shanghai Shenhua - Tampines Rovers 23h45 ngày 17/9 Europa League Levski Sofia - Salzburg 23h45 ngày 17/9 Europa League OFI Crete - Hoffenheim 00h00 ngày 18/9 La Liga Real Betis - Getafe 01h30 ngày 18/9 Cúp Liên đoàn Anh Man City - Norwich City 02h00 ngày 18/9 Europa League Besiktas - Marseille 02h00 ngày 18/9 Europa League Crystal Palace - Lech Poznan 02h00 ngày 18/9 Europa League Juventus - NEC Nijmegen 02h00 ngày 18/9 Europa League Real Sociedad - Bournemouth 02h30 ngày 18/9 La Liga Malaga - Villarreal

Nữ Việt Nam trước thử thách lớn mang tên Nhật Bản

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng E sau thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa. Kết quả này khiến cơ hội đi tiếp bị thu hẹp, trong khi Nhật Bản vừa thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 8-0 trước Thái Lan.

Chênh lệch về tốc độ, thể lực và khả năng xử lý bóng khiến nữ Việt Nam khó lựa chọn cách chơi đôi công. Phương án phù hợp hơn là duy trì đội hình thấp, bảo vệ khu vực trước vòng cấm và hạn chế tối đa những khoảng trống phía sau hai biên.

Bên cạnh mục tiêu tìm kiếm điểm số, việc giữ hiệu số cũng có ý nghĩa quan trọng trước trận cuối gặp Thái Lan. Các pha phản công cần được thực hiện nhanh và chính xác hơn, bởi cơ hội trước hàng phòng ngự Nhật Bản có thể không xuất hiện nhiều.

Trong khi đội tuyển nữ thi đấu, U23 Việt Nam có ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận gặp U23 Philippines lúc 13h30 ngày 18/9. Sau trận hòa Kuwait 1-1, U23 Việt Nam cần giành chiến thắng, đồng thời cải thiện hiệu suất dứt điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua vào vòng knock-out.

Rạng sáng 18/9, Man City được đánh giá vượt trội Norwich tại Cúp Liên đoàn Anh. Đội chủ sân Etihad nhiều khả năng xoay tua lực lượng, nhưng chiều sâu đội hình vẫn đủ giúp họ kiểm soát trận đấu.

Tại Europa League, Juventus có lợi thế sân nhà trước NEC Nijmegen. Real Sociedad gặp Bournemouth và Besiktas đối đầu Marseille là những cặp đấu cân bằng hơn, hứa hẹn tạo ra cuộc cạnh tranh quyết liệt ngay từ lượt trận mở màn.