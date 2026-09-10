Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/9/2026: MU ra quân ở Cúp C1

Bóng đá hôm nay 10/9 mang đến nhiều lựa chọn đáng chú ý cho khán giả Việt Nam. V.League trở lại với trận derby giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội, trong khi Champions League tiếp tục lượt trận mở màn bằng màn xuất quân của Manchester United, Bayern Munich và AS Roma.

Hình minh họa AI.

Trước đó, loạt trận rạng sáng 10/9 chứng kiến sức mạnh của Barcelona và PSG. Arsenal giành chiến thắng quan trọng trên sân Napoli, Liverpool vượt qua Atletico Madrid, còn Chelsea tạo nên cuộc lội ngược dòng khó tin tại Cúp Liên đoàn Anh.

Kết quả Champions League rạng sáng 10/9

Barcelona 5-1 Feyenoord

Stuttgart 3-1 Viking

Liverpool 2-1 Atletico Madrid

Napoli 0-1 Arsenal

Paris Saint-Germain 6-1 Slovan Bratislava

Sporting CP 3-1 Galatasaray

Barcelona và PSG gửi lời cảnh báo

Barcelona khởi đầu chiến dịch Champions League bằng chiến thắng 5-1 trước Feyenoord. Raphinha lập cú đúp, trong khi Karim Adeyemi, Lamine Yamal và Gabriel Jesus cũng ghi tên lên bảng tỷ số.

Đội bóng Tây Ban Nha tạo được sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm mở tỷ số ở phút thứ ba. Khả năng luân chuyển bóng nhanh, kéo giãn hàng phòng ngự cùng sự linh hoạt của các cầu thủ tấn công giúp Barcelona gần như kiểm soát toàn bộ trận đấu.

Chiến thắng đậm chưa đủ để khẳng định Barcelona đã sẵn sàng chinh phục chức vô địch, nhưng cách họ tạo cơ hội từ nhiều vị trí là tín hiệu rất tích cực.

PSG còn gây ấn tượng mạnh hơn khi đánh bại Slovan Bratislava 6-1. Ferran Torres lập hat-trick, góp phần giúp nhà đương kim vô địch nhanh chóng chiếm ưu thế trong cuộc đua ở giai đoạn đấu hạng.

Đối thủ của PSG không thuộc nhóm mạnh, nhưng chiến thắng vẫn cho thấy chiều sâu và sức tấn công đáng gờm của đại diện nước Pháp. Việc nhiều cầu thủ cùng tạo được ảnh hưởng cũng giúp PSG giảm sự phụ thuộc vào một cá nhân.

Arsenal thắng theo cách của ứng viên

Arsenal vượt qua Napoli 1-0 ngay tại sân Diego Armando Maradona. Martin Ødegaard ghi bàn duy nhất khi trận đấu còn khoảng 15 phút.

Đây không phải màn trình diễn quá bùng nổ của đội bóng Anh, nhưng lại thể hiện sự trưởng thành. Arsenal kiểm soát phần lớn thế trận, không mất kiên nhẫn khi gặp hàng phòng ngự có tổ chức và tận dụng được thời điểm Napoli bắt đầu xuống sức.

Chiến thắng trên sân khách ngay lượt đầu mang ý nghĩa lớn với thầy trò Mikel Arteta. Arsenal vừa có ba điểm, vừa tránh được việc tiêu hao quá nhiều thể lực trong một trận đấu khó khăn.

Napoli không chơi tệ, nhưng thiếu những phương án đủ sắc bén ở khu vực cuối sân. Sự vắng mặt của Scott McTominay cũng ảnh hưởng đến khả năng tranh chấp và xâm nhập vòng cấm của đội chủ nhà.

Liverpool vượt qua thử thách Atletico

Liverpool đánh bại Atletico Madrid 2-1 với các bàn thắng của Dominik Szoboszlai và Alexis Mac Allister.

Đội bóng Anh gặp không ít khó khăn trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Atletico. Tuy nhiên, sức ép từ sân Anfield cùng khả năng duy trì cường độ giúp Liverpool tạo được khác biệt.

Chiến thắng cho thấy Liverpool đang thích nghi tương đối tốt với những điều chỉnh dưới thời huấn luyện viên Andoni Iraola. Dù vậy, việc Atletico vẫn tạo ra nhiều thời điểm nguy hiểm cho thấy đội chủ sân Anfield chưa thể chủ quan với khả năng phòng ngự chuyển đổi.

Sporting và Stuttgart cùng giành ba điểm

Sporting CP bị Galatasaray dẫn trước nhưng ngược dòng thắng 3-1. Đại diện Bồ Đào Nha cho thấy sự bình tĩnh và khả năng tăng tốc tốt trong hiệp hai.

Stuttgart vượt qua Viking 3-1 nhờ cú hat-trick được hoàn tất chỉ trong 12 phút của Ermedin Demirovic. Viking từng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, nhưng không thể theo kịp sức tấn công của đội chủ nhà.

Kết quả Cúp Liên đoàn Anh

Chelsea 6-3 Leeds United

Chelsea tạo nên một trong những cuộc lội ngược dòng đáng chú ý nhất từ đầu mùa. Đội chủ sân Stamford Bridge bị dẫn 0-2 sau khi sử dụng đội hình có nhiều thay đổi, trước khi các cầu thủ vào sân trong hiệp hai xoay chuyển hoàn toàn trận đấu.

Cole Palmer ghi hai bàn, còn Morgan Rogers tham gia trực tiếp vào bốn tình huống lập công. Chelsea có thời điểm ghi bốn bàn chỉ trong khoảng 12 phút.

Chiến thắng cho thấy sức mạnh tấn công và chiều sâu đội hình của Chelsea. Tuy nhiên, việc để Leeds ghi ba bàn cũng tiếp tục đặt ra câu hỏi về sự chắc chắn của hàng phòng ngự.

Ronaldo ghi bàn, Al Nassr thắng sát nút

Al Nassr 2-1 Abha

Cristiano Ronaldo mở tỷ số bằng một pha đánh đầu ở phút 22, góp công giúp Al Nassr giành chiến thắng 2-1. Đây là bàn thắng thứ 979 trong sự nghiệp của tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Al Nassr kiểm soát phần lớn trận đấu nhưng chưa tạo được chiến thắng dễ dàng như kỳ vọng. Dù vậy, ba điểm giúp đội bóng của Ronaldo tiếp tục gây sức ép lên nhóm dẫn đầu giải Saudi Arabia.

Lịch thi đấu V.League ngày 10/9

19 giờ 15

Thể Công Viettel - Công an Hà Nội

Đây là trận đấu mở màn vòng 2 V.League 2026/27 và cũng là tâm điểm của bóng đá trong nước. Cả hai đội đều đã giành chiến thắng ở vòng đầu tiên.

Thể Công Viettel vượt qua Đồng Nai với cách biệt hai bàn, trong khi Công an Hà Nội đánh bại Hà Tĩnh 2-0. Kết quả thuận lợi giúp hai đội bước vào trận derby với sự tự tin cao.

Thể Công Viettel - CAHN: Trận chiến không dễ đoán

Thể Công Viettel có lối chơi kỷ luật, nền tảng thể lực tốt và khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Khi gặp những đối thủ có nhiều ngôi sao, đội bóng áo lính thường ưu tiên giữ cự ly đội hình trước khi tăng tốc ở các pha chuyển trạng thái.

Công an Hà Nội nhỉnh hơn về chiều sâu nhân sự và khả năng tạo đột biến. Tuy nhiên, đội khách cần kiểm soát tốt khu vực giữa sân, bởi Thể Công Viettel có thể khai thác rất nhanh những tình huống mất bóng.

Do cả hai đội đều khởi đầu thuận lợi, trận đấu nhiều khả năng diễn ra thận trọng trong khoảng thời gian đầu. Đội ghi bàn trước sẽ có lợi thế lớn trong việc điều khiển nhịp độ.

Lịch thi đấu Champions League tối 10/9

23 giờ 45 ngày 10/9

Fenerbahce - AS Roma

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk

2 giờ ngày 11/9

Bayern Munich - Bodø/Glimt

Manchester United - Sabah

Como - RB Leipzig

Slavia Praha - Lens

MU - Sabah: Ngày trở lại Champions League

Manchester United trở lại Champions League sau hai mùa giải vắng mặt. Đối thủ của đội bóng Anh là Sabah, đại diện Azerbaijan lần đầu góp mặt tại đấu trường này.

Khoảng cách về chất lượng đội hình và kinh nghiệm nghiêng hoàn toàn về MU. Với lợi thế Old Trafford, đội chủ nhà được kỳ vọng kiểm soát trận đấu và tạo sức ép ngay từ đầu.

Thử thách của MU nằm ở việc duy trì sự tập trung. Đội bóng của Michael Carrick mới giành bốn điểm sau ba vòng Ngoại hạng Anh và vẫn chưa đạt trạng thái ổn định nhất.

MU cũng phải tính toán lực lượng khi trận derby với Manchester City diễn ra sau đó ít ngày. Khả năng xoay vòng đội hình là khá cao, nhưng đây vẫn là trận đấu đội chủ nhà cần giành trọn ba điểm.

Bayern Munich - Bodø/Glimt: Không thể chỉ nhìn vào tên tuổi

Bayern Munich là đội được đánh giá cao hơn rõ rệt nhờ lợi thế sân Allianz Arena cùng đội hình giàu kinh nghiệm. Đại diện Bundesliga nhiều khả năng sẽ đẩy cao đội hình và tìm kiếm bàn thắng sớm.

Bodø/Glimt lại không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng Na Uy đang duy trì chuỗi trận ổn định ở giải quốc nội và từng tạo ra nhiều bất ngờ tại đấu trường châu Âu.

Bayern cần đặc biệt chú ý đến tốc độ phản công của đội khách. Nếu không kiểm soát tốt khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên, đội chủ nhà có thể gặp khó khăn hơn dự kiến.

Fenerbahce - Roma: Sức nóng tại Istanbul

AS Roma bước vào trận đấu với phong độ tốt, nhưng chuyến làm khách tại Istanbul luôn là thử thách lớn. Fenerbahce có lợi thế từ khán giả nhà và thường thi đấu với cường độ rất cao trong những trận đấu châu Âu.

Roma có nhiều phương án sáng tạo trên hàng công. Paulo Dybala, nếu đạt thể trạng tốt, vẫn là cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện bằng một đường chuyền hoặc tình huống xử lý cá nhân.

Đội bóng Italy được đánh giá nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, Roma cần tránh để Fenerbahce tạo ra chuỗi tấn công liên tục trong khoảng 20 phút đầu.

PSV - Shakhtar: Cặp đấu giàu tốc độ

PSV có lợi thế sân nhà và khả năng tổ chức tấn công đa dạng. Shakhtar Donetsk lại sở hữu nhiều cầu thủ trẻ giàu tốc độ, đặc biệt nguy hiểm khi có không gian phản công.

Đây có thể là trận đấu cởi mở với nhiều cơ hội. PSV cần tận dụng tốt ưu thế sân nhà, trong khi Shakhtar phải hạn chế những sai sót khi triển khai bóng từ tuyến dưới.

Como - Leipzig: Giấc mơ gặp kinh nghiệm

Como bước vào Champions League với tâm thế của một đội bóng muốn tạo bất ngờ. Đại diện Italy có lợi thế sân nhà, nhưng Leipzig vượt trội về kinh nghiệm và khả năng duy trì cường độ.

Nếu chơi đôi công ngay từ đầu, Como có nguy cơ để lộ khoảng trống trước tốc độ của Leipzig. Cách tiếp cận hợp lý hơn với đội chủ nhà là giữ đội hình cân bằng và chờ cơ hội từ các tình huống cố định.

Slavia Praha - Lens: Cơ hội chia đều

Slavia Praha và Lens là cặp đấu có mức độ cân bằng cao. Đội bóng Séc có ưu thế sân nhà, trong khi Lens sở hữu nền tảng thể lực cùng khả năng tranh chấp tốt.

Trận đấu có thể được quyết định bởi các tình huống bóng chết hoặc một sai lầm cá nhân. Hai đội nhiều khả năng không mạo hiểm quá sớm trong ngày ra quân.

Một số trận đấu đáng chú ý khác

Giải nhà nghề Mỹ

7 giờ 30 ngày 10/9: Chicago Fire - Inter Miami

Inter Miami tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả Việt Nam. Đội khách có chất lượng tấn công tốt, nhưng chuyến làm khách trước Chicago Fire có thể trở nên khó khăn nếu không giữ được sự cân bằng ở tuyến giữa.

Tâm điểm bóng đá ngày 10/9

Với khán giả trong nước, trận Thể Công Viettel - Công an Hà Nội là lựa chọn đáng chú ý nhất trong khung giờ tối. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh điểm số mà còn là màn đối đầu giữa hai đội bóng có lực lượng và tham vọng lớn.

Ở đấu trường quốc tế, sự trở lại Champions League của Manchester United tạo ra sức hút đặc biệt. Bayern Munich được kỳ vọng thắng Bodø/Glimt, trong khi cuộc đối đầu giữa Fenerbahce và Roma có khả năng mang đến nhiều diễn biến khó lường.