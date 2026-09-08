Lịch thi đấu Cúp C1 hôm nay 8/9: Real Madrid đại chiến Inter

(GLO)- Champions League 2026/27 chính thức khởi tranh tối 8/9 với 6 trận đấu, tâm điểm là Real Madrid - Inter Milan và chuyến làm khách của Man City trước Porto.

UEFA Champions League 2026/27 bước vào những trận đấu đầu tiên của vòng phân hạng từ tối 8/9. Sáu cặp đấu được tổ chức trong ngày khai màn, trải từ 23h45 tối nay đến rạng sáng 9/9 theo giờ Việt Nam.

Hình minh họa AI.

Thời gian Trận đấu Kênh trực tiếp 23h45, 8/9 AEK Athens - LASK TV360, ON Sports News 23h45, 8/9 Club Brugge - Aston Villa TV360, ON Football 02h00, 9/9 Borussia Dortmund - Villarreal TV360 02h00, 9/9 Porto - Manchester City TV360, ON Football 02h00, 9/9 Lille - Real Betis TV360, ON Sports News 02h00, 9/9 Real Madrid - Inter Milan TV360

Lịch và kênh phát sóng trên được cập nhật theo giờ Việt Nam. Các khung giờ chính thức tại châu Âu là 18h45 và 21h00 CEST.

Real Madrid - Inter Milan là tâm điểm ngày khai màn

Nếu phải lựa chọn một trận đáng chờ đợi nhất trong đêm đầu tiên, Real Madrid gặp Inter Milan gần như không có đối thủ.

Không chỉ là cuộc đối đầu của hai tên tuổi lớn tại Champions League, trận đấu còn đặc biệt bởi HLV José Mourinho dẫn dắt Real Madrid gặp lại Inter, đội bóng mà ông từng đưa tới cú ăn ba lịch sử mùa 2009/10.

Real cũng sở hữu hàng công rất đáng chú ý với Kylian Mbappé và Vinicius Junior. Mbappé bước vào lượt trận mở màn với 70 bàn tại Champions League và chỉ còn một bàn nữa để cân bằng thành tích 71 bàn của Raul Gonzalez trong danh sách những chân sút hàng đầu lịch sử giải.

Lợi thế sân Bernabeu cùng thành tích đối đầu gần đây nghiêng về phía đại diện Tây Ban Nha. Real Madrid đã thắng 6 trong 7 lần gặp Inter gần nhất và cũng thắng trận ra quân ở 17 trong 19 mùa Champions League gần đây.

Tuy nhiên, Inter vẫn sở hữu một tập thể giàu kinh nghiệm với Lautaro Martinez, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu và Alessandro Bastoni. Vì thế, đây có thể là trận đấu mang chất lượng chuyên môn cao nhất rạng sáng 9/9.

Porto - Man City: Haaland bắt đầu hành trình mới

Manchester City cũng xuất trận ngay trong đêm khai màn nhưng phải làm khách trên sân Porto.

Đây là chuyến đi có thể không dễ dàng với đội bóng Anh. Porto luôn là đối thủ khó chịu tại sân Dragao, trong khi đội chủ nhà bước vào trận đấu với mục tiêu tạo bất ngờ ngay vòng đầu.

Man City vẫn sở hữu Erling Haaland trên hàng công. Đội hình dự kiến còn có Gianluigi Donnarumma, Ruben Dias, Marc Guehi, Josko Gvardiol, Rayan Cherki và Antoine Semenyo. Jeremy Doku vắng mặt vì chấn thương bắp chân, còn Nico O'Reilly được xếp vào diện bỏ ngỏ khả năng thi đấu.

Porto lại gặp vấn đề về lực lượng khi Jan Bednarek bị treo giò, trong khi Victor Froholdt, Samu, Zaidu Sanusi và một số cầu thủ khác không thể góp mặt.

Với chiều sâu đội hình vượt trội, Man City vẫn được đánh giá cao hơn, nhưng trận đấu tại Dragao hứa hẹn là phép thử đáng kể cho đội bóng Anh ngay ngày ra quân.

Aston Villa gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ

Ở khung 23h45, Club Brugge - Aston Villa cũng là cặp đấu đáng chú ý với người hâm mộ Ngoại hạng Anh.

Hai CLB không còn xa lạ. Club Brugge từng thắng Aston Villa 1-0 trên sân nhà ở league phase Champions League 2024/25, nhưng đại diện nước Anh sau đó thắng cả hai lượt trận khi hai đội tái ngộ tại vòng 1/8, lần lượt với tỷ số 3-1 trên sân khách và 3-0 trên sân nhà.

Club Brugge cũng sở hữu thành tích sân nhà khá tốt ở đấu trường châu Âu khi chỉ thua 3 trong 22 trận UEFA gần nhất trên sân của mình. Điều này cho thấy Aston Villa khó có một chuyến làm khách nhẹ nhàng.

Dortmund và Villarreal hứa hẹn chơi cởi mở

Borussia Dortmund tiếp Villarreal tại Signal Iduna Park ở khung 02h00.

Dortmund dự kiến đặt niềm tin vào Serhou Guirassy trên hàng công, phía sau là những cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật. Tuy nhiên, đại diện Bundesliga thiếu Ramy Bensebaini và Nico Schlotterbeck vì án treo giò, còn Filippo Mane vắng mặt do chấn thương đùi.

Villarreal có thể sử dụng bộ đôi Gerard Moreno - Georges Mikautadze. Với phong cách tấn công của hai đội, đây là một trong những trận dễ xuất hiện nhiều cơ hội nhất trong đêm khai màn.

Lille - Real Betis và AEK Athens - LASK khó đoán

Hai cặp đấu còn lại không sở hữu sức hút truyền thông như Real Madrid - Inter hay Porto - Man City nhưng có ý nghĩa lớn trong cuộc đua giành vị trí từ thứ 9 đến 24.

Lille có lợi thế sân nhà khi tiếp Real Betis. Đại diện Pháp dự kiến sử dụng Olivier Giroud trên hàng công, trong khi Betis sở hữu những cầu thủ giàu kỹ thuật như Antony và Isco.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, AEK Athens tiếp LASK. Với những đội không nằm trong nhóm ứng viên vô địch, các cuộc đối đầu trực tiếp kiểu này đặc biệt quan trọng bởi ba điểm có thể tạo ra khác biệt lớn khi vòng phân hạng khép lại.

Champions League 2026/27 tiếp tục thể thức 36 đội

Champions League mùa giải 2026/27 tiếp tục vận hành theo thể thức league phase gồm 36 đội.

Mỗi CLB thi đấu 8 trận với 8 đối thủ khác nhau, gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Tổng cộng giai đoạn này có 144 trận, chia thành 8 lượt đấu.

Sau 8 lượt trận, 8 đội đứng đầu bảng xếp hạng chung giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Các đội xếp từ thứ 9 đến 24 phải đá play-off hai lượt để tranh 8 suất còn lại.

Vòng phân hạng bắt đầu từ ngày 8/9/2026 và kết thúc ngày 27/1/2027. Trận chung kết Champions League mùa này được tổ chức tại sân Metropolitano ở Madrid vào ngày 5/6/2027.

Lịch lượt trận đầu tiên Champions League 2026/27

Sau 6 trận trong đêm 8/9 và rạng sáng 9/9, lượt trận đầu tiên tiếp tục với 12 trận trong hai ngày kế tiếp.

Ngày 9/9 theo lịch thi đấu của UEFA có Barcelona - Feyenoord, Stuttgart - Viking, Liverpool - Atletico Madrid, PSG - Slovan Bratislava, Sporting CP - Galatasaray và Napoli - Arsenal.

Ngày 10/9 gồm Fenerbahce - Roma, PSV - Shakhtar Donetsk, Como - Leipzig, Bayern Munich - Bodo/Glimt, Manchester United - Sabah và Slavia Praha - Lens.

Như vậy, Champions League 2026/27 mở màn bằng ba đêm liên tiếp với tổng cộng 18 trận. Sau Real Madrid - Inter và Porto - Man City, người hâm mộ còn được chờ đợi Liverpool - Atletico Madrid, Napoli - Arsenal và màn tái xuất Champions League của Manchester United.

Những trận Champions League đáng chú ý hôm nay

Nếu ưu tiên lựa chọn trận đấu để theo dõi, Real Madrid - Inter Milan là tâm điểm rõ ràng nhất ở khung 02h00.

Porto - Manchester City cũng đáng chú ý bởi sức mạnh của đại diện Ngoại hạng Anh và thử thách sân khách tại Dragao.

Ở khung giờ sớm 23h45, Club Brugge - Aston Villa phù hợp với độc giả quan tâm tới bóng đá Anh, trong khi Dortmund - Villarreal có thể là lựa chọn hấp dẫn cho những người chờ đợi một trận đấu giàu tính tấn công.

Với 6 trận trong đêm đầu tiên, Champions League 2026/27 chính thức trở lại bằng một lịch thi đấu đủ dày và ngay lập tức có những cặp đấu lớn. Cuộc so tài Real Madrid - Inter Milan tại Bernabeu được xem là điểm nhấn mở màn cho hành trình kéo dài tới trận chung kết tại Madrid tháng 6 năm sau.