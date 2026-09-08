Club Brugge vs Aston Villa 23h45 ngày 8/9: Link trực tiếp, nhận định dự đoán

(GLO)- Club Brugge vs Aston Villa diễn ra lúc 23h45 ngày 8/9 tại Jan Breydel. Villa vượt trội về tên tuổi nhưng phong độ hiện tại khiến chuyến đi tới Bỉ đầy rủi ro.

Aston Villa trở lại Champions League với tư cách nhà vô địch Europa League, nhưng hành trang của thầy trò Unai Emery lại là chuỗi trận đáng thất vọng và cơn khát bàn thắng kéo dài từ đầu mùa.

Trái lại, Club Brugge đang có phong độ tốt, lợi thế sân nhà và đủ kinh nghiệm tại cúp châu Âu để biến ngày ra quân của đại diện Ngoại hạng Anh thành một buổi tối khó khăn.

Hình minh họa AI.

Thời gian, địa điểm thi đấu Club Brugge vs Aston Villa

Nội dung Thông tin Trận đấu Club Brugge vs Aston Villa Giải đấu UEFA Champions League 2026/27 Vòng đấu Lượt 1 vòng phân hạng Thời gian 23h45 ngày 8/9/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 18h45 ngày 8/9/2026 Địa điểm Jan Breydelstadion Thành phố Bruges, Bỉ Trọng tài Sandro Schärer

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Champions League 2026/27 được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam trên TV360.

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Nhận định trận đấu Club Brugge vs Aston Villa

Nhìn vào tên tuổi và chất lượng giải đấu quốc nội, Aston Villa đương nhiên được đánh giá cao hơn. Nhưng nếu chỉ xét trạng thái hiện tại, Club Brugge mới là đội bước vào trận với nhiều lý do để tự tin.

Nhà vô địch Bỉ thắng 4 trong 5 vòng đầu tiên của giải quốc nội. Sau thất bại 1-2 trên sân Gent, Club Brugge lập tức trở lại bằng chiến thắng 1-0 trước Lommel. Họ không quá bùng nổ nhưng duy trì được sự ổn định, đặc biệt trong cách kiểm soát trận đấu và bảo vệ lợi thế.

Jan Breydel cũng là điểm tựa rất đáng kể.

Club Brugge chỉ thua 3 trong 22 trận sân nhà gần nhất tại các cúp châu Âu. Với một đội bóng không sở hữu ngân sách hay lực lượng thuộc nhóm hàng đầu châu lục, đó là thống kê cho thấy họ rất biết cách tận dụng lợi thế sân bãi.

Hans Vanaken vẫn là bộ não trong cách vận hành của đội bóng Bỉ. Tiền vệ kỳ cựu này vừa làm nhiệm vụ giữ nhịp vừa có khả năng xuất hiện trong vòng cấm đúng thời điểm. Chính Vanaken từng ghi bàn duy nhất giúp Club Brugge đánh bại Aston Villa 1-0 ở Champions League 2024/25.

Trên hàng công, Nicolò Tresoldi đang có phong độ tốt với 3 bàn tại giải VĐQG. Khả năng di chuyển của Tresoldi, kết hợp với tốc độ của Carlos Forbs và Mamadou Diakhon, có thể gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Villa nếu đội khách dâng cao.

Aston Villa lại bước vào Champions League trong tình cảnh khá trái ngược.

Đội bóng của Unai Emery chưa thắng sau ba vòng Ngoại hạng Anh. Họ thua Brighton 0-4, thất bại 0-1 trước Arsenal rồi hòa Hull City 0-0.

Điều đáng ngại nhất là Villa chưa ghi nổi một bàn nào tại Premier League mùa này.

Trận gặp Hull phần nào cho thấy sự cải thiện khi Villa cầm bóng nhiều hơn và tạo ra nhiều tình huống tấn công, nhưng sự sắc bén ở 1/3 cuối sân vẫn chưa xuất hiện. Nicolas Jackson chưa thể trở thành câu trả lời ngay lập tức cho hàng công sau cuộc cải tổ lớn trong mùa hè.

Dù vậy, sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp Aston Villa chỉ dựa vào phong độ quốc nội.

Unai Emery là một trong những HLV giàu kinh nghiệm nhất ở các cúp châu Âu. Villa từng vào tứ kết Champions League 2024/25 và sau đó vô địch Europa League 2025/26. Dưới thời Emery, họ thường chơi thực dụng và hiệu quả hơn khi bước ra đấu trường châu lục.

Đáng chú ý, Villa từng thua 0-1 tại Jan Breydel ở vòng phân hạng Champions League 2024/25, nhưng khi hai đội tái ngộ tại vòng 1/8 mùa đó, đại diện Anh thắng 3-1 ngay trên sân Club Brugge rồi thắng tiếp 3-0 tại Villa Park.

Điều đó cho thấy Villa hiểu khá rõ đối thủ này.

Bài toán lớn nhất của đội khách nằm ở khả năng ghi bàn. Joao Gomes trở lại giúp tuyến giữa có thêm sức tranh chấp, trong khi Ibrahim Mbaye đem lại tốc độ ở biên. Tuy nhiên, Nicolas Jackson cần nhận được nhiều bóng hơn trong khu vực nguy hiểm nếu Villa muốn chấm dứt cơn khát bàn thắng.

Club Brugge nhiều khả năng không vội đẩy cao đội hình. Đội chủ nhà có thể chơi với khối trung bình, giữ khoảng cách giữa các tuyến rồi tìm cơ hội chuyển trạng thái.

Aston Villa sẽ cầm bóng nhiều hơn nhưng không dễ áp đảo. Nếu trận đấu kéo dài mà tỷ số vẫn là 0-0, sức ép tâm lý có thể ngày càng lớn với đội khách.

Đây vì thế là một trong những trận mà phong độ hiện tại và đẳng cấp cúp châu Âu tạo ra hai hướng đánh giá trái ngược. Club Brugge tốt hơn về trạng thái, còn Aston Villa có chất lượng nhân sự và kinh nghiệm của Emery.

Thông tin lực lượng Club Brugge vs Aston Villa

Club Brugge có lực lượng tương đối ổn định.

Trường hợp vắng mặt đáng chú ý nhất là trung vệ Joel Ordóñez do chấn thương. Ngoài trường hợp này, HLV Ivan Leko có thể sử dụng gần như đầy đủ những cầu thủ quan trọng.

Yann Sommer dự kiến bắt chính. Hans Vanaken tiếp tục là thủ lĩnh tuyến giữa, trong khi Freddie Potts có thể đá thấp hơn để hỗ trợ khả năng thu hồi bóng.

Trên hàng công, Nicolò Tresoldi nhiều khả năng được sử dụng ở vị trí trung phong, với Forbs và Diakhon hỗ trợ từ hai biên.

Aston Villa gặp nhiều vấn đề hơn.

Amadou Onana tiếp tục nghỉ dài hạn. Johan Manzambi chưa bình phục hoàn toàn, trong khi Brian Madjo cũng không thể thi đấu vì chấn thương và không có tên trong danh sách Champions League.

Taylor Harwood-Bellis cũng không được đăng ký cho vòng phân hạng.

Joao Gomes dù đang chịu án treo giò tại Ngoại hạng Anh vẫn đủ điều kiện thi đấu ở Champions League, vì vậy tiền vệ Brazil có thể trở lại đội hình chính.

Leon Goretzka có cơ hội ra mắt Villa, nhưng nhiều khả năng bắt đầu trên ghế dự bị. Ibrahim Mbaye cũng đang cạnh tranh suất đá chính.

Nicolas Jackson được kỳ vọng tiếp tục đá cao nhất trên hàng công.

Kết quả 5 trận gần nhất của Club Brugge

Ngày Trận đấu Tỷ số Giải 4/9/2026 Lommel vs Club Brugge 0-1 VĐQG Bỉ 30/8/2026 Gent vs Club Brugge 2-1 VĐQG Bỉ 23/8/2026 Club Brugge vs Cercle Brugge 1-0 VĐQG Bỉ 15/8/2026 OH Leuven vs Club Brugge 0-3 VĐQG Bỉ 7/8/2026 Club Brugge vs Kortrijk 3-0 VĐQG Bỉ

Club Brugge thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

Điểm đáng chú ý là đội bóng Bỉ giữ sạch lưới ở 4/5 trận. Đây là thống kê đặc biệt đáng quan tâm khi Aston Villa đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong khâu ghi bàn.

Kết quả 5 trận gần nhất của Aston Villa

Ngày Trận đấu Tỷ số Giải 5/9/2026 Hull City vs Aston Villa 0-0 Ngoại hạng Anh 31/8/2026 Aston Villa vs Arsenal 0-1 Ngoại hạng Anh 23/8/2026 Brighton vs Aston Villa 4-0 Ngoại hạng Anh 15/8/2026 M'Gladbach vs Aston Villa 2-1 Giao hữu 12/8/2026 PSG vs Aston Villa 2-1 Siêu cúp châu Âu

Aston Villa chưa thắng trong 5 trận gần nhất, hòa 1 và thua 4.

Đáng lo hơn, Villa không ghi bàn trong cả ba vòng đầu Premier League. Trận hòa Hull mới là lần đầu họ giữ sạch lưới ở mùa giải mới.

Kết quả đối đầu Club Brugge vs Aston Villa gần nhất

Ngày Trận đấu Tỷ số Giải 12/3/2025 Aston Villa vs Club Brugge 3-0 Champions League 4/3/2025 Club Brugge vs Aston Villa 1-3 Champions League 6/11/2024 Club Brugge vs Aston Villa 1-0 Champions League

Hai đội mới gặp nhau 3 lần và tất cả đều tại Champions League 2024/25.

Club Brugge thắng trận đầu tiên 1-0 tại Jan Breydel, nhưng Aston Villa thắng cả hai trận sau đó ở vòng 1/8 với tổng tỷ số 6-1.

Villa vì vậy có lợi thế đối đầu, nhưng Club Brugge cũng đã chứng minh rằng họ đủ khả năng đánh bại đại diện Anh khi được chơi trên sân nhà.

Đội hình xuất phát Club Brugge vs Aston Villa dự kiến

Club Brugge dự kiến đá sơ đồ 4-2-3-1:

Sommer; Sabbe, Mechele, Lee, Seys; Freddie Potts, Hans Vanaken; Carlos Forbs, Vetlesen, Mamadou Diakhon; Nicolò Tresoldi.

Aston Villa dự kiến đá sơ đồ 4-2-3-1:

Zion Suzuki; Matty Cash, Victor Lindelof, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Joao Gomes; John McGinn, Emiliano Buendia, George Hemmings; Nicolas Jackson.

Ibrahim Mbaye là phương án đáng chú ý nếu Emery muốn tăng tốc độ hai biên. Leon Goretzka cũng có thể được sử dụng trong hiệp 2 nếu Villa cần tăng khả năng kiểm soát tuyến giữa.

Dự đoán tỷ số Club Brugge vs Aston Villa

Club Brugge có lợi thế sân nhà, phong độ tốt hơn và hàng phòng ngự đang vận hành khá chắc chắn.

Aston Villa lại chưa tìm được chiến thắng, chưa ghi bàn tại Premier League và đang trong quá trình ghép nối một đội hình có nhiều thay đổi.

Dù vậy, kinh nghiệm của Unai Emery ở đấu trường châu Âu và chất lượng nhân sự vẫn giúp Villa có khả năng tạo ra phản ứng.

Một trận đấu giằng co, ít bàn thắng là kịch bản dễ xảy ra.