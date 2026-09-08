Porto vs Man City 2h ngày 9/9: Link xem trực tiếp, nhận đinh dự đoán

(GLO)- Porto vs Man City diễn ra lúc 02h00 ngày 9/9 tại Estádio do Dragão. Hai đội đều toàn thắng ở giải quốc nội, hứa hẹn màn mở màn Champions League căng thẳng.

Man City bắt đầu hành trình Champions League dưới thời HLV Enzo Maresca bằng chuyến làm khách không hề dễ chịu tại Bồ Đào Nha.

Porto đang thắng như chẻ tre, mới thủng lưới 1 bàn từ đầu mùa và có điểm tựa Dragão. Phía bên kia, Erling Haaland tiếp tục là lời giải lớn nhất của đội bóng Anh khi đã ghi bàn ở hai trận gần nhất.

Hình minh họa AI.

Thời gian, địa điểm thi đấu Porto vs Man City

Nội dung Thông tin Trận đấu Porto vs Manchester City Giải đấu UEFA Champions League 2026/27 Vòng đấu Lượt 1 vòng phân hạng Thời gian 02h00 ngày 9/9/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 20h00 ngày 8/9/2026 Địa điểm Estádio do Dragão Thành phố Porto, Bồ Đào Nha Trọng tài Szymon Marciniak

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Trận Porto vs Man City được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam trên TV360, nền tảng phát trực tiếp và trọn vẹn Champions League 2026/27.

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Khán giả có thể vào mục Thể thao - UEFA Champions League trên TV360 trước giờ bóng lăn. Kênh sự kiện cụ thể của trận đấu có thể được hệ thống cập nhật sát giờ phát sóng.

Nhận định trận đấu Porto vs Man City

Không nhiều đội bước vào trận mở màn Champions League với phong độ tốt như Porto và Man City.

Porto đã thắng cả 5 vòng đầu giải VĐQG Bồ Đào Nha. Họ đánh bại Alverca 2-0, Rio Ave 2-0, Arouca 2-0, Académico Viseu 3-0 rồi vượt qua Moreirense 2-1.

Năm trận, 11 bàn thắng và chỉ 1 lần thủng lưới.

Đó là nền tảng đủ để đội chủ sân Dragão tin rằng Man City sẽ không có một buổi tối dễ dàng.

Dưới thời Francesco Farioli, Porto chơi khá cân bằng. Họ sẵn sàng pressing cao khi có thời cơ nhưng không lao lên một cách thiếu kiểm soát. Khi mất bóng, khoảng cách giữa hàng tiền vệ và phòng ngự được giữ khá tốt.

Gabri Veiga là cầu thủ rất đáng chú ý ở tuyến giữa. Khả năng chuyền bóng, đưa bóng vào khu vực nguy hiểm và thực hiện các tình huống cố định của tiền vệ này giúp Porto có thêm một cách để tiếp cận khung thành khi không kiểm soát thế trận.

Porto hiện tại có những lựa chọn như Pablo Rosario, Gabri Veiga và Victor Froholdt ở khu vực trung tâm. Trong số đó, Veiga được kỳ vọng là người tạo ra sự khác biệt.

Trên hàng công, André Silva có khả năng đá trung phong trong bối cảnh Samu Aghehowa chưa thể trở lại. William và Pepê đem lại tốc độ ở hai cánh, nơi Porto có thể khai thác khoảng trống mỗi khi Man City dâng đội hình quá cao.

Nhưng đối diện Porto là một Man City cũng đang vào phom.

Sau thất bại 0-3 trước Arsenal ở Community Shield, đội bóng của Enzo Maresca thắng liên tiếp Bournemouth 2-1, Crystal Palace 4-1 và Coventry City 1-0 tại Premier League.

Điểm đáng chú ý là Man City chưa cần chơi ở trạng thái hoàn hảo để giành chiến thắng.

Trước Coventry, họ kiểm soát phần lớn thế trận nhưng chỉ thắng bằng bàn duy nhất của Erling Haaland. Tiền đạo Na Uy tiếp tục chứng minh giá trị ở những trận đấu mà City không tạo ra quá nhiều cơ hội rõ ràng.

Haaland vì thế sẽ là bài toán lớn nhất đối với Porto.

Chủ nhà mất Jan Bednarek vì án treo giò, đồng nghĩa cặp trung vệ nhiều khả năng là Jakub Kiwior và Nehuén Pérez. Đó vẫn là hàng thủ chất lượng, nhưng việc phải đối đầu Haaland mà không có bộ đôi quen thuộc rõ ràng khiến Porto chịu thêm áp lực.

Man City cũng đang thay đổi đáng kể về cách chơi.

Enzo Maresca sử dụng hệ thống 4-2-3-1, nhưng khi kiểm soát bóng đội hình có thể biến thành 3-2-5. Một hậu vệ bó vào trung tâm, trong khi các cầu thủ tấn công giãn rộng để tạo khoảng trống.

Sự xuất hiện của Enzo Fernández giúp tuyến giữa City có thêm chất lượng chuyền bóng. Elliot Anderson đem lại năng lượng và khả năng tranh chấp, còn Rayan Cherki và Phil Foden là những cầu thủ có thể tìm thấy đường chuyền cuối cùng.

Porto có thể nhường quyền kiểm soát bóng, nhưng họ không nên lùi quá sâu.

Nếu hàng thủ chủ nhà đứng sát vòng cấm trong thời gian dài, Haaland càng có cơ hội phát huy khả năng chạy cắt mặt và dứt điểm một chạm. Porto cần đẩy trận đấu ra xa khung thành Diogo Costa, đồng thời tìm cách gây sức ép lên cặp tiền vệ trung tâm của City.

Bóng chết cũng là một hướng đi đáng chú ý.

Porto đã cho thấy khả năng tận dụng phạt góc và đá phạt khá tốt. Trong một trận đấu mà họ có thể không tạo nhiều cơ hội từ bóng sống, những quả treo bóng của Gabri Veiga vào khu vực cấm địa rất có thể trở thành vũ khí quan trọng.

Man City được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu và chất lượng cá nhân, nhưng Dragão là nơi không dễ lấy 3 điểm.

Lần gần nhất City làm khách trước Porto ở Champions League, hai đội hòa 0-0.

Kịch bản trận này cũng có thể tương tự: đội khách kiểm soát bóng nhiều, Porto kiên nhẫn phòng ngự và chờ thời điểm phản công.

Thông tin lực lượng Porto vs Man City

Porto chắc chắn không có Jan Bednarek vì án treo giò từ cúp châu Âu mùa trước.

Zaidu Sanusi phải nghỉ do chấn thương cơ khép và dự kiến vắng mặt trong phần lớn tháng 9. Victor Froholdt gặp chấn động ở trận thắng Moreirense và đang phải tuân theo quy trình hồi phục, vì vậy khả năng ra sân rất thấp.

Samu Aghehowa vẫn trong quá trình bình phục chấn thương dây chằng đầu gối dài hạn. Santiago Giménez đã trở lại sau vấn đề mắt cá nhưng thể trạng chưa ở mức tốt nhất.

Francisco Moura nhiều khả năng thay Zaidu ở vị trí hậu vệ trái, còn Nehuén Pérez đá cạnh Kiwior khi Bednarek vắng mặt.

Man City thiếu Jeremy Doku vì chấn thương bắp chân.

Nico O'Reilly đang gặp vấn đề ở lưng sau khi phải rút lui ngay trong lúc khởi động trước trận Coventry. Matheus Nunes cũng chưa chắc góp mặt vì những vấn đề về thể trạng.

Enzo Fernández và Iliman Ndiaye đều đã ra mắt cuối tuần qua. Tuy nhiên, Maresca có thể xoay tua để Phil Foden trở lại đội hình xuất phát tại Champions League.

Haaland gần như chắc chắn tiếp tục đá cao nhất.

Kết quả 5 trận gần nhất của Porto

Ngày Trận đấu Tỷ số Giải 4/9/2026 Porto vs Moreirense 2-1 VĐQG Bồ Đào Nha 29/8/2026 Académico Viseu vs Porto 0-3 VĐQG Bồ Đào Nha 23/8/2026 Porto vs Arouca 2-0 VĐQG Bồ Đào Nha 15/8/2026 Rio Ave vs Porto 0-2 VĐQG Bồ Đào Nha 9/8/2026 Porto vs Alverca 2-0 VĐQG Bồ Đào Nha

Porto toàn thắng 5 trận đầu mùa, ghi 11 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

Đặc biệt, họ giữ sạch lưới ở 4 trận đầu tiên. Sự chắc chắn ấy là lý do khiến chuyến đi tới Dragão được dự báo khó khăn hơn khá nhiều so với những trận Premier League gần đây của Man City.

Kết quả 5 trận gần nhất của Man City

Ngày Trận đấu Tỷ số Giải 5/9/2026 Man City vs Coventry City 1-0 Ngoại hạng Anh 28/8/2026 Crystal Palace vs Man City 1-4 Ngoại hạng Anh 23/8/2026 Man City vs Bournemouth 2-1 Ngoại hạng Anh 16/8/2026 Arsenal vs Man City 3-0 Community Shield 9/8/2026 Man City vs Atletico Madrid 3-1 Giao hữu

Man City thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Đội bóng Anh đã thắng cả 3 vòng Premier League và Haaland ghi bàn ở hai trận liên tiếp trước Crystal Palace và Coventry.

Kết quả đối đầu Porto vs Man City gần nhất

Ngày Trận đấu Tỷ số Giải 1/12/2020 Porto vs Man City 0-0 Champions League 21/10/2020 Man City vs Porto 3-1 Champions League 22/2/2012 Man City vs Porto 4-0 Europa League 16/2/2012 Porto vs Man City 1-2 Europa League

Man City chưa từng thua Porto trong 4 cuộc đối đầu chính thức.

Đội bóng Anh thắng 3 và hòa 1, ghi 9 bàn trong khi Porto chỉ ghi 2.

Tuy nhiên, lần gần nhất Man City tới Dragão để gặp Porto, đội chủ nhà đã giữ được tỷ số hòa 0-0. Điều đó cho thấy lợi thế sân bãi của Porto vẫn có giá trị đáng kể.

Đội hình xuất phát Porto vs Man City dự kiến

Porto dự kiến đá sơ đồ 4-3-3:

Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuén Pérez, Jakub Kiwior, Francisco Moura; Pablo Rosario, Gabri Veiga, Rodrigo Mora; William, André Silva, Pepê.

Man City dự kiến đá sơ đồ 4-2-3-1:

Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi, Gvardiol; Elliot Anderson, Enzo Fernández; Phil Foden, Rayan Cherki, Antoine Semenyo; Erling Haaland.

Nếu Matheus Nunes không kịp bình phục, Maresca sẽ phải điều chỉnh vị trí hậu vệ phải. Iliman Ndiaye cũng là một phương án đáng chú ý trên hàng công sau khi được trao cơ hội ở trận gặp Coventry.

Dự đoán tỷ số Porto vs Man City

Đây là trận đấu khó đoán hơn nhiều so với chênh lệch tên tuổi giữa hai đội.

Man City mạnh hơn về chất lượng cá nhân và sở hữu Haaland, cầu thủ có thể định đoạt trận đấu chỉ với một cơ hội. Nhưng Porto đang đạt phong độ rất cao, phòng ngự chắc và được chơi tại Dragão.

Việc Porto thiếu Bednarek, Zaidu và nhiều khả năng cả Froholdt khiến khả năng chống đỡ Man City bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chủ nhà vẫn đủ tổ chức để khiến City không thể dễ dàng tạo ra một trận đấu một chiều.