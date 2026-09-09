Nhận định Liverpool vs Atletico: Anfield chờ Isak phá bức tường Simeone

(GLO)- Liverpool vs Atletico diễn ra lúc 02h00 ngày 10/9 tại Anfield. The Reds có lợi thế sân nhà, nhưng đội bóng của Simeone luôn đặc biệt khó chịu ở Champions League.

Liverpool mở màn Champions League 2026/27 với sự hưng phấn sau chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh dưới thời Andoni Iraola.

Alexander Isak đang vào phom, Bradley Barcola sẵn sàng chơi nhiều phút hơn, nhưng Atletico Madrid vẫn là đối thủ đủ kinh nghiệm để biến một đêm tưởng như thuận lợi ở Anfield thành cuộc đấu căng thẳng đến phút cuối.

Hình minh họa AI.

Thời gian, địa điểm thi đấu Liverpool vs Atletico

Nội dung Thông tin Trận đấu Liverpool vs Atletico Madrid Giải đấu UEFA Champions League 2026/27 Vòng đấu Lượt 1 vòng phân hạng Thời gian 02h00 ngày 10/9/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 20h00 ngày 9/9/2026 Địa điểm Anfield Thành phố Liverpool, Anh Trọng tài Davide Massa, Italy Kênh trực tiếp TV360+1

Link xem trực tiếp Liverpool vs Atletico

Trận Liverpool vs Atletico Madrid được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam trên TV360+1.

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Khán giả có thể truy cập mục Thể thao - UEFA Champions League trên TV360 trước giờ bóng lăn. Theo lịch hiện tại, trận đấu được xếp trên TV360+1 lúc 02h00 ngày 10/9.

Nhận định trận đấu Liverpool vs Atletico

Liverpool chưa có khởi đầu Ngoại hạng Anh hoàn hảo, nhưng những tín hiệu tích cực đang xuất hiện đúng lúc Champions League trở lại.

Sau hai trận hòa liên tiếp trước Newcastle và Nottingham Forest, The Reds giành chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Andoni Iraola khi đánh bại Ipswich Town 2-0 trên sân khách.

Điểm sáng lớn nhất không ai khác ngoài Alexander Isak.

Tiền đạo người Thụy Điển ghi cả hai bàn chỉ trong 9 phút đầu. Khả năng di chuyển phía sau hàng thủ, chọn vị trí và kết thúc nhanh của Isak đem lại cho Liverpool mẫu trung phong có thể giải quyết trận đấu ngay cả khi đội bóng chưa tạo ra quá nhiều cơ hội.

Đó chính xác là thứ Liverpool cần khi gặp Atletico.

Đội bóng của Diego Simeone thường khiến đối thủ khó chịu bằng cách thu hẹp khoảng trống trước vòng cấm, buộc những cầu thủ tấn công phải xử lý trong không gian rất nhỏ.

Muốn phá cấu trúc đó, Liverpool cần tốc độ luân chuyển bóng và những pha di chuyển liên tục của hàng công.

Cody Gakpo đang có khả năng tạo cơ hội tốt. Hai đường kiến tạo cho Isak trước Ipswich cho thấy tiền đạo Hà Lan không chỉ nguy hiểm khi dứt điểm mà còn ngày càng hiệu quả trong việc kết nối với trung phong.

Florian Wirtz sẽ là một mắt xích quan trọng khác.

Nếu Wirtz nhận được bóng ở khoảng trống giữa tuyến tiền vệ và hàng thủ Atletico, Liverpool có thể tạo ra những tình huống 3 đánh 3 hoặc 4 đánh 4 trước khung thành Jan Oblak.

Bradley Barcola cũng đem lại thêm một phương án đáng chờ đợi.

Tân binh từ PSG đã ra mắt Liverpool trong hiệp 2 trận gặp Ipswich. HLV Iraola xác nhận Barcola đã sẵn sàng thi đấu nhiều phút hơn. Khả năng tăng tốc trong phạm vi hẹp của cầu thủ người Pháp có thể đặc biệt hữu ích khi Atletico bắt đầu xuống sức.

Liverpool vì thế có nhiều vũ khí tấn công.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa họ sẽ dễ dàng áp đảo Atletico.

Đội bóng Tây Ban Nha khởi đầu La Liga với chiến thắng 2-0 trước Málaga, hòa Villarreal 2-2 rồi thắng Sevilla 3-1 trên sân khách. Tuy nhiên, cú trượt mạnh xuất hiện ở vòng gần nhất khi Atletico thua Athletic Bilbao 0-3 tại San Mamés.

Thất bại ấy bộc lộ một số vấn đề.

Khi đối phương pressing mạnh và đẩy tốc độ lên cao, hệ thống của Atletico có thể bị kéo giãn. Khoảng cách giữa hai biên và bộ ba trung tâm chưa phải lúc nào cũng đủ chặt, trong khi khả năng chống những pha chuyển trạng thái nhanh còn thiếu ổn định.

Anfield chắc chắn sẽ kiểm tra điểm yếu đó.

Liverpool nhiều khả năng nhập cuộc với cường độ rất cao. Iraola có thể yêu cầu đội chủ nhà gây sức ép ngay từ phần sân Atletico, cố gắng tìm bàn mở tỷ số trước khi đối thủ ổn định được khối phòng ngự.

Ở chiều ngược lại, Atletico có những cầu thủ đủ sức trừng phạt Liverpool nếu đội chủ nhà dâng quá cao.

Julián Álvarez vẫn là mối đe dọa lớn nhất.

Tiền đạo Argentina không cần quá nhiều bóng để tạo khác biệt. Khả năng di chuyển giữa trung vệ và hậu vệ biên, cộng với kỹ năng dứt điểm bằng cả hai chân, khiến Van Dijk và các đồng đội phải duy trì sự tập trung liên tục.

Álex Baena cũng đang có khởi đầu khá tốt. Anh là một trong những nguồn sáng tạo đáng chú ý nhất của Atletico ở những vòng đầu La Liga.

Giuliano Simeone và Ademola Lookman có thể giúp Atletico chuyển trạng thái cực nhanh ở hai cánh.

Vì vậy, vấn đề lớn của Liverpool là cân bằng.

Nếu cả hai hậu vệ biên cùng dâng cao, khoảng trống sau lưng có thể trở thành nơi Álvarez và Baena khai thác. Ryan Gravenberch và Dominik Szoboszlai vì thế phải giữ cự ly tốt hơn thay vì cùng lao về phía trước.

Lịch sử đối đầu cũng cho thấy Atletico chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu tại Anfield.

Mùa 2019/20, họ từng thắng Liverpool 3-2 sau hiệp phụ ngay trên sân đấu này để loại nhà đương kim vô địch Champions League.

Ở mùa trước, Liverpool cũng phải chờ tới phút bù giờ mới thắng Atletico 3-2 tại Anfield dù từng dẫn trước 2 bàn.

Kịch bản căng thẳng hoàn toàn có thể lặp lại.

Liverpool được đánh giá cao hơn nhờ sân nhà, phong độ của Isak và chất lượng hàng công. Nhưng nếu không tận dụng tốt thời gian đầu trận, The Reds có nguy cơ bị kéo vào đúng kiểu thế trận mà Simeone mong muốn.

Thông tin lực lượng Liverpool vs Atletico

Liverpool không có Conor Bradley vì chấn thương đầu gối.

Hugo Ekitiké phải nghỉ vì chấn thương gân Achilles, trong khi Giovanni Leoni cũng gặp vấn đề ở đầu gối.

Joe Gomez đã trở lại tập luyện cùng đội nhưng chưa được đánh giá sẵn sàng hoàn toàn để đá chính. HLV Iraola nhiều khả năng vẫn thận trọng với trung vệ người Anh.

Bradley Barcola đã có hơn 30 phút trong trận gặp Ipswich và đủ thể trạng để được sử dụng nhiều hơn. Khả năng anh đá chính vẫn còn bỏ ngỏ.

Alexander Isak chắc chắn là lựa chọn số một ở vị trí trung phong sau cú đúp cuối tuần qua.

Atletico Madrid không có Arnau Ortiz vì án treo giò.

Alexander Sørloth gặp vấn đề cơ và khả năng ra sân chưa chắc chắn. Nếu tiền đạo Na Uy không kịp bình phục, Julián Álvarez sẽ tiếp tục giữ vai trò trung tâm trên hàng công.

Jan Oblak, Marcos Llorente, David Hancko, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Álex Baena và Julián Álvarez đều sẵn sàng.

Simeone có thể sử dụng hệ thống 4-4-2 khi phòng ngự và chuyển sang 4-2-3-1 hoặc 4-4-1-1 khi triển khai bóng.

Kết quả 5 trận gần nhất của Liverpool

Trận đấu Tỷ số Giải Ipswich vs Liverpool 0-2 Ngoại hạng Anh Liverpool vs Nottingham Forest 2-2 Ngoại hạng Anh Newcastle vs Liverpool 2-2 Ngoại hạng Anh Liverpool vs Como 2-0 Giao hữu Liverpool vs Como 0-0 Giao hữu

Liverpool bất bại 5 trận gần nhất với 2 chiến thắng và 3 trận hòa.

Điểm tích cực là The Reds ghi bàn trong cả 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh, trong đó Isak đã có 3 bàn. Tuy nhiên, hai trận hòa 2-2 trước Newcastle và Nottingham Forest cho thấy hàng thủ vẫn có những thời điểm mất tập trung.

Kết quả 5 trận gần nhất của Atletico Madrid

Trận đấu Tỷ số Giải Athletic Bilbao vs Atletico 3-0 La Liga Sevilla vs Atletico 1-3 La Liga Atletico vs Villarreal 2-2 La Liga Atletico vs Málaga 2-0 La Liga Marseille vs Atletico 1-2 Giao hữu

Atletico thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Đại diện Tây Ban Nha có thời điểm chơi khá tốt trên hàng công, nhưng thất bại 0-3 tại Bilbao ngay trước chuyến đi tới Anfield là dấu hiệu đáng lo, đặc biệt ở khả năng chống pressing và giữ cự ly phòng ngự.

Kết quả đối đầu Liverpool vs Atletico gần nhất

Ngày Trận đấu Tỷ số Giải 17/9/2025 Liverpool vs Atletico Madrid 3-2 Champions League 3/11/2021 Liverpool vs Atletico Madrid 2-0 Champions League 19/10/2021 Atletico Madrid vs Liverpool 2-3 Champions League 11/3/2020 Liverpool vs Atletico Madrid 2-3 Champions League 18/2/2020 Atletico Madrid vs Liverpool 1-0 Champions League

Liverpool đang thắng 3 trận liên tiếp trước Atletico.

Lần gần nhất gặp nhau tại Anfield, The Reds thắng 3-2 nhờ bàn quyết định ở phút bù giờ. Atletico trước đó đã gỡ từ 0-2 thành 2-2, cho thấy đội bóng của Simeone đặc biệt khó bị khuất phục.

Nếu tính các cuộc đối đầu tại Champions League, hai đội thường tạo ra những trận đấu căng thẳng và có nhiều khoảnh khắc quyết định ở cuối trận.

Đội hình xuất phát Liverpool vs Atletico dự kiến

Liverpool dự kiến đá sơ đồ 4-2-3-1:

Alisson; Ronald Araújo, Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch; Cody Gakpo, Florian Wirtz, Bradley Barcola; Alexander Isak.

Atletico Madrid dự kiến đá sơ đồ 4-4-2:

Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Ademola Lookman; Álex Baena, Julián Álvarez.

Nếu Barcola chưa được xếp đá chính, Liverpool có thể tiếp tục sử dụng Victor Muñoz hoặc Gakpo ở hành lang trái.

Atletico cũng có thể điều chỉnh Baena xuống hàng tiền vệ và đẩy một tiền đạo khác lên đá cạnh Álvarez tùy tình trạng của Sørloth.

Dự đoán tỷ số Liverpool vs Atletico

Liverpool có lợi thế sân Anfield và phong độ tấn công đang cải thiện rõ, đặc biệt khi Isak đã bắt đầu tìm thấy bàn thắng đều đặn.

Atletico lại vừa thua 0-3 trước Athletic Bilbao và hàng thủ chưa cho thấy sự chắc chắn như thường thấy.

Tuy nhiên, đội bóng của Simeone luôn rất khó chơi ở Champions League. Với Álvarez, Baena và Lookman, đội khách hoàn toàn có khả năng ghi bàn nếu Liverpool để lộ khoảng trống khi pressing.

Liverpool vẫn nhỉnh hơn nhờ sân nhà và nhiều phương án tấn công hơn.