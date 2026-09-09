Napoli vs Arsenal 2h ngày 10/9: Link xem trực tiếp, nhận định dự đoán

(GLO)- Napoli vs Arsenal diễn ra lúc 02h00 ngày 10/9 tại sân Diego Armando Maradona. Pháo thủ có phong độ tốt hơn, nhưng chuyến đi tới Naples không dễ dàng.

Arsenal bắt đầu hành trình chinh phục Champions League bằng một trong những chuyến làm khách khó chịu nhất lượt mở màn.

Nhà vô địch Ngoại hạng Anh đang toàn thắng từ đầu mùa, trong khi Napoli cần một màn phản ứng mạnh mẽ sau hai thất bại liên tiếp.

Sân Diego Armando Maradona, Kevin De Bruyne và Rasmus Hojlund là những lý do để Pháo thủ không thể chủ quan.

Hình minh họa AI.

Thời gian, địa điểm thi đấu Napoli vs Arsenal

Nội dung Thông tin Trận đấu Napoli vs Arsenal Giải đấu UEFA Champions League 2026/27 Vòng đấu Lượt 1 vòng phân hạng Thời gian 02h00 ngày 10/9/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 21h00 ngày 9/9/2026 Địa điểm Stadio Diego Armando Maradona Thành phố Naples, Italy Đội chủ nhà Napoli Đội khách Arsenal Kênh trực tiếp ON Sports, TV360+3

Link xem trực tiếp Napoli vs Arsenal

Trận Napoli vs Arsenal được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam trên ON Sports và TV360+3.

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Khán giả có thể truy cập mục Thể thao - UEFA Champions League trên TV360 trước giờ bóng lăn. Theo lịch phát sóng hiện tại, trận Napoli vs Arsenal bắt đầu lúc 02h00 ngày 10/9 trên TV360+3 và ON Sports.

Nhận định trận đấu Napoli vs Arsenal

Napoli và Arsenal bước vào Champions League với hai trạng thái gần như đối lập.

Arsenal đang có một khởi đầu rất đẹp.

Ba vòng đầu Ngoại hạng Anh, ba chiến thắng. Pháo thủ lần lượt đánh bại Coventry City 3-0, Aston Villa 1-0 rồi ngược dòng thắng Chelsea 2-1.

Chiến thắng trước Chelsea đặc biệt có giá trị bởi Arsenal bị thủng lưới ngay từ những phút đầu nhưng không hề mất kiểm soát. Kai Havertz gỡ hòa, Martin Odegaard ghi bàn quyết định và đội bóng của Mikel Arteta cho thấy sự trưởng thành trong cách xử lý một trận cầu lớn.

Arsenal hiện không còn là đội chỉ mạnh khi thế trận thuận lợi.

Họ có thể thắng bằng pressing, bằng kiểm soát bóng, bằng các tình huống cố định hoặc đơn giản là khoảnh khắc của những ngôi sao.

Bukayo Saka vẫn là điểm nổ quan trọng bên phải. Martin Odegaard đang tìm lại trạng thái tốt, Declan Rice đem tới khả năng tranh chấp và những đường chuyền xuyên tuyến, còn Kai Havertz có thể kéo các trung vệ khỏi vị trí bằng khả năng di chuyển rộng.

Christos Tzolis cũng đem đến thêm tốc độ ở hành lang trái.

Điều khiến Arsenal được đánh giá cao tại Champions League mùa này còn nằm ở kinh nghiệm tích lũy qua từng năm.

Họ vào tứ kết mùa 2023/24, bán kết mùa 2024/25 rồi tiến tới chung kết mùa trước. Dù chưa thể nâng cúp, quá trình đó giúp đội hình của Arteta quen hơn với sức ép ở những trận đấu lớn.

Napoli lại đang phải tìm cách lấy lại cân bằng.

Đội bóng của Massimiliano Allegri mở màn Serie A bằng chiến thắng 2-0 trước Genoa, nhưng sau đó thua Como 1-2 ngay trên sân nhà và vừa thất bại 2-3 trước Inter.

Trận đấu tại San Siro chắc chắn khiến Napoli tiếc nuối.

Họ đã dẫn Inter 2-0 nhờ Matteo Politano và Rasmus Hojlund, nhưng cuối cùng để đối phương ngược dòng. Bàn thua quyết định đến ở phút 91.

Đó là thất bại cho thấy Napoli vẫn còn vấn đề trong cách kiểm soát các giai đoạn của trận đấu.

Điều đáng lo hơn nằm ở lực lượng.

Scott McTominay chắc chắn không thể góp mặt. André-Frank Zambo Anguissa cũng vắng mặt. Đây là hai cầu thủ đem lại rất nhiều sức mạnh và khả năng xâm nhập từ tuyến hai.

Alessandro Buongiorno và Luca Marianucci không thể thi đấu ở hàng phòng ngự.

David Neres lại chưa chắc đủ thể trạng.

Những thiếu hụt này khiến Allegri phải xây dựng tuyến giữa xung quanh Stanislav Lobotka, Billy Gilmour và Kevin De Bruyne.

De Bruyne vì thế trở thành nhân vật rất đáng chờ đợi.

Tiền vệ người Bỉ vẫn sở hữu khả năng chuyền bóng có thể thay đổi cả thế trận. Nếu Arsenal pressing thiếu đồng bộ, chỉ một đường chuyền vượt tuyến của De Bruyne cũng đủ đặt Hojlund vào tình huống đối mặt hàng thủ.

Hojlund cũng đang có dấu hiệu vào phom.

Tiền đạo người Đan Mạch ghi bàn trước Como rồi tiếp tục chọc thủng lưới Inter. Với tốc độ và khả năng chạy vào khoảng trống phía sau trung vệ, Hojlund có thể tận dụng việc Arsenal thiếu William Saliba.

Đó là điểm Napoli nên khai thác.

Saliba chưa thể trở lại do chấn thương lưng. Cristhian Mosquera cũng vắng mặt, trong khi Jurrien Timber mới trở lại sau vấn đề ở háng và chưa chắc đủ sức đá chính.

Vì vậy, Arteta nhiều khả năng sử dụng Ezri Konsa bên cạnh Gabriel Magalhaes.

Trận đấu có thể được quyết định ở khu trung tuyến.

Nếu Rice, Zubimendi và Odegaard đẩy được Napoli về sâu, Arsenal có khả năng kiểm soát phần lớn thời gian. Nhưng nếu Lobotka và De Bruyne thoát được lớp pressing đầu tiên, đội chủ nhà hoàn toàn có thể tạo ra những pha phản công nguy hiểm.

Napoli nhiều khả năng không muốn đôi công liên tục.

Allegri có thể chọn cách giữ đội hình tương đối thấp, cố gắng làm chậm nhịp trận và đưa bóng sớm tới Hojlund hoặc Politano mỗi khi Arsenal dâng cao.

Đó là kiểu thế trận Arsenal phải kiên nhẫn.

Sân Diego Armando Maradona cũng là một yếu tố không thể bỏ qua. Napoli từng thắng Arsenal 2-0 tại đây ở Champions League 2013/14.

Tuy nhiên, lịch sử gần hơn lại nghiêng về đại diện Anh.

Arsenal thắng cả hai lượt trận tại tứ kết Europa League 2018/19 với tổng tỷ số 3-0, trong đó giành chiến thắng 1-0 ngay tại Naples.

Phong độ hiện tại cũng đứng về phía Pháo thủ.

Napoli đã thua hai trận liên tiếp và đang thiếu một loạt trụ cột. Arsenal toàn thắng từ đầu Ngoại hạng Anh và vừa vượt qua Chelsea trong trận đấu cho thấy cả chất lượng lẫn bản lĩnh.

Vì thế, đội khách có cơ hội tốt để rời Italy với 3 điểm, dù khó kỳ vọng đây sẽ là một chiến thắng dễ dàng.

Thông tin lực lượng Napoli vs Arsenal

Napoli chịu thiệt hại lớn ở tuyến giữa.

Scott McTominay chắc chắn vắng mặt. Tiền vệ Scotland vừa trải qua một thủ thuật y tế thành công và dự kiến cần khoảng hai tuần trước khi trở lại tập luyện.

André-Frank Zambo Anguissa cũng không thể thi đấu vì vấn đề cơ.

Hàng phòng ngự thiếu Alessandro Buongiorno và Luca Marianucci vì chấn thương đầu gối. Giovane không thể góp mặt, trong khi David Neres vẫn phải chờ đánh giá cuối cùng về vấn đề ở đầu gối.

Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka, Billy Gilmour và Antonio Vergara vì thế trở thành những lựa chọn chính cho ba vị trí tuyến giữa.

Rasmus Hojlund gần như chắc chắn đá trung phong.

Arsenal không có William Saliba do chấn thương lưng. Cristhian Mosquera cũng không cùng đội tới Italy vì vấn đề cơ.

Jurrien Timber đã tiến bộ trong quá trình hồi phục chấn thương háng và có tên trong nhóm cầu thủ được theo dõi sát, nhưng khả năng đá chính không cao.

Bruno Guimaraes đã tiến gần trạng thái thể lực tốt nhất và là một lựa chọn cho tuyến giữa.

Bukayo Saka, Martin Odegaard, Declan Rice, Kai Havertz và Christos Tzolis đều sẵn sàng.

Kết quả 5 trận gần nhất của Napoli

Trận đấu Tỷ số Giải Inter Milan vs Napoli 3-2 Serie A Napoli vs Como 1-2 Serie A Genoa vs Napoli 0-2 Serie A Napoli vs Aris Thessaloniki 6-2 Giao hữu Napoli vs Celta Vigo 1-1 Giao hữu

Napoli thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Điều đáng chú ý nằm ở xu hướng phong độ. Sau trận thắng Genoa ở ngày mở màn Serie A, Napoli đã thua liên tiếp Como và Inter, thủng lưới 5 bàn.

Hàng công vẫn tạo ra cơ hội và Hojlund liên tục ghi bàn, nhưng khả năng bảo vệ lợi thế đang là vấn đề.

Kết quả 5 trận gần nhất của Arsenal

Trận đấu Tỷ số Giải Arsenal vs Chelsea 2-1 Ngoại hạng Anh Aston Villa vs Arsenal 0-1 Ngoại hạng Anh Arsenal vs Coventry City 3-0 Ngoại hạng Anh Arsenal vs Man City 3-0 Community Shield Arsenal vs Como 1-1, thắng luân lưu 4-3 Giao hữu

Arsenal bất bại 5 trận gần nhất, thắng 4 trận nếu tính chiến thắng trước Como bằng luân lưu.

Quan trọng hơn, Pháo thủ toàn thắng cả ba vòng Ngoại hạng Anh và chỉ thủng lưới 1 bàn.

Khả năng kiểm soát trận đấu và phòng ngự của đội bóng Arteta đang được duy trì ở mức rất cao.

Kết quả đối đầu Napoli vs Arsenal gần nhất

Napoli và Arsenal từng gặp nhau 4 lần tại các cúp châu Âu.

Ngày Trận đấu Tỷ số Giải 18/4/2019 Napoli vs Arsenal 0-1 Europa League 11/4/2019 Arsenal vs Napoli 2-0 Europa League 11/12/2013 Napoli vs Arsenal 2-0 Champions League 1/10/2013 Arsenal vs Napoli 2-0 Champions League

Arsenal thắng 3 trong 4 cuộc đối đầu, Napoli thắng 1.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại Naples, Arsenal thắng 1-0 ở tứ kết Europa League 2018/19.

Nếu chỉ tính Champions League, hai đội đang cân bằng với mỗi bên một chiến thắng 2-0 ở vòng bảng mùa 2013/14.

Đội hình xuất phát Napoli vs Arsenal dự kiến

Napoli dự kiến đá sơ đồ 4-3-3:

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Spinazzola; Billy Gilmour, Lobotka, Kevin De Bruyne; Politano, Rasmus Hojlund, Alisson Santos.

Arsenal dự kiến đá sơ đồ 4-2-3-1:

David Raya; Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martin Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Martin Odegaard, Christos Tzolis; Kai Havertz.

Napoli có thể sử dụng Antonio Vergara nếu Allegri muốn tăng sức trẻ và khả năng pressing ở tuyến giữa.

Arsenal có Bruno Guimaraes, Mikel Merino và những lựa chọn khác để thay đổi cấu trúc trong hiệp 2.

Dự đoán tỷ số Napoli vs Arsenal

Sân nhà và những cá nhân như De Bruyne, Politano hay Hojlund giúp Napoli có khả năng gây khó cho Arsenal.

Tuy nhiên, việc thiếu McTominay, Anguissa và Buongiorno ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng tranh chấp và sự cân bằng của đội bóng Italy.

Arsenal hiện ổn định hơn, phòng ngự chắc hơn và có nhiều cầu thủ đạt phong độ tốt.

Nếu Pháo thủ kiên nhẫn trong hiệp một và tránh để Hojlund có khoảng trống phản công, cơ hội chiến thắng của đội khách khá sáng.