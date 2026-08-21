Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/8: Arsenal mở màn Premier League

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/8/2026 nổi bật với Arsenal mở màn Premier League, loạt cúp châu Âu và Việt Nam chuẩn bị chung kết ASEAN Cup.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/8/2026 nổi bật với loạt trận play-off Europa League, Conference League vừa khép lại. Rạng sáng 22/8, Arsenal mở màn Premier League gặp Coventry, trong khi đội tuyển Việt Nam hướng tới chung kết ASEAN Cup với Thái Lan.

Hình minh họa (AI)

Các mốc giờ trong bài được quy đổi theo giờ Việt Nam.

Kết quả bóng đá đáng chú ý rạng sáng 21/8

Loạt trận lượt đi play-off Europa League và Conference League diễn ra với khá nhiều tỷ số cách biệt. Đây là vòng đấu cuối cùng trước khi xác định các đội góp mặt ở vòng phân hạng.

Europa League

Trận đấu Kết quả Kairat Almaty - Anderlecht 0-3 Jagiellonia - Iberia Tbilisi 4-0 Mjällby - Salzburg 0-1 Trabzonspor - Ferencváros 0-1 Beşiktaş - Kauno Žalgiris 3-0 Lech Poznań - Thun 7-0 Crvena Zvezda - Viktoria Plzeň 3-0 Benfica - Aarhus 3-1

UEFA xác nhận Benfica, Beşiktaş, Anderlecht, Lech Poznań và Crvena Zvezda đều tạo được lợi thế rõ ràng sau lượt đi. Đặc biệt, chiến thắng 7-0 của Lech Poznań gần như đặt dấu chấm hết cho cặp đấu trước khi hai đội đá lượt về ngày 27/8.

Benfica tạo lợi thế, Beşiktaş tiến gần vòng phân hạng

Benfica thắng Aarhus 3-1 và có quyền bước vào lượt về với tâm thế tương đối thoải mái.

Đội bóng Bồ Đào Nha vẫn cần tránh chủ quan trên sân khách, nhưng cách biệt hai bàn là lợi thế đáng kể trong một cặp đấu hai lượt.

Beşiktaş còn tạo ra khoảng cách lớn hơn khi thắng Kauno Žalgiris 3-0. Với chất lượng đội hình cùng lợi thế đang có, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đứng trước cơ hội rất sáng để giành vé dự vòng phân hạng Europa League.

Lech Poznań thậm chí thắng Thun tới 7-0. Đây là một trong những tỷ số chênh lệch nhất vòng play-off năm nay và khiến trận lượt về gần như chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Conference League: Ajax thắng 4-2, Monaco vượt Górnik

Trận đấu Kết quả Sion - Ajax 2-4 Górnik Zabrze - Monaco 2-3 Motherwell - Freiburg 1-3 Rangers - Jablonec 1-0 Getafe - Partizan 3-1 Brighton - Tromsø 0-0 Atalanta - Hapoel Tel-Aviv 0-0 Braga - Austria Wien 2-0

Ajax có chiến thắng 4-2 ngay trên sân Sion, qua đó tạo lợi thế lớn trước trận lượt về tại Hà Lan. Monaco cũng hoàn thành nhiệm vụ trên sân khách khi đánh bại Górnik Zabrze 3-2.

Freiburg thắng Motherwell 3-1, Getafe vượt Partizan 3-1. Ngược lại, Brighton và Atalanta đều bị cầm hòa 0-0, khiến hai cặp đấu vẫn hoàn toàn rộng mở trước lượt về.

Ajax cho thấy kinh nghiệm, Brighton bỏ lỡ cơ hội

Ajax phải làm khách nhưng ghi tới bốn bàn. Đây là kiểu kết quả giúp đội bóng Hà Lan có thể chủ động hơn nhiều ở lượt về.

Monaco cũng đáng khen khi thắng trên sân khách, dù việc thủng lưới hai bàn cho thấy cặp đấu với Górnik vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Brighton lại để Tromsø cầm hòa 0-0. Xét về chất lượng đội hình, đại diện Premier League được đánh giá cao hơn, nhưng không tận dụng được lợi thế sân nhà đồng nghĩa họ sẽ phải giải quyết mọi thứ trong trận lượt về tại Na Uy.

La Liga: Rayo Vallecano hòa Alavés

Ở vòng 2 La Liga, Rayo Vallecano hòa Deportivo Alavés 1-1.

Sergio Camello đưa Rayo vượt lên sau giờ nghỉ, trước khi Mariano Díaz ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối. Kết quả khiến hai đội chia điểm sau một trận đấu tương đối cân bằng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/8/2026

Ngày 21/8 đánh dấu một cột mốc đáng chú ý: Premier League 2026/27 chính thức khởi tranh.

Những trận đáng chú ý theo giờ Việt Nam

Giờ Việt Nam Trận đấu Giải 23h00 Preußen Münster - Karlsruhe Cúp Quốc gia Đức 23h00 Waldhof Mannheim - Kaiserslautern Cúp Quốc gia Đức 1h45, 22/8 Hansa Rostock - VfB Stuttgart Cúp Quốc gia Đức 1h45, 22/8 St. Tönis - Eintracht Frankfurt Cúp Quốc gia Đức 1h45, 22/8 Marseille - Strasbourg Ligue 1 2h00, 22/8 Arsenal - Coventry City Premier League 2h00, 22/8 Real Betis - Real Sociedad La Liga

Cúp Quốc gia Đức bắt đầu vòng một từ ngày 21/8, trong đó Stuttgart và Eintracht Frankfurt là hai CLB Bundesliga đáng chú ý ra sân trong đêm nay.

Arsenal - Coventry: Nhà vô địch bắt đầu hành trình bảo vệ ngai vàng

Trận đấu được người hâm mộ Việt Nam quan tâm nhất rạng sáng 22/8 chắc chắn là Arsenal - Coventry City lúc 2h00.

Premier League xác nhận đây là trận khai mạc mùa giải 2026/27. Arsenal bước vào mùa bóng với tư cách đương kim vô địch Premier League, còn Coventry trở lại hạng đấu cao nhất sau khi vô địch Championship.

Đây là cặp đấu thú vị bởi tương quan rất chênh lệch trên lý thuyết.

Arsenal được chơi tại Emirates, sở hữu bộ khung đã trải qua cuộc đua vô địch và vừa có thêm một mùa hè để hoàn thiện đội hình. Coventry lại bước vào một môi trường hoàn toàn khác sau khi thăng hạng.

Arsenal không được phép coi thường tân binh

Nếu nhìn vào lịch sử Premier League, lợi thế đang nghiêng mạnh về phía Arsenal.

Premier League thống kê rằng trước mùa này đã có bảy trường hợp nhà đương kim vô địch mở màn trên sân nhà trước một đội mới thăng hạng và cả bảy đều giành chiến thắng.

Nhưng ngày khai mạc luôn có tính chất riêng.

Coventry không chịu áp lực phải kiểm soát trận đấu. Họ có thể bố trí đội hình thấp, thu hẹp không gian trước vòng cấm và chờ cơ hội phản công.

Arsenal vì vậy cần một bàn thắng sớm để tránh biến trận đấu thành cuộc chiến kiên nhẫn kéo dài.

Điểm đáng chờ đợi hơn cả là cách “Pháo thủ” phản ứng với vị thế mới: từ đội thách thức trở thành đội phải bảo vệ chức vô địch.

Dự đoán: Arsenal 3-0 Coventry City.

Premier League chính thức trở lại

Premier League 2026/27 bắt đầu ngày 21/8 và kết thúc ngày 30/5/2027. Arsenal - Coventry là trận duy nhất diễn ra trong ngày khai mạc theo giờ Anh.

Các đội lớn khác sẽ lần lượt xuất trận:

Manchester United làm khách Hull City ngày 22/8.

Manchester City tiếp Bournemouth ngày 23/8.

Liverpool làm khách Newcastle ngày 23/8.

Chelsea làm khách Fulham ngày 24/8.

Điều đó khiến Arsenal có cơ hội trở thành đội đầu tiên tạo áp lực lên nhóm cạnh tranh chức vô địch ngay ở trận mở màn.

Marseille - Strasbourg: Ligue 1 tiếp tục sôi động

Marseille tiếp Strasbourg lúc 1h45 sáng 22/8 giờ Việt Nam.

Trang chính thức Marseille xác nhận trận đấu bắt đầu lúc 20h45 ngày 21/8 theo giờ Pháp.

Marseille có lợi thế sân nhà và thường chơi với cường độ rất cao trước khán giả tại Velodrome.

Strasbourg những mùa gần đây cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị áp đảo hoàn toàn. Khả năng tổ chức phản công và tốc độ ở hai biên có thể khiến Marseille gặp khó nếu đội chủ nhà dâng đội hình quá cao.

Nhận định: Marseille vẫn nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và sân nhà, nhưng đây khó là trận đấu một chiều.

Real Betis - Real Sociedad: Trận đấu cân bằng tại La Liga

Real Betis tiếp Real Sociedad lúc 2h00 sáng 22/8 tại La Cartuja.

La Liga xác nhận trận đấu thuộc vòng 2 và bắt đầu lúc 21h00 giờ Tây Ban Nha ngày 21/8.

Đây là một trong những cặp đấu cân bằng nhất lịch bóng đá hôm nay.

Betis có lợi thế sân nhà, nhưng Real Sociedad sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật và quen với cách kiểm soát bóng ở cường độ cao.

Hai đội đều có xu hướng muốn giữ bóng, vì vậy khu vực giữa sân có thể quyết định phần lớn cục diện.

Nhận định: khả năng xuất hiện một trận đấu giằng co khá cao, với chênh lệch khó vượt quá một bàn.

Cúp Quốc gia Đức khởi tranh

DFB Cup 2026/27 bắt đầu vòng một ngày 21/8.

Hai trận được chú ý nhất rạng sáng 22/8 là:

Hansa Rostock - VfB StuttgartSt. Tönis - Eintracht Frankfurt

Cả Stuttgart và Frankfurt đều là các CLB Bundesliga, trong khi đối thủ của họ đến từ hạng đấu thấp hơn. Vì vậy, hai đội cửa trên được kỳ vọng giành quyền đi tiếp.

Tuy nhiên, vòng một Cúp Quốc gia Đức thường xuất hiện bất ngờ bởi các trận đấu chỉ diễn ra một lượt. Một bàn thua sớm có thể khiến đội bóng Bundesliga chịu áp lực lớn hơn nhiều so với một trận league thông thường.

ASEAN Cup 2026: Việt Nam không thi đấu hôm nay, hướng về chung kết với Thái Lan

Ngày 21/8 ASEAN Cup không có trận đấu.

Tuy nhiên, đây lại là ngày đặc biệt quan trọng trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trước chung kết lượt đi với Thái Lan.

Việt Nam đã thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về, trong đó Nguyễn Xuân Son ghi cả hai bàn, qua đó giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 4-0.

Thái Lan trước đó vượt Singapore với tổng tỷ số 4-3.

Như vậy, trận chung kết trong mơ của bóng đá Đông Nam Á đã chính thức thành hiện thực: Thái Lan - Việt Nam.

Lịch chung kết ASEAN Cup 2026

Ngày Trận đấu Sân nhà 22/8/2026 Thái Lan - Việt Nam Thái Lan 26/8/2026 Việt Nam - Thái Lan Việt Nam

Lịch mới nhất của ban tổ chức xác nhận chung kết được tổ chức theo thể thức lượt đi - lượt về vào ngày 22 và 26/8.

HLV Kim Sang-sik đã cho các cầu thủ có thời gian hồi phục sau chiến thắng trước Malaysia để chuẩn bị cho trận lượt đi trên đất Thái Lan.

Điều này cũng khiến ngày 21/8 trở thành “khoảng lặng trước bão” với bóng đá Việt Nam.

Không có trận đấu của đội tuyển hôm nay, nhưng chỉ một ngày nữa, Việt Nam sẽ bước vào 90 phút đầu tiên của cuộc tranh ngôi vô địch với đối thủ nhiều duyên nợ nhất khu vực.

Việt Nam - Thái Lan: cuộc tái đấu đáng chờ đợi

Việt Nam bước vào chung kết với tâm lý tốt sau hai chiến thắng liên tiếp 2-0 trước Malaysia.

Thái Lan lại trải qua bán kết khó khăn hơn, thậm chí thua Singapore 1-2 trên sân nhà ở lượt về trước khi đi tiếp nhờ lợi thế lượt đi.

Điều đó không có nghĩa Việt Nam nghiễm nhiên được đánh giá cao hơn.

Thái Lan vẫn sở hữu kinh nghiệm rất lớn ở những trận chung kết khu vực và được chơi lượt đi trên sân nhà. Việt Nam cần đặc biệt tránh việc để trận đấu bị cuốn theo tốc độ của đội chủ nhà trong khoảng đầu trận.

Nếu có thể mang về một kết quả hòa hoặc chiến thắng từ Thái Lan, lợi thế được đá lượt về trên sân nhà ngày 26/8 sẽ trở nên rất giá trị.

Tâm điểm bóng đá hôm nay 21/8

Nếu lựa chọn những nội dung đáng theo dõi nhất, ngày 21/8 có ba câu chuyện chính.

Thứ nhất là loạt kết quả play-off Europa League và Conference League, nơi Ajax, Benfica, Monaco, Beşiktaş và nhiều CLB tạo lợi thế trước lượt về.

Thứ hai là Arsenal - Coventry lúc 2h00 sáng 22/8, trận đấu chính thức mở màn Premier League 2026/27.

Và với độc giả Việt Nam, câu chuyện quan trọng nhất vẫn là đội tuyển quốc gia đang bước vào những giờ chuẩn bị cuối trước chung kết lượt đi Thái Lan - Việt Nam ngày 22/8.