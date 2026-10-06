Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 6/10: Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup

Ngày 6/10, bóng đá trong nước trở lại với ba trận vòng loại Cúp Quốc gia 2026/27, trong khi tâm điểm quốc tế hướng tới lượt bốn UEFA Nations League. Rạng sáng nay, Pháp tạo màn ngược dòng ấn tượng trước Bỉ, Italia tiếp tục hồi phục; còn FIFA ASEAN Cup đã khép lại với chức vô địch thuộc về Indonesia và tuyển Việt Nam đứng thứ tư.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 6/10: Pháp ghi 4 bàn trong 14 phút, Việt Nam đứng thứ tư

Loạt trận rạng sáng 6/10 chứng kiến màn ngược dòng đáng chú ý của Pháp. Bỉ vượt lên nhờ Dodi Lukebakio ở phút 35 và giữ lợi thế tới tận phút 77. Nhưng chỉ trong khoảng 14 phút cuối, Désiré Doué, Rayan Cherki và Michael Olise với cú đúp giúp Pháp thắng 4-1. Kết quả đưa đội bóng của Zinedine Zidane lên 10 điểm, tiếp tục dẫn đầu bảng A1.

Italia cũng giành ba điểm khi thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-1. Gianluca Scamacca mở tỷ số, Aral Şimşir gỡ hòa cho đội khách trước khi Riccardo Calafiori và Pio Esposito ghi thêm hai bàn cho Italia. Sau bốn lượt, Italia có 7 điểm, đứng thứ hai sau Pháp.

Giải đấu Trận đấu Kết quả FIFA ASEAN Cup - tranh hạng ba Malaysia - Việt Nam 1-0 FIFA ASEAN Cup - chung kết Indonesia - Thái Lan 2-2, pen 4-2 Nations League Pháp - Bỉ 4-1 Nations League Italia - Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 Nations League Bắc Ireland - Georgia 0-0 Nations League Ukraine - Hungary 1-2 Nations League Bosnia & Herzegovina - Ba Lan 1-0 Nations League Romania - Thụy Điển 0-1

Với bóng đá Việt Nam, tuyển Việt Nam khép lại FIFA ASEAN Cup bằng thất bại 0-1 trước Malaysia ở trận tranh hạng ba. Fergus Tierney vào sân thay người và ghi bàn duy nhất ở phút 62. Việt Nam từng được hưởng phạt đền trong hiệp hai nhưng quyết định bị hủy sau khi VAR xác định hậu vệ Malaysia đã chạm bóng trước.

Điểm đáng tiếc là Việt Nam không hề lép vế trong nhiều thời điểm. Hải Long và Hoàng Đức đều có cơ hội, Patrik Lê Giang cũng thực hiện một số pha cứu thua tốt. Tuy nhiên, khả năng tạo ra những tình huống thực sự rõ ràng trước một hàng phòng ngự Malaysia chơi chặt chẽ vẫn là hạn chế lớn. Malaysia kết thúc giải mà không để thủng lưới.

Trận chung kết thậm chí còn kịch tính hơn. Indonesia và Thái Lan hòa 1-1 sau 90 phút rồi cùng ghi thêm một bàn trong hiệp phụ. Elkan Baggott gỡ 2-2 ở phút 116, trước khi Indonesia thắng 4-2 trong loạt luân lưu và trở thành nhà vô địch đầu tiên của FIFA ASEAN Cup.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 6/10: Cúp Quốc gia Việt Nam trở lại

Ba trận còn lại của vòng loại Cúp Quốc gia Sacombank 2026/27 được tổ chức trong chiều và tối 6/10. VPF xác nhận cả ba trận đều được phát trên FPT Play và TV360.

Giờ Giải đấu Trận đấu 15h30 Cúp Quốc gia Lâm Đồng - SLNA 18h00 Cúp Quốc gia TP Đồng Nai - Bình Minh Sài Gòn 18h00 Cúp Quốc gia Công An Nhân Dân - Huế 18h00 Giao hữu quốc tế Hàn Quốc - Uzbekistan 18h35 Giao hữu quốc tế Trung Quốc - Tajikistan 21h00 Nations League Kazakhstan - Quần đảo Faroe 21h00 Giao hữu quốc tế Ấn Độ - Uruguay 01h45 ngày 7/10 Nations League Croatia - Tây Ban Nha 01h45 ngày 7/10 Nations League Anh - CH Séc 01h45 ngày 7/10 Nations League Scotland - Slovenia 01h45 ngày 7/10 Nations League Thụy Sĩ - Bắc Macedonia

Lâm Đồng - SLNA là cặp đấu đáng chú ý nhất ở khung giờ chiều. SLNA có nhiều kinh nghiệm hơn ở sân chơi cấp cao, nhưng Cúp Quốc gia là thể thức loại trực tiếp nên khoảng cách về vị thế không bảo đảm một trận đấu dễ dàng. Lâm Đồng có lợi thế sân nhà tại Đà Lạt và có thể chọn cách tiếp cận thận trọng, chờ cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái.

Công An Nhân Dân - Huế cũng là cuộc đấu khá cân bằng. Trận diễn ra lúc 18h00 tại sân PVF. Với đặc thù của vòng loại trực tiếp, khả năng hạn chế sai sót ở hàng thủ và tận dụng bóng cố định có thể quan trọng hơn việc kiểm soát bóng vượt trội.

Croatia - Tây Ban Nha, Anh - CH Séc là hai trận đáng xem nhất

Tây Ban Nha bước vào lượt bốn bảng A3 với 9 điểm tuyệt đối sau ba trận, ghi 10 bàn và mới thủng lưới 4 lần. Anh đứng thứ hai với 6 điểm, Croatia có 3 điểm còn CH Séc chưa có điểm.

Croatia đang ở hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau khi thua Tây Ban Nha 1-4, đội bóng này vừa nhận thất bại 0-7 trước Anh - trận thua đậm nhất lịch sử tuyển Croatia. Hàng phòng ngự vì vậy chịu sức ép rất lớn trước một Tây Ban Nha đang đạt hiệu suất ghi bàn cao.

Tây Ban Nha đã thắng cả ba trận đầu và một chiến thắng nữa sẽ giúp họ chắc chắn nằm trong hai vị trí dẫn đầu bảng A3. Vấn đề với Croatia là không thể chỉ co cụm phòng ngự: họ cần điểm để duy trì hy vọng đua vé tứ kết, nhưng nếu dâng cao quá sớm, khoảng trống phía sau có thể trở thành cơ hội cho Lamine Yamal cùng các cầu thủ tấn công Tây Ban Nha.

Ở Wembley, Anh tiếp CH Séc sau khi thắng Croatia tới 7-0. Đội bóng của Thomas Tuchel cho thấy sức tấn công đáng gờm với Harry Kane và Bukayo Saka cùng lập cú đúp trong trận gần nhất. CH Séc lại toàn thua ba lượt, nên ưu tiên nhiều khả năng vẫn là giữ khối đội hình thấp và cố gắng hạn chế tốc độ triển khai của chủ nhà.

Đáng chú ý, Harry Kane đứng trước cơ hội chạm mốc 125 lần khoác áo tuyển Anh nếu được sử dụng, qua đó cân bằng kỷ lục số lần ra sân của Peter Shilton. Đây sẽ là một câu chuyện phụ rất đáng theo dõi bên cạnh cuộc đua điểm số ở bảng A3.

Nếu lựa chọn theo mức độ quan tâm của độc giả Việt Nam, khung giờ chiều nên ưu tiên ba trận Cúp Quốc gia; buổi tối có Hàn Quốc - Uzbekistan và Ấn Độ - Uruguay, trước khi Croatia - Tây Ban Nha và Anh - CH Séc trở thành hai tâm điểm lớn nhất lúc 01h45 ngày 7/10. Lịch thi đấu có thể tiếp tục được ban tổ chức điều chỉnh trong ngày.