World Cup nữ 2031 tăng lên 48 đội, bóng đá Việt Nam chờ cơ hội mới

(GLO)- FIFA xác nhận World Cup nữ 2031 sẽ lần đầu tiên có 48 đội tham dự, nâng tổng số trận lên 104. Việc mở rộng giải đấu được kỳ vọng tạo thêm cơ hội cho các nền bóng đá, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam.

Ngày 11-11, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố báo cáo đánh giá hồ sơ đăng cai World Cup nữ 2031 và 2035.

Theo kết quả đánh giá, cả 2 hồ sơ đều đáp ứng yêu cầu tối thiểu để tổ chức giải và sẽ được trình Đại hội bất thường FIFA, dự kiến diễn ra vào ngày 23-11-2026 xem xét quyết định chủ nhà.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm cơ hội đến World Cup. Ảnh: Nguyên Khôi/TTO

Hồ sơ đăng cai World Cup nữ 2031 do Mỹ, Mexico, Costa Rica và Jamaica phối hợp đề xuất đạt 4,4/5 điểm, với phương án tổ chức tại 20 sân vận động thuộc 20 thành phố.

Trong khi đó, hồ sơ của 4 Liên đoàn Bóng đá thuộc Vương quốc Anh, gồm Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland, đăng cai World Cup nữ 2035 đạt 4,3/5 điểm, đề xuất 19 sân vận động tại 15 thành phố.

Điểm đáng chú ý nhất là World Cup nữ 2031 sẽ trở thành kỳ đầu tiên có 48 đội tham dự, tăng 16 đội so với thể thức hiện nay.

Các đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội; tổng số trận tăng từ 64 lên 104. Sau vòng bảng, các đội tiếp tục tranh tài ở vòng loại trực tiếp bắt đầu từ vòng 32 đội.

Đây là nội dung đã được Hội đồng FIFA thông qua hồi tháng 5-2025, nhằm mở rộng cơ hội tham dự cho các quốc gia và thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ trên toàn cầu. World Cup nữ 2035 dự kiến cũng duy trì thể thức 48 đội.

Với bóng đá Việt Nam, sự thay đổi này mở ra triển vọng đáng quan tâm. Tại World Cup nữ 2027 ở Brazil, châu Á có 6 suất trực tiếp và 2 suất tham dự vòng play-off liên lục địa.

Nếu số đội dự giải tăng lên 48, nhiều khả năng AFC được bổ sung suất tham dự.

Tuy nhiên, FIFA chưa công bố phân bổ suất cụ thể cho các châu lục tại World Cup nữ 2031. Vì vậy, khả năng châu Á có 8 suất trực tiếp vẫn chỉ là dự báo.

Sau lần đầu góp mặt tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam có thêm động lực hướng tới những kỳ giải tiếp theo.

Việc mở rộng quy mô World Cup có thể tạo thêm cơ hội cạnh tranh, nhưng khả năng giành vé vẫn phụ thuộc vào phân bổ suất của FIFA và kết quả thi đấu tại vòng loại khu vực.