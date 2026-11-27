(GLO)- Tính đến sáng 27-11, U17 World Cup 2026 tại Qatar đã xác định 27 đội vào vòng 32 đội. Trung Quốc và Tajikistan giành vé nhờ thành tích ở nhóm xếp thứ ba, trong khi Uzbekistan và chủ nhà Qatar phải chờ kết quả lượt trận cuối.

Theo thể thức của FIFA, 2 đội đứng đầu mỗi bảng trong số 12 bảng giành quyền vào vòng loại trực tiếp. 8 suất còn lại thuộc về các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Các đội cùng hạng được so sánh lần lượt theo điểm số, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng. Nếu vẫn bằng nhau, FIFA xét điểm kỷ luật rồi bốc thăm nếu cần.

Sau khi các bảng A đến H hoàn tất, 5 đội hạng ba đã chắc suất gồm Uruguay (6 điểm) và Trung Quốc, Mozambique, Ecuador, Tajikistan (cùng có 4 điểm).

Trước đó, Trung Quốc thắng Fiji 8-0 ở lượt cuối bảng H, nâng hiệu số lên +3. Tại bảng F, trận hòa Senegal 1-1 giúp Tajikistan đi tiếp với hiệu số -2.

Uzbekistan thua Italy 1-3 ở lượt cuối bảng E, khép lại vòng bảng với 3 điểm và hiệu số +1. Đội tạm đứng thứ sáu trong nhóm hạng ba, còn Qatar đứng thứ tám với 3 điểm và hiệu số -3.

Đây là vị trí cuối cùng được đi tiếp, nhưng bảng xếp hạng còn thay đổi khi các bảng I, J, K và L hoàn tất.

Trong loạt trận tối 27-11, Nhật Bản cần thắng Honduras để có cơ hội cạnh tranh vé vớt, còn Ireland gặp Tanzania trong cuộc đua đi tiếp ở bảng I.

Ở bảng G, U17 Việt Nam dừng bước sau trận thua Mali 0-2. Đội đứng thứ ba với 1 điểm, ghi 5 bàn và để lọt lưới 8 bàn.

Mali đứng đầu bảng với 9 điểm sau ba trận toàn thắng. Bỉ xếp thứ hai với 6 điểm sau chiến thắng 6-0 trước New Zealand.

Ngoài năm đội hạng ba đã chắc vé, 22 đội đã giành quyền đi tiếp gồm Hy Lạp, Ai Cập, Hàn Quốc, Uganda, Australia, Argentina, Pháp, Saudi Arabia, Italy, Bờ Biển Ngà, Croatia, Senegal, Mali, Bỉ, Tây Ban Nha, Maroc, Brazil, Cộng hòa Dominica, Mexico, Venezuela, Colombia và Serbia.

5 suất còn lại sẽ được xác định sau loạt trận kết thúc vào rạng sáng 28-11.