(GLO)- Kết quả bóng đá ngày 22-11 ghi nhận nhiều bất ngờ tại Ngoại hạng Anh khi Chelsea thua đậm Leeds United 1-4. Ngày 22-11, tâm điểm chú ý là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Manchester United. Trong khi đó, V-League chứng kiến chiến thắng của Nam Định, giúp CLB củng cố ngôi đầu.

Ngoại hạng Anh: Arsenal đánh rơi chiến thắng, Chelsea thua đậm

Tại vòng 11 Ngoại hạng Anh, Arsenal bị Newcastle cầm hòa 2-2 trên sân St James' Park. Eberechi Eze đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 33.

Tuy nhiên, Newcastle khởi đầu hiệp hai đầy mạnh mẽ với bàn gỡ của Harvey Barnes ở phút 49, trước khi Malick Thiaw nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 62.

Arsenal sau đó tìm được bàn gỡ nhờ pha lập công của Noni Madueke ở phút 78. Hai đội không ghi thêm bàn thắng trong những phút còn lại. Kết quả này khiến Arsenal bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt ở ngôi đầu bảng.

Tại La Liga, Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Celta Vigo. Đội khách mở tỷ số ngay phút thứ 6 nhờ công Pablo Durán, nhưng Jude Bellingham gỡ hòa ở phút 66 trước khi Carlos Espí ghi bàn quyết định ở phút 85.

V-League: Nam Định thắng Hải Phòng, Hà Nội FC ngược dòng

Ở vòng 8 V-League 2026/27, Thép Xanh Nam Định đánh bại Hải Phòng với tỷ số 2-1 trên sân Thiên Trường.

Nam Định giành chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng FC. Ảnh: Nam Định FC

Đội chủ nhà có lợi thế hơn người từ phút 20 sau khi Thái Bảo nhận thẻ đỏ. Caio Cesar mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 42, trước khi Trần Mạnh Quỳnh nhân đôi cách biệt ở phút 57. Hải Phòng chỉ có thể rút ngắn tỷ số nhờ bàn thắng của Makaric ở phút 78.

Trong khi đó, Hà Nội FC giành chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Đồng Nai. Bị dẫn trước từ phút thứ 4 sau tình huống Anh Tiệp đá phản lưới nhà, đội khách gỡ hòa ở phút 35 nhờ Yuval Sade.

Hai Long đưa Hà Nội vượt lên ở phút 52, trước khi Xuân Tú ấn định chiến thắng 3-1 trong thời gian bù giờ sau khi trọng tài tham khảo VAR.

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U17 World Cup 2026: Brazil thắng Ireland, Colombia vượt qua Nhật Bản

Tại FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra ở Qatar, loạt trận ngày 21-11 (theo giờ địa phương) khép lại với 8 cuộc đối đầu đáng chú ý.

Trong trận đấu giữa Nhật Bản và Colombia, hai đội tạo thế trận cân bằng sau khi Miguel Agámez mở tỷ số cho Colombia ở phút thứ 5 và Kakeru Saito gỡ hòa cho Nhật Bản ở phút 38.

Bước ngoặt đến khi Nhật Bản chỉ còn 10 người sau thẻ đỏ của Anthony Motosuna. Đến phút bù giờ 90+3, Samuel Martínez thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Colombia giành trọn 3 điểm.

Kết quả các trận đấu khác: Brazil giành chiến thắng 2-1 trước Ireland; Serbia thắng Honduras 2-0, Mexico vượt qua Romania 1-0; Chile đánh bại Algeria 4-2; Venezuela cũng có chiến thắng 2-1 trước Cameroon.

Ba trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa: Tanzania 2-2 Costa Rica và Cộng hòa Dominica 1-1 Montenegro.

Vòng 11 Ngoại hạng Anh: Tâm điểm Liverpool - Manchester United

Trận Liverpool tiếp đón Manchester United lúc 23 giờ 30 ngày 22-11 được xem là cuộc đối đầu đáng chú ý nhất của vòng 11 Ngoại hạng Anh.

Liverpool bước vào trận đấu sau chiến thắng 3-1 trước Crystal Palace, trong khi Manchester United vừa hòa Aston Villa 4-4 ở vòng trước.

Đây cũng là trận ra mắt của HLV Mauricio Pochettino trên cương vị thuyền trưởng Manchester United sau khi được bổ nhiệm thay Michael Carrick. Những thay đổi trên băng ghế huấn luyện khiến màn so tài tại Anfield nhận được nhiều sự quan tâm.