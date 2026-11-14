U23 Thái Lan chia tay phố Núi với chiến thắng trước U23 Singapore

(GLO)- Trong trận đấu cuối cùng tại Gia Lai VTV Cup 2026, U23 Thái Lan đã giành được chiến thắng đầu tiên trước khi chia tay phố Núi, d ù phải đối mặt với U23 Singapore thi đấu đầy kiên cường.

Tuy là giải đấu giao hữu, song việc để thua cả 2 trận và không để lại nhiều dấu ấn vẫn là điều thất vọng với U23 Thái Lan, nhất là khi đông đảo cổ động viên của họ đã không quản ngại đường xa đến sân Pleiku để cổ vũ cho đội nhà.

Do đó, cuộc đối đầu với U23 Singapore là cơ hội giúp họ đáp lại tình yêu và niềm tin nơi người hâm mộ. Họ rõ ràng cũng không cam tâm đứng thứ tư trong giải đấu chỉ có 4 đội tham gia.

U23 Thái Lan khao khát có 1 chiến thắng trước khi rời giải. Ảnh: Văn Ngọc

Song, ở bên kia chiến tuyến, U23 Singapore cũng khát khao 1 chiến thắng để có lời tạm biệt ngọt ngào với phố Núi. Họ mới chính là những người kiểm soát thế trận và có những tình huống ép sân về phía đối phương.

Dẫu vậy, huấn luyện viên (HLV) trưởng Thawatchai Damrong đã nhanh chóng yêu cầu các học trò lấy lại thế trận. Sau khoảng thời gian đầu có phần bất ngờ trước sự lựa chọn táo bạo của đối phương, U23 Thái Lan mới chính là những người tạo ra được cơ hội.

Mặc dù thủ thành Yazid của U23 Singapore đã nhiều phen cứu thua, nhưng trước sức ép liên tục của đội bóng xứ sở Chùa Vàng, họ cuối cùng vẫn không thể đứng vững.

Phút thứ 33, sau liên tiếp những cú dứt điểm, đội trưởng Jeffanafee Mamah đã có cú sút chéo góc, đánh bại Yazid mở tỷ số 1-0 cho “Voi chiến”.

Các cầu thủ Singapore vùng lên sau khi bị dẫn trước 1-0. Ảnh: Văn Ngọc

Bị dẫn bàn, đội bóng đến từ đảo quốc Sư tử dường như bị đụng chạm đến lòng tự ái. Họ không thể co cụm phòng ngự như những gì đã thể hiện từ đầu giải. HLV Firdaus Kassim xua quân chơi tấn công và gió nhanh chóng đổi chiều.

Chỉ 8 phút sau bàn thua, U23 Singapore đã có bàn gỡ sau pha phối hợp ăn ý. Người ghi bàn san bằng cách biệt 1-1 là Abdul Rashid.

Bước sang hiệp 2, U23 Thái Lan lại là những người làm chủ thế trận. Đội hình nhô cao của họ đẩy U23 Singapore lùi sâu về phần sân nhà. Các học trò của HLV Thawatchai Damrong đã triển khai các mảng miếng tấn công tương đối đa dạng.

Các chân sút của họ thay nhau bắn phá khung thành của đối phương. Trong một tình huống phối hợp tương đối bài bản ở phút 64, U23 Thái Lan đã nâng tỷ số lên 2-1 với cú dứt điểm gọn gẽ của Sangkasopha.

U23 Thái Lan đã có chiến thắng để tạm biệt giải đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Chưa thỏa mãn với tỷ số này, “Voi chiến” vẫn tiếp tục áp đặt thế trận tấn công trong bối cảnh U23 Singapore dường như đã xuống thể lực. Những phút cuối trận, Paripan Wongsa có cú sút trái phá đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-1 cho người Thái trong trận đấu cuối cùng của họ ở Pleiku Arena.