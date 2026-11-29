(GLO)- Lịch trực tiếp bóng đá ngày 29-11 và rạng sáng 30-11 có 2 trận cuối vòng 9 V-League, trận derby Everton - Liverpool và cuộc đối đầu giữa Arsenal với Man City tại Ngoại hạng Anh.

Chiều 29-11, vòng 9 LPBank V-League 2026/27 khép lại với 2 trận đấu trên sân Thanh Hóa và Lạch Tray.

Lúc 17 giờ, Thanh Hóa tiếp TP. Đồng Nai. Sau 8 vòng đấu, đội khách có 4 điểm và đứng cuối bảng xếp hạng, trong khi Thanh Hóa trở về sân nhà sau chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai.

Trận đấu được phát trực tiếp trên FPT Play và kênh TV360+ 9.

CLB Thanh Hóa thường tỏ ra rất khó chịu khi được chơi trên sân nhà. Ảnh: VPF

Lúc 18 giờ, Hải Phòng gặp Thể Công Viettel trên sân Lạch Tray. Đội khách đang tìm kiếm chiến thắng sau chuỗi 12 trận liên tiếp chỉ hòa và thua trên mọi đấu trường.

Người hâm mộ có thể theo dõi trận đấu trên VTV6, FPT Play và TV360.

Tại vòng 12 Ngoại hạng Anh, trận derby vùng Merseyside giữa Everton và Liverpool diễn ra lúc 19 giờ.

Theo trang chủ giải đấu, Liverpool bước vào cuộc so tài sau chiến thắng trước Manchester United ở vòng trước. Trận đấu được phát trực tiếp trên FPT Play.

Tâm điểm lịch trực tiếp bóng đá đêm 29-11 là cuộc đối đầu Arsenal - Man City trên sân Emirates, bắt đầu lúc 23 giờ 30 phút.

Trước loạt trận ngày 29-11, Arsenal có 28 điểm sau 11 trận, còn Man City giành 22 điểm sau cùng số trận. Cuộc so tài giữa hai đội được phát trực tiếp trên FPT Play.

Ở La Liga, Barcelona làm khách của Deportivo La Coruña lúc 22 giờ 15 phút ngày 29-11. Rạng sáng 30-11, khán giả có thể theo dõi thêm trận Dortmund - Leverkusen tại Bundesliga và Como - Juventus tại Serie A.