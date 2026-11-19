(GLO)- CLB CA TP Hồ Chí Minh giành chiến thắng ấn tượng trước đương kim vô địch Buriram United tại Shopee Cup 2026-2027. Hôm nay, FIFA U17 World Cup 2026 khai mạc tại Qatar với 8 trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên của các bảng A, B, C và D.

Tâm điểm bóng đá tối 18-11 là chiến thắng 1-0 của CLB CA TP Hồ Chí Minh trước Buriram United (Thái Lan) ở lượt trận thứ hai bảng A Shopee Cup 2026-2027.

Nguyễn Thái Quốc Cường trở thành người hùng khi ghi bàn duy nhất ở phút 88, giúp đại diện Việt Nam đánh bại nhà đương kim vô địch giải đấu.

Công an TP Hồ Chí Minh (áo đỏ) đối đầu với Buriram United. Ảnh: Quang Liêm/TTO

Trước đó, đội khách tạo được sức ép đáng kể và có một số cơ hội nguy hiểm, nhưng thủ môn Patrik Lê Giang cùng hàng phòng ngự chủ nhà đã đứng vững.

Bước ngoặt đến cuối trận khi Phan Văn Đức dứt điểm bị thủ môn Neil Etheridge cản phá, bóng bật ra và Quốc Cường nhanh chóng tung cú sút quyết đoán vào góc cao, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.

>> Highlights CA TP Hồ Chí Minh vs Buriram United

Các kết quả đáng chú ý khác tại Shopee Cup:

- Tampines Rovers (Singapore) thắng Ratchaburi (Thái Lan) 3-2.

- Borneo FC (Indonesia) thắng Manila Digger (Philippines) 1-0.

Ở Cúp Nhà vua Tây Ban Nha (Copa del Rey), một số đội bóng đã giành quyền đi tiếp. Portugalete hòa Real Unión 0-0 sau 120 phút, sau đó thắng 4-1 ở loạt sút luân lưu.

Sabadell vượt qua Utebo với tỷ số 3-0, trong khi Tenerife thắng Badajoz 5-2. Đáng chú ý, Mallorca đánh bại Alcoyano 3-1 sau hiệp phụ để giành vé vào vòng tiếp theo.

Trong ngày 19-11, tâm điểm các giải đấu quốc tế là FIFA U17 World Cup 2026. Giải chính thức khai mạc tại Qatar với 8 trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên của các bảng A, B, C và D. Đây là ngày mở màn của giải đấu có sự tham dự của 48 đội tuyển.

Đáng chú ý, chủ nhà U17 Qatar gặp U17 Panama ở bảng A lúc 22 giờ 30. Trong khi đó, U17 Pháp đối đầu U17 Haiti lúc 20 giờ; U17 Argentina chạm trán U17 Australia lúc 23 giờ. Đây là những cặp đấu đáng chú ý trong ngày khai mạc.

Lịch trực tiếp U17 World Cup 2026 ngày 19-11. Đồ họa: Thanh Định/TTO

Tại Đông Nam Á, Shopee Cup 2026-2027 tiếp tục thu hút sự chú ý với ba trận đấu thuộc bảng B. Persib Bandung gặp Shan United và PKR Svay Rieng đối đầu Port FC lúc 19 giờ. Đặc biệt, lúc 19 giờ 30 phút, CA Hà Nội tiếp đón Johor Darul Ta’zim trên sân Hàng Đẫy.

Trước cuộc đối đầu này, cả CA Hà Nội và JDT đều có 3 điểm sau lượt trận mở màn. Đại diện Malaysia tạm dẫn đầu bảng với hiệu số +6 nhờ thắng PKR Svay Rieng 6-0, còn CA Hà Nội đứng thứ ba với hiệu số +1 sau khi đánh bại Lion City Sailors 1-0 trên sân khách.

JDT cũng là đội bóng đã giành 12 chức vô địch Malaysia Super League liên tiếp. Vì vậy, cuộc so tài tại Hàng Đẫy có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng B.

Cũng trong ngày 19-11 sẽ diễn ra các trận thuộc vòng 35 giải vô địch quốc gia Brazil (Brasileirão). Nhiều đội bóng tên tuổi như Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro và Corinthians cùng ra sân.

Lúc 6 giờ 30, Cruzeiro tiếp đón Palmeiras, trong khi Flamengo đối đầu Athletico-PR. Đây là hai cặp đấu đáng chú ý của vòng đấu.

Ngoài ra, Coritiba gặp Santos lúc 5 giờ 30; Remo chạm trán Chapecoense lúc 6 giờ; Corinthians gặp Botafogo và Grêmio đối đầu Bahia lúc 7 giờ 30.