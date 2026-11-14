Đội tuyển Việt Nam lên hạng 98 FIFA: Bước tiến đến từ thất bại của đối thủ

(GLO)- Đội tuyển Việt Nam bất ngờ vươn lên vị trí 98 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA sau khi Mozambique thất bại trước Ethiopia với tỷ số 0-1 tại vòng loại Cúp châu Phi và rớt hạng.

Trước trận đấu, Mozambique đứng thứ 98 thế giới với 1.238,23 điểm, trong khi Việt Nam xếp thứ 99 với 1.233,64 điểm. Chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc (Trung Hoa) ngày 11-11 giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik được cộng thêm 2,35 điểm, củng cố vị trí trong tốp 100.

Đội tuyển Việt Nam được cộng 2,35 điểm sau chiến thắng trên sân Thiên Trường. Ảnh: ACMN/Báo Văn Hóa

Tuy nhiên, thất bại của Mozambique trước Ethiopia, đội đứng thứ 147 thế giới, khiến đại diện châu Phi bị trừ điểm đáng kể. Ước tính, Mozambique có thể mất khoảng 23,8-24 điểm, giảm tổng điểm xuống còn 1.214,43 và tụt xuống vị trí 99.

Nhờ đó, đội tuyển Việt Nam với 1.233,64 điểm vượt Mozambique, vươn lên hạng 98 thế giới mà không cần thi đấu thêm trận nào.

Vì sao Mozambique bị trừ nhiều điểm?

Theo phương pháp tính điểm của FIFA, mức tăng hoặc giảm điểm sau mỗi trận đấu phụ thuộc vào kết quả, tầm quan trọng của trận đấu và sức mạnh tương đối giữa hai đội.

Mozambique có thứ hạng cao hơn đáng kể so với Ethiopia. Vì vậy, việc thất bại trước đối thủ đứng thấp hơn khiến đội tuyển này chịu mức trừ điểm lớn.

Đặc biệt, trận đấu thuộc vòng loại Cúp châu Phi được áp dụng hệ số quan trọng cao hơn so với giao hữu quốc tế thông thường.

Điều này cũng lý giải vì sao chiến thắng của Việt Nam trước Đài Bắc (Trung Hoa) chỉ mang lại 2,35 điểm, trong khi thất bại của Mozambique có thể khiến đội tuyển này mất gần 24 điểm.

Việt Nam hướng đến thứ hạng cao hơn

Nếu giành chiến thắng trước Kyrgyzstan vào ngày 17-11, đội tuyển Việt Nam có thể được cộng khoảng 4,68 điểm, nâng tổng điểm lên hơn 1.238 điểm.

Đội tuyển Việt Nam hướng đến trận thắng tiếp theo trước Kyrgyzstan (hạng 104 thế giới) vào ngày 17-11 để tiếp tục thăng hạng FIFA. Ảnh: Minh Hoàng/TNO

Kyrgyzstan hiện đứng thứ 104 thế giới, cao hơn Đài Bắc (Trung Hoa), nhưng thấp hơn Việt Nam.

Do đó, chiến thắng trước đối thủ Trung Á có thể giúp đội tuyển tích lũy thêm điểm số, đồng thời củng cố vị trí trong tốp 100.

Trong khi đó, Mozambique vẫn còn trận tái đấu Ethiopia vào ngày 17-11 để tìm cơ hội cải thiện điểm số.

Tuy nhiên, nếu giành chiến thắng, số điểm được cộng lại cũng khó bù đắp hoàn toàn mức điểm đã mất trước đó.

Để duy trì và tiếp tục nâng thứ hạng, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần tận dụng những trận đấu quốc tế sắp tới, đặc biệt là các cuộc đối đầu với những đối thủ có trình độ cạnh tranh cao.