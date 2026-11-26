(GLO)- Tâm điểm bóng đá ngày 25-11 là chiến thắng 4-1 của Barcelona trước Sabah Baku tại Champions League, trong khi Bayern Munich thất bại trước Lille. Tối nay (26-11), U17 Việt Nam chạm trán U17 Mali trong trận đấu có ý nghĩa quyết định đến cơ hội vượt qua vòng bảng U17 World Cup 2026.

Barcelona thắng đậm, Bayern Munich thất bại

Rạng sáng 26-11 (giờ Việt Nam), lượt trận thứ 5 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027 tiếp tục diễn ra với nhiều kết quả đáng chú ý.

Barcelona giành chiến thắng 4-1 trên sân của Sabah Baku (Azerbaijan). 2 đại diện khác của bóng đá Tây Ban Nha cũng có được niềm vui chiến thắng khi Atletico Madrid đánh bại Viking 2-0, còn Villarreal vượt qua Slavia Prague với tỷ số 1-0.

Gabriel Jesus ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 3-0. Ảnh: AP

Trong khi đó, Bayern Munich bất ngờ thất bại 1-2 trên sân của Lille. Inter Milan tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 2-0 trước Stuttgart, còn Fenerbahce vượt qua Shakhtar Donetsk với tỷ số tối thiểu.

Tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, U17 Hàn Quốc giành chiến thắng 3-2 trước U17 Ecuador.

U17 Pháp đánh bại U17 Uruguay 3-0, U17 Uganda thắng đậm U17 New Caledonia 6-0, trong khi U17 Saudi Arabia vượt qua U17 Haiti với tỷ số 2-1.

U17 Việt Nam quyết đấu U17 Mali

Tâm điểm của lịch thi đấu bóng đá ngày 26-11 là cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Mali, diễn ra lúc 20 giờ tại Qatar, thuộc lượt trận cuối bảng G vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Sau thất bại 2-3 trước U17 Bỉ ở trận ra quân, đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland giành được điểm số đầu tiên khi hòa U17 New Zealand 3-3.

Trong trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam 3 lần bị đối phương vượt lên dẫn trước, nhưng đều tìm được bàn gỡ, trong đó Duy Khang lập công ở phút bù giờ thứ hai của hiệp 2.

Với 1 điểm sau 2 lượt trận, U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất vào vòng 32 đội. Tuy nhiên, thử thách đối với đại diện Đông Nam Á là không nhỏ khi U17 Mali đã toàn thắng cả 2 trận, giành 6 điểm và sớm vượt qua vòng bảng.

Cùng giờ, U17 New Zealand gặp U17 Bỉ trong cuộc đối đầu còn lại của bảng G. Kết quả hai trận đấu sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng chung cuộc của các đội.

Ở các bảng đấu khác, đáng quan tâm là cuộc so tài giữa U17 Uzbekistan và U17 Italia lúc 21 giờ, U17 Morocco và U17 Tây Ban Nha lúc 22 giờ.

Rạng sáng 27-11, các giải đấu cấp câu lạc bộ châu Âu tiếp tục diễn ra với những trận đấu tại UEFA Europa League và UEFA Conference League.

Trong đó, AC Milan làm khách trên sân Olympiacos, Bayer Leverkusen gặp Dinamo Zagreb, còn Juventus tiếp đón Omonia Nicosia.