(GLO)- Trận đấu đáng chú ý nhất của vòng 11 giải Ngoại hạng Anh chứng kiến trận thắng đậm của Liverpool trước Manchester United với tỉ số 4-0. Tại Tây Ban Nha, Barcelona ngược dòng đánh bại Villarreal 3-2. Tại V-League, Ninh Bình và Hà Tĩnh cùng giành chiến thắng.

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Tâm điểm bóng đá châu Âu tối 22-11 là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Manchester United trên sân Anfield, thuộc vòng 11 Ngoại hạng Anh.

Đội chủ nhà giành chiến thắng 4-0, khiến trận ra mắt của huấn luyện viên Mauricio Pochettino trên cương vị dẫn dắt Manchester United trở thành thất bại nặng nề.

Munoz nâng tỷ số lên thành 4-0. Ảnh: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Bước ngoặt xuất hiện ở phút thứ 8 khi hậu vệ Leny Yoro nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Alexander Isak.

Chỉ hai phút sau, Dominik Szoboszlai mở tỷ số bằng cú sút phạt. Florian Wirtz nhân đôi cách biệt ở phút 13, trước khi Rio Ngumoha và Victor Munoz lần lượt ghi bàn trong hiệp 2.

Chiến thắng giúp Liverpool vươn lên vị trí thứ 4 với 21 điểm, trong khi Manchester United đứng thứ 19 với 8 điểm sau 11 trận.

Tại La Liga, Barcelona tạo nên màn ngược dòng đáng chú ý khi đánh bại Villarreal 3-2 dù bị dẫn trước hai bàn.

Tajon Buchanan và Tani Oluwaseyi giúp đội khách vượt lên, nhưng Gerard Martin và Fermin Lopez lần lượt ghi bàn gỡ hòa. Pha phản lưới nhà của Pau Navarro sau đó mang về chiến thắng cho Barcelona.

Kết quả này giúp Barcelona duy trì ngôi đầu La Liga với 36 điểm, hơn Real Madrid 3 điểm. Atletico Madrid cũng giành chiến thắng 3-0 trước Getafe.

Tại V-League 2026/27, vòng 8 khép lại với hai chiến thắng dành cho Ninh Bình và Hà Tĩnh.

Trên sân Chi Lăng, Ninh Bình vượt qua Đà Nẵng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Nguyễn Hoàng Đức.

Đội khách giành trọn 3 điểm dù gặp nhiều khó khăn trước lối chơi quyết tâm của chủ nhà. Đà Nẵng còn phải thi đấu thiếu người ở những phút cuối trận.

Trong khi đó, Hà Tĩnh đánh bại Công an TP Hồ Chí Minh 2-1. Daniel mở tỷ số ở phút 51, trước khi Olaha Mạnh Đức gỡ hòa cho đội khách ở phút 57.

Đến phút 89, Luiz Antonio ghi bàn quyết định, giúp Hà Tĩnh giành chiến thắng và nâng tổng số điểm lên 14.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 23-11 và rạng sáng 24-11

Hôm nay, tâm điểm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam là cuộc đối đầu U17 Việt Nam đấu U17 New Zealand tại U17 World Cup 2026.

Ở trận ra quân, U17 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và chỉ chịu thất bại sát nút 2-3 trước U17 Bỉ. Trong khi đó, U17 New Zealand để thua đậm Mali đến 0-3.

Tuy vậy, cơ hội đi tiếp của Việt Nam và New Zealand vẫn chưa đóng lại.

Lịch trực tiếp U17 World Cup 2026 ngày 23-11. Đồ họa: H.D/TTO

Bóng đá quốc tế tiếp tục với các cuộc đối đầu tại Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A và AFC Champions League. Trong đó, Brentford gặp Everton là trận đáng chú ý ở giải Ngoại hạng Anh.

Brentford tiếp đón Everton ở vòng 11. Trước trận đấu, Everton có 16 điểm sau 10 trận, còn Brentford giành 14 điểm. Hai đội đều hướng tới kết quả tích cực nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Tại Serie A, Monza gặp Fiorentina lúc 2 giờ 45 ngày 24-11. Ở La Liga, Levante tiếp đón Elche lúc 3 giờ cùng ngày.

Trong khuôn khổ AFC Champions League, các trận đấu đáng chú ý gồm Neftchi gặp Al Hilal, Al Ain gặp Esteghlal, Tractor Sazi gặp Al Wasl và Al Shamal gặp Al Ahli. Rạng sáng 24-11, Al Ittihad đối đầu Pakhtakor.