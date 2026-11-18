(GLO)- Đội tuyển Việt Nam lỡ hẹn với chức vô địch giải giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường khi thua ngược 1-2 trước ĐT Kyrgyzstan, trong khi U19 Việt Nam chia điểm với Tajikistan. Ở châu Âu, Bồ Đào Nha và Na Uy cùng giành chiến thắng 3-2 tại UEFA Nations League.

Hôm nay, sự chú ý hướng về các trận giao hữu quốc tế, CONCACAF Nations League và cuộc đối đầu giữa Công an TP. Hồ Chí Minh với Buriram United tại Cúp C1 Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam lỡ cơ hội vô địch Casper Cup

Ở trận đấu cuối cùng tại Casper Cup 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), đội tuyển Việt Nam để thua Kyrgyzstan 1-2 dù có bàn dẫn trước.

Nguyễn Đình Bắc mở tỷ số ở phút 19 bằng pha đi bóng vào trung lộ rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm.

>> Xem clip Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số

Tuy nhiên, đội chủ nhà không duy trì được lợi thế khi Valerii Kichin đánh đầu gỡ hòa ở phút 86.

Đến phút 89, Erbol Atabaev ghi bàn quyết định, giúp Kyrgyzstan thắng ngược và giành chức vô địch với 6 điểm. Đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai với 3 điểm.

Đình Bắc (áo trắng) lập siêu phẩm sút tung lưới Kyrgyzstan nhưng không thể giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch Casper Cup 2026. Ảnh: Quang Dương/hanoimoionline

Ở giải giao hữu Panda Cup 2026, U19 Việt Nam hòa U19 Tajikistan 2-2.

Hoàng Công Hậu lập cú đúp, lần lượt ghi bàn ở phút 36 và 84, giúp đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn tránh kết thúc giải với thành tích toàn thua.

Trước đó, U19 Việt Nam lần lượt thất bại trước Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trên sân cỏ quốc tế, Brazil thắng Singapore 7-0 trong trận giao hữu. Vinicius Junior lập hat-trick ngay trong hiệp 1, còn Endrick, Estevao, Rayan và một pha phản lưới nhà của cầu thủ Singapore góp phần tạo nên chiến thắng cách biệt cho đại diện Nam Mỹ.

>> Xem highlights trận Brazil - Singapore

Nhật Bản cũng gây thất vọng khi thua Paraguay 1-2. Đội khách ghi hai bàn trong hiệp 1 trước khi Shio Fukuda rút ngắn cách biệt ở phút 85.

Trong khi đó, Hàn Quốc vượt qua Qatar 1-0 nhờ pha đánh đầu của Oh Se-hun ở phút 43, dù đội bóng xứ kim chi áp đảo về số lần dứt điểm với tỷ lệ 21-2.

UEFA Nations League: Bồ Đào Nha và Na Uy thắng kịch tính

Loạt trận rạng sáng 18-11 thuộc lượt cuối vòng bảng UEFA Nations League chứng kiến hai cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Bồ Đào Nha đánh bại Wales 3-2, trong khi Na Uy vượt qua Đan Mạch với tỷ số tương tự. Kết quả giúp Bồ Đào Nha đứng đầu bảng và Na Uy giành vị trí thứ hai, cùng có vé vào tứ kết.

Các trận còn lại có kết quả: CH Ireland thắng Kosovo 3-0; Bosnia và Herzegovina thắng Romania 2-1; Ukraine vượt qua Georgia 1-0. Hungary hòa Bắc Ireland 1-1, Israel hòa Áo 1-1 và Ba Lan chia điểm với Thụy Điển sau trận hòa 1-1.

Công an TP. Hồ Chí Minh đối đầu Buriram United

Trong ngày 18-11, bóng đá nam có nhiều trận giao hữu quốc tế đáng chú ý, bên cạnh các cuộc đối đầu thuộc CONCACAF Nations League và ASEAN Club Championship.

Tâm điểm với người hâm mộ Việt Nam là cuộc chạm trán giữa Công an TP. Hồ Chí Minh và Buriram United lúc 18 giờ trên sân Bình Dương.

Đại diện Việt Nam hướng đến chiến thắng trước đối thủ giàu kinh nghiệm của Thái Lan.

Ở khu vực CONCACAF, Mỹ gặp Haiti lúc 7 giờ, trong khi Mexico đối đầu Jamaica lúc 9 giờ 30 phút. Các trận giao hữu quốc tế đáng chú ý gồm Argentina - Costa Rica, Chile - Colombia, Uruguay - CH Dominica và Ecuador - Bolivia.

Rạng sáng 19-11, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha có 6 trận đấu, trong đó Mallorca gặp Alcoyano và Tenerife làm khách trên sân Badajoz.

Tại Brazil, vòng 35 giải VĐQG tiếp tục với những cặp đấu đáng chú ý như Cruzeiro - Palmeiras, Flamengo - Athletico Paranaense và Corinthians - Botafogo.