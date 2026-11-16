Kết quả, lịch thi đấu bóng đá ngày 16-11: Anh thắng Tây Ban Nha, Bỉ vượt Italia

(GLO)- Tối 15 và rạng sáng 16-11 ghi nhận nhiều trận đấu đáng chú ý tại UEFA Nations League. Tuyển Anh giành chiến thắng trước Tây Ban Nha, trong khi Bỉ đánh bại Italia. Hôm nay (16-11), sự chú ý tiếp tục tập trung cho các trận đấu thuộc Nations League và các giải đấu quốc tế khác.

Rạng sáng 16-11 (giờ Việt Nam), đội tuyển Anh đánh bại Tây Ban Nha 3-2 trong trận đấu thuộc bảng A3 UEFA Nations League 2026-2027, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng.

Thi đấu chủ động và pressing tầm cao, Anh mở tỷ số ở phút 45 khi Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống bị Cubarsi phạm lỗi. Sang hiệp hai, Konsa (53') và Ben White lần lượt lập công, giúp Tam sư dẫn trước 3-0.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 63 khi Anderson nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Yamal trong vòng cấm. Oyarzabal rút ngắn tỷ số trên chấm 11m, trước khi Nico Williams ghi bàn thứ hai cho Tây Ban Nha ở phút 75 từ đường kiến tạo của Yamal.

Dù chịu sức ép lớn trong những phút cuối, tuyển Anh vẫn bảo toàn chiến thắng 3-2 nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Trafford.

Với kết quả này, đội tuyển Anh vươn lên dẫn đầu bảng A3 với 15 điểm, bằng điểm Tây Ban Nha nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Cầu thủ đội tuyển Anh ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới Tây Ban Nha. Ảnh: Getty

Trong khi đó, cách đây ít ngày, đội tuyển Italia gây sốc với màn trình diễn vượt trội và đánh bại Pháp hùng mạnh với tỉ số 3-1.

Thế nhưng trước Bỉ, Italia trình diễn một lối chơi thảm họa, và biến trận thắng Pháp trước đó giống như một vụ "tai nạn" hơn là đẳng cấp thật sự.

Ở các trận đấu khác, Pháp cũng vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-1, còn Croatia thắng CH Séc 2-1.

Các trận đấu tại League C chứng kiến Phần Lan thắng San Marino 7-2, Albania đánh bại Belarus 2-0. Montenegro giành chiến thắng 4-1 trước Síp, trong khi Latvia và Armenia hòa nhau không bàn thắng.

Như vậy, bên cạnh 3 đội trước đó đã giành vé vào tứ kết sớm là Tây Ban Nha, Anh (bảng A3) và Bồ Đào Nha (bảng A4), hai đội khác cũng được BTC xác định vào tứ kết là Pháp và Bỉ (bảng A1).

Lịch thi đấu bóng đá ngày 16-11

Trong ngày 16-11, UEFA Nations League tiếp tục diễn ra với các trận đấu thuộc League C, League D và một số cặp đấu đáng chú ý tại League A. Tâm điểm của loạt trận tiếp theo là cuộc đối đầu giữa Đức và Hà Lan, cùng trận Hy Lạp gặp Serbia.

Ngoài ra, các trận đấu thuộc CONCACAF Nations League và vòng loại giải vô địch châu Phi cũng diễn ra trong ngày.

Theo lịch thi đấu được UEFA công bố, các trận Nations League đáng chú ý diễn ra vào buổi tối 16-11 và rạng sáng 17-11 theo giờ Việt Nam.