(GLO)- Thất bại 0-4 trước Brentford ngay trên sân Old Trafford đêm 28-11 khiến Manchester United (MU) tiếp tục chìm sâu ở nhóm cuối bảng Ngoại hạng Anh. 2 trận thua liên tiếp cùng tỷ số tại giải đấu cho thấy 1 bài toán khó đang chờ huấn luyện viên Mauricio Pochettino.

Trận tiếp Brentford ở vòng 12 Ngoại hạng Anh 2026-2027 là lần đầu ông Pochettino dẫn dắt MU trên sân nhà.

Trước đó, chiến lược gia người Argentina cùng đội bóng thua Liverpool 0-4 ở vòng 11, diễn ra ngày 22-11 và hòa Sporting 2-2 tại Champions League.

Các cầu thủ Brentford ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận đấu với Man Utd tại Ngoại hạng Anh ở Manchester, Anh, ngày 28-11-2026. Ảnh: AP/VnE

MU tạo ra cơ hội trong những phút đầu nhưng không thể ghi bàn. Phút 19, Callum Wilson nhận đường chuyền của Dango Ouattara, xoay người dứt điểm đưa Brentford vượt lên.

Đến phút 32, bộ đôi này tiếp tục phối hợp, với Ouattara kiến tạo để Wilson nâng tỷ số lên 2-0.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. MU kiểm soát bóng 59% và dứt điểm 25 lần trong cả trận, nhưng không thể đưa bóng vào lưới đối phương.

Trong khi đó, Brentford có thêm 2 bàn thắng ở cuối trận. Phút 82, Kristoffer Ajer lập công từ tình huống phạt góc.

Kevin Schade ấn định tỷ số 4-0 trong thời gian bù giờ. Ouattara có 3 pha kiến tạo cho đội khách.

Thất bại trước Brentford khiến MU nối dài chuỗi không thắng ở Ngoại hạng Anh lên 10 trận, gồm 5 trận hòa và 5 trận thua.

Đây là chuỗi trận không thắng dài nhất của MU tại giải vô địch quốc gia kể từ giai đoạn tháng 11-1989 đến tháng 2-1990.

Các thống kê cũng phản ánh khó khăn của hàng thủ MU. Đội bóng trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh nhận ít nhất 2 bàn thua ở mỗi hiệp trong 7 hiệp đấu liên tiếp.

MU cũng không giữ sạch lưới trong 12 trận đầu tiên của mùa giải vô địch quốc gia, điều lần gần nhất xảy ra ở mùa 1930-1931.

Thống kê cũng cho thấy đây là lần đầu kể từ tháng 12-1963, MU thua 2 trận liên tiếp ở giải vô địch quốc gia với cách biệt từ 4 bàn trở lên.

Ngược lại, Brentford chấm dứt 89 năm chờ đợi 1 chiến thắng trên sân MU tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Sau trận đấu, MU có 8 điểm sau 12 trận, tạm đứng thứ 19, trong khi Brentford vươn lên thứ 5 với 20 điểm.

Huấn luyện viên Pochettino thừa nhận công việc tại MU khó hơn dự tính và cho biết ban huấn luyện sẽ tiếp tục phân tích, làm việc để tìm cách giúp các cầu thủ cải thiện phong độ.