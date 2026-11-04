Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá

Ngoại hạng Anh

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Highlight: Man United ngược dòng nghẹt thở, vượt qua AS Roma

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bị AS Roma gây sức ép, Manchester United vẫn thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng 3-2. Màn rượt đuổi tỷ số kịch tính cho thấy sức tấn công của “Quỷ đỏ”, nhưng cũng phơi bày những khoảng trống nơi hàng phòng ngự.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

null