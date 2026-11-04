Highlight: Man United ngược dòng nghẹt thở, vượt qua AS Roma

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Fernandes chạm tay kỳ tích, Man United 'bắn hạ' Aston Villa
Đánh bại Aston Villa 3-1 trong trận Super Sunday vòng 30 Ngoại hạng Anh, Man United củng cố vững chắc vị trí trong 3 hạng đầu sau cú vấp hồi tuần trước
(GLO)- Bị AS Roma gây sức ép, Manchester United vẫn thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng 3-2. Màn rượt đuổi tỷ số kịch tính cho thấy sức tấn công của “Quỷ đỏ”, nhưng cũng phơi bày những khoảng trống nơi hàng phòng ngự.
(GLO)- Aston Villa dẫn Tottenham 3-0 nhờ các bàn thắng của Johan Manzambi, Nicolas Jackson và Emiliano Buendía, trước khi đội chủ nhà ghi 2 bàn trong những phút cuối. Tottenham vẫn phải cay đắng nhận thất bại 2-3 tại sân nhà.
(GLO)- Brentford bùng nổ trong hiệp 2 để đánh bại Chelsea 3-0, với các bàn thắng của Jaidon Anthony, Igor Thiago và Fábio Carvalho. Chelsea tiếp tục gặp vấn đề ở hàng phòng ngự khi đã thủng lưới 12 bàn sau 5 vòng đấu.
(GLO)- Brighton phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng 5-0 ngay trên sân Coventry, trong khi đội chủ nhà tiếp tục chưa có điểm lẫn bàn thắng sau 4 vòng đấu.
(GLO)- Erling Haaland ghi bàn duy nhất giúp Man City đánh bại MU 1-0 tại Old Trafford, trong trận derby mà Quỷ đỏ bất lực dù đối thủ phải chơi thiếu người.
(GLO)- Arsenal kiêu hùng đánh bại Sunderland 2-0 trên sân khách, trận đấu áp đảo đã giúp các "pháo thủ" giành trọn 3 điểm tại Ngoại hạng Anh.
(GLO)- Tottenham và Everton bất lực trong việc tìm đường vào khung thành, khép lại trận đấu nhạt nhòa với tỷ số 0-0 và một điểm chia đều cho hai đội.
(GLO)- Aston Villa là kẻ chủ động trên sân đấu nhưng họ không thể bảo toàn lợi thế, để Nottingham Forest ngược dòng thắng 2-1 sát nút đầy kịch tính.
(GLO)- Bournemouth và Brentford liên tục ăn miếng trả miếng và tạo nên 4 bàn thắng, trước khi khép lại trận đấu với tỷ số hòa 2-2.
(GLO)- Kiểm soát thế trận nhưng không thể tìm được bàn thắng, Liverpool đành chấp nhận chia điểm trong trận hòa 0-0 trước Fulham.
Trận hòa 1-1 trên sân Bournemouth khiến Man City hết cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch Premier League, cay đắng nhìn kình địch Arsenal đăng quang.
Bàn thắng duy nhất của Kai Havertz giúp Arsenal vượt qua Burnley 1-0 ở vòng 37 Ngoại hạng, tiếp tục gây sức ép lên Man City trong cuộc đua vô địch.
Bournemouth - đội có sân bóng nhỏ nhất, quỹ lương thấp nhất - đang trở thành hiện tượng lớn nhất của giải Ngoại hạng Anh mùa này. Họ đang hy vọng giành vé tham dự các cúp châu Âu, lần đầu tiên trong lịch sử, thậm chí dự Champions League.
Jeremy Doku ghi siêu phẩm mở màn trong chiến thắng 3-0 trước Brentford, giúp Man City tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.
Arsenal đã tạo ra khoảng cách 6 điểm nhiều hơn so với Manchester City trong cuộc đua ngôi vương Premier League sau khi có chiến thắng 3-0 trước Fulham ở vòng 35.
Tính thêm khả năng Chelsea sắp trắng tay, có thể đây sẽ là mùa giải đầy ắp bi kịch với các "đại gia" tên tuổi của London lẫn làng bóng Anh.
Alexander Isak, Andy Robertson và Wirtz mang về chiến thắng quan trọng 3-1 cho Liverpool trước Crystal Palace trong cuộc chiến giành vé dự cúp châu Âu.
Burnley khép lại hành trình ngắn ngủi chỉ một mùa tại Premier League bằng thất bại 0-1 trước Man City tại vòng 34, giúp đối thủ vươn lên ngôi đầu bảng.
Thảm bại 0-3 trước Brighton đẩy Chelsea lún sâu vào khủng hoảng đồng thời gần như khép lại hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới của "The Blues".
Bàn thắng duy nhất của Benjamin Sesko giúp Man United vượt qua Everton 1-0 trên sân khách, duy trì chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Michael Carrick.
Tiền vệ James Milner vượt qua cựu danh thủ Gareth Barry để trở thành cầu thủ “đặc biệt” nhất mọi thời đại tại giải Ngoại hạng Anh.
Arsenal trải qua trận thứ 2 liên tiếp không thắng khi để Wolverhampton cầm hòa 2-2, tạo cơ hội cho Manchester City thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua ngôi vương Premier League.
Arsenal đã tạm tái lập khoảng cách với Man City sau trận thắng "hủy diệt", trong khi Chelsea và Liverpool cũng có niềm vui trọn vẹn để tạm vượt qua Manchester United.
Một tuần sau chiến thắng vang dội ở derby Manchester, Man United tiếp tục gây sốc cả Ngoại hạng Anh khi quật ngã đội đầu bảng Arsenal ngay tại London.
Để thủng lưới sớm nhưng Arsenal vẫn ngược dòng để giành chiến thắng 3-2 trên sân của Bournemouth, nối dài chuỗi 5 trận toàn thắng và giữ vững ngôi đầu.