Manchester United cân nhắc đưa HLV Pochettino về Old Trafford giữa khủng hoảng

(GLO)- Manchester United đang xem xét khả năng bổ nhiệm ông Mauricio Pochettino nếu quyết định chấm dứt nhiệm kỳ của HLV Michael Carrick. HLV trưởng đội tuyển Mỹ được cho là sẵn sàng thảo luận về việc trở lại Ngoại hạng Anh.

Theo kênh thể thao ESPN, nhà cầm quân người Argentina Pochettino đang được ban lãnh đạo MU đánh giá là phương án nổi bật để thay Carrick.

Ông từng có kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh, khi đưa Tottenham vào chung kết Champions League năm 2019 và xây dựng đội bóng có lối chơi giàu năng lượng, pressing cường độ cao.

HLV Pochettino (trái) nhiều khả năng sẽ thay HLV Carrick dẫn dắt MU. Ảnh: TEAMtalk/baoquocte

Thông tin về khả năng thay đổi nhân sự xuất hiện sau khi MU hòa Aston Villa 4-4 hôm 8-11. Đội bóng hiện đứng thứ 18 tại Ngoại hạng Anh sau 10 vòng, mới giành một chiến thắng và trải qua 8 trận liên tiếp không thắng.

Kết quả này khiến vị trí của Carrick ngày càng bất ổn, dù ông vẫn tiếp tục điều hành các buổi tập tại Carrington.

Tờ The Guardian (Anh) cho biết Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và Giám đốc điều hành Omar Berrada có thể đề xuất với đồng sở hữu Jim Ratcliffe phương án chia tay Carrick sau quá trình đánh giá phong độ đội bóng.

Ông Pochettino hiện dẫn dắt đội tuyển Mỹ và đã ký hợp đồng gia hạn đến năm 2030 hồi tháng 8.

Thỏa thuận có điều khoản giải phóng được ước tính khoảng 10 triệu USD (7,5 triệu bảng Anh). Nếu MU muốn đưa cả nhóm trợ lý lâu năm của ông về Old Trafford, chi phí có thể cao hơn.

Nhà cầm quân 54 tuổi từng được MU liên hệ trong những lần tìm HLV trước đây nhưng chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng.

Ngoài Pochettino, Eddie Howe và Julian Nagelsmann cũng được nhắc đến trong danh sách các ứng viên tiềm năng. Antonio Conte và Kieran McKenna là những cái tên khác nhận được sự quan tâm từ một số nhân vật trong đội bóng.

MU dự kiến trở lại thi đấu sau kỳ tập trung đội tuyển quốc gia bằng chuyến làm khách trước Liverpool ngày 22-11. Tương lai của HLV Carrick có thể được xác định trước thời điểm này.