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Highlight: Liverpool bất lực trước Fulham, sân Anfield im tiếng

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(GLO)- Kiểm soát thế trận nhưng không thể tìm được bàn thắng, Liverpool đành chấp nhận chia điểm trong trận hòa 0-0 trước Fulham.

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